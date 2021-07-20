Крамаренко був єдиним гостем весілля, якого взяли під варту. Саме він і стріляв з карабіна АК.
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Представники чеченської діаспори поскаржились на упереджене ставлення
Тим часом представники чеченської діаспори скаржаться на упереджене ставлення правоохоронних органів. Мовляв, після інциденту в Одесі з України пробують депортувати десятки чеченців.
Створили якийсь список з 25 чеченців – гостей весілля, яких вони хочуть депортувати. А чому 25? Чому не 15 або 40?
– розповів голова чеченської діаспори на Одещині Мусса Келоєв.
Що відомо про весілля зі стріляниною в Одесі
- 14 липня своє одруження святкував Магомет Закарієв – чемпіон з вільної боротьби.
- Саме його товариш Кирило Крамаренко і відкрив під час святкування вогонь з карабіна.
- Поліція оголосила план перехоплення. У ресторан прибули спецпризначенці.
- Всіх учасників інциденту допитали, а зброю вилучили.
- Затримали 22-річного Крамаренка, йому суд обрав запобіжний захід.
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