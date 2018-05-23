У Франції майже 140 тисяч людей вийшло на протести проти нової реформи: фото та відео

У вівторок, 22 травня, в Франції розпочався страйк державних службовців на знак протесту проти планів уряду скоротити 120 тисяч робочих місць до 2022 року. У протестах взяло участь 139 тисяч осіб, відомо про затримання 125 мітингувальників.

Про це повідомляє Le Figaro.

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Під час акції дев’ять профспілок вимагають підвищення зарплат і засуджують все більше використання короткострокових контрактів на держслужбі.



Протести у Франції



У протестах взяло участь понад 140 тисяч осіб

За даними відомства, 139 тисяч протестувальників вийшли на вулиці в різних регіонах Франції в рамках 180 акцій. У демонстраціях на вулицях Парижа взяли участь 15 тисяч осіб.

DIRECT - Heurts en cours dans la #Manif22Mai : jets de projectiles et dégradations contre lacrymogène et canon à eau pic.twitter.com/6CdzUPkTEY — Clément Lanot (@ClementLanot) 22 травня 2018 р.

У ході акції протесту державних службовців у Парижі невідомі люди одягнені в чорне, з прихованими обличчями почали вигукувати "Ми ненавидимо поліцію" і громили вітрини магазинів, на що співробітникам силових структур довелося залучити водомети та перцевий газ.

DIRECT - Situation extrêmement tendue dans la #Manif22Mai : nombreuses interpolations et charges pic.twitter.com/ZYcsqDRkLj — Clément Lanot (@ClementLanot) 22 травня 2018 р.

За інформацією видання, французька поліція затримала 125 мітингувальників. Більшість з них затримали після розгону протесту, коли активісти увірвалися до будівлі однієї з паризьких шкіл.

Повідомляється, що під час сутичок постраждали вісім учасників акцій протесту та двоє правоохоронців.