03:42
31 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
8°C 2°C
  • неділя
    13°C 5°C
  • понеділок
    7°C 1°C
  • вівторок
    4°C -2°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова російська ідеологія. Шальная Імпєратріца
Вєсті Кремля
23:53, 30 березня
Вєсті.UA. Метаморфоз регіоналів. Чарівний пендель
Вєсті.UA
20:53, 30 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Віра Савченко сповістила про погіршення здоров'я її сестри Надії під час голодування у СІЗО

93
Надія Савченко
Надія Савченко / Фото з відкритих джерел

Умови у СІЗО, в якому перебуває позафракційний народний депутат без мандата Надія Савченко, є такими ж, як і в інщих закладах такого типу. Щоправда стан її здоров'я дещо погіршився.

Про це заявила сестра політика Віра у ефірі "Громадського радіо".

Читайте також: Чи вербували Савченко російські спецслужби: думка військових і експертів

"Надія вирішила не акцентувати на стані здоров’я, але коли йде кривава рвота – це важко", – зауважила Віра Савченко.

За її словами, вона ненавидить себе за безсилість, оскільки "в Росії ще розуміла, що легко боротися, бо видно ворога, і кремлівська система – це закінчений ідіот, то тут важко".

"Їй дають пігулки від шлунку, це сказав штатний лікар і СІЗО, вона п’є воду, і попросила краплі в ніс, тому що на перших етапах голодування – це постійний жар, і все сохне, в тому числі, і ніс", – додає родичка нардепа.

Крім того, вона розповіла про умови в СІЗО, в якому перебуває Надія Савченко.

"Як і у будь-якому СІЗО: нари, прути, вона одна в кімнаті і цілодобове спостереження відеокамерами. Ми з мамою мали одне побачення. Надалі все залежить від слідчого, а їх там аж 16, це вони надають дозволи", – констатувала Віра Савченко.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко через підозру у підготовці терактів, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування. А 29 числа Апеляційний суд Києва відмовився скасувати цю міру запобіжного заходу.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: СІЗО голодування Затримання Савченко Надія Савченко Новини політики Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль
30 березня, 23:00 Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль
1636
Головні новини 30 березня: в Україні запрацював 4G, помста Росії, Луценко проти Холодницького
30 березня, 22:01 Головні новини 30 березня: в Україні запрацював 4G, помста Росії, Луценко проти Холодницького
576
Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
30 березня, 21:48 Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
985
Де запрацював 4G інтернет в Україні: перелік міст в інфографіці
30 березня, 21:02 Де запрацював 4G інтернет в Україні: перелік міст в інфографіці
3200
Чому кожен київський ТРЦ може стати братською могилою
30 березня, 20:01 Чому кожен київський ТРЦ може стати братською могилою
Катерина Петренко 1410
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук