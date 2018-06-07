Українці не проголосують за Порошенка на виборах президента у 2019 році, – глава соцгрупи

На виборах Президента України у 2019 році громадяни обиратимуть іншого кандидата замість чинного глави держави Петра Порошенка. Усе через невдоволеність ситуацією в державі.

Про це розповів керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, повідомляє "Громадське".

"Можна говорити, що Юлія Тимошенко лідирує в рейтингах, і що Порошенко має питання щодо заходу в другий тур. Але це не означає, що він втратив цей шанс", – сказав Антипович.

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За словами керівника "Рейтингу", на сьогодні українці не задоволені ситуацією в державі, тому вони, швидше за все, обиратимуть нового кандидата на президентський пост.

"Будь-хто, хто не має прізвища "Порошенко" і не був раніше президентом – вже новий кандидат", – додав Антипович.

До слова, згідно із соціологічним опитуванням, Петро Порошенко став би лише четвертим у першому турі президентських виборів, якби вони відбулися у квітні 2018 року і в них брали б участь актор Володимир Зеленський та музикант Святослав Вакарчук.