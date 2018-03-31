Віра Савченко сповістила про погіршення здоров'я її сестри Надії під час голодування у СІЗО
Умови у СІЗО, в якому перебуває позафракційний народний депутат без мандата Надія Савченко, є такими ж, як і в інщих закладах такого типу. Щоправда стан її здоров'я дещо погіршився.
Про це заявила сестра політика Віра у ефірі "Громадського радіо".
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"Надія вирішила не акцентувати на стані здоров’я, але коли йде кривава рвота – це важко", – зауважила Віра Савченко.
За її словами, вона ненавидить себе за безсилість, оскільки "в Росії ще розуміла, що легко боротися, бо видно ворога, і кремлівська система – це закінчений ідіот, то тут важко".
"Їй дають пігулки від шлунку, це сказав штатний лікар і СІЗО, вона п’є воду, і попросила краплі в ніс, тому що на перших етапах голодування – це постійний жар, і все сохне, в тому числі, і ніс", – додає родичка нардепа.
Крім того, вона розповіла про умови в СІЗО, в якому перебуває Надія Савченко.
"Як і у будь-якому СІЗО: нари, прути, вона одна в кімнаті і цілодобове спостереження відеокамерами. Ми з мамою мали одне побачення. Надалі все залежить від слідчого, а їх там аж 16, це вони надають дозволи", – констатувала Віра Савченко.
Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко через підозру у підготовці терактів, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування. А 29 числа Апеляційний суд Києва відмовився скасувати цю міру запобіжного заходу.
У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.