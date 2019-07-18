У Росії порушили кримінальну справу проти голови ОУН Коханівського

Головне слідче управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу проти громадянина України лідера ОУН Миколи Коханівського. Українцеві закидають "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет".

Російський слідчий комітет наразі розслідує справу нападу на "Росспівробітництво" (так званий Російський центр науки та культури), який стався у Києві 18 лютого 2018 року. На переконання Кремля, тоді учасники Організації українських націоналістів, яку очолює Коханівський, нібито "закидали камінням фасад будівлі "дипломатичної" установи, розбили вікна, двері, завдали великої матеріальної шкоди та порушили режим роботи центру". За цим фактом, у Росії порушили справу щодо нападу на осіб чи установи, які перебувають під міжнародним захистом.

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Під час так званого розслідування цієї кримінальної справи російські слідчі начебто отримали беззаперечні докази того, що командир Організації українських націоналістів Микола Коханівський в лютому 2018 року поширив у мережі відеозвернення, в якому публічно закликав усіх охочих взяти участь заході, під час якого нібито і стався напад на "Росспівробітництво".

"Такі дії націоналісти роблять за повного потурання співробітників українських правоохоронних органів. У межах розслідування цієї справи у бік компетентних органів України прямували запити про правову допомогу для детального встановлення всіх обставин події, однак вони допомогу російському слідству не надали, і, попри очевидність самих фактів вчинення злочинів і популярність конкретних осіб, причетних до них, радикалів в Україні так і не притягнули до відповідальності. Це укотре свідчить про відсутність ефективного розслідування нападів на російські зарубіжні установи", – переконують у Слідчому комітеті Росії.

Крім того, вони звинуватили українську владу у покровительстві над "агресивно налаштованими українськими націоналістичними угрупованнями".

Як доказ СК оприлюднив відео. На кадрах видно, як Коханівський закликає всіх охочих прийти на захід з відзначення героїчних подій Революції Гідності, щоправда, на який саме, він у ролику вказує. Далі можна побачити як молодики трощать будівлю "Росспрівробітнитцва". Зауважимо, представники Кремля показово продемонстрували, що українські правоохоронці стояли осторонь тих подій і не втручалися.

"Докази" від Слідкому РФ щодо причетності Коханівського до нападу на "Росспівробітництво"