Я не той персонаж, який буде дружити з Росією, – ексклюзивне інтерв'ю з Зеркаль

Про газові переговори з Росією, про позов України проти РФ, про звільнення з МЗС, про зовнішню політику нашої держави та про виклик "вжарити Росію" – у програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповіла заступниця міністра МЗС Олена Зеркаль.

Про газові переговори з Росією

"Я вважаю, що потрібно покращувати комунікації щодо того, яка буде реакція на якісь події. До прикладу, з тим же газом. Що означає для нас цей контракт? Що ми будемо робити, якщо його не буде? Як ми будемо реагувати на комунікацію, яку веде "Газпром" і Путін, який сказав в Бразилії, що українці взагалі не беруть газ по реверсу, а беруть наш газ і видають це все за реверс", – сказала Зеркаль.

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За її словами, Україна мала б офіційно відреагувати на це, але вона ще цього не зробила.

Бо чим ближче до 1 січня, тим вищий буде градус. Погода буде ставати все холоднішою, а градус пропаганди і комунікація з російського боку буде зростати. Бо криза ж, треба українців примусити простити 3 мільярди. А без цього буде криза в Європі і всі замерзнуть. Хоча не замерзнуть, тому що російського газу в сховищах Європи більш ніж достатньо і вони будуть продавати його дорожче, ніж зараз, і тому їм ця криза потрібна,

– пояснила заступниця голови МЗС.

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На запитання журналіста, хто має готувати відповідь Путіну і вирішувати, чи потрібна вона взагалі, Зеркаль відповіла: "Зазвичай, раніше, це відбувалось в комунікації між нашими пресслужбами. А зараз не знаю як". Окрім цього, вона сумнівається в тому, що Офіс Президента відповість на заяву Путіна.



Оленка Зеркаль в ефірі 24 каналу

Також вона додала: "В мене є особиста думка з цього запитання, яка, я думаю, що не є у привілеї зараз".

Тому що я б пішла в атаку і відразу підняла на декілька градусів дискусію вгору. Зважаючи на наближення 1 січня. Але я не думаю, що зараз це не буде зроблено, оскільки попереду Нормандія, а там треба розмовляти і всі мають бути "френдлі". Тому я кажу, що моя думка зараз не притаманна,

– наголосила вона.

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Про відносини України із США

За словами Зеркаль, якщо Росія програє суд, то перш за все, понесе міжнародну правову відповідальність. І це може відзначитися на її відносинах зі США.

Росію визнають винною у фінансуванні тероризму. Росія себе позиціонує як головний борець з тероризмом. І США мають з нею співпрацювати чому? Тому що вони основний гравець на полі боротьби з тероризмом. А як можна співпрацювати з країною, яка фінансує тероризм? І в Конгресі є декілька проєктів, наприклад, щодо визнання Росії країною, що фінансує тероризм і заборони ведення з нею взагалі будь-яких бізнес-відносини,

– пояснила Зеркаль.

Вона додала, що якщо говорити примітивно, то це може призвести до припинення торгівлі між США і Росією.



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Про компенсацію для України від РФ

Також дипломатка наголосила, що після рішення суду Україна зможе говорити і про стягнення компенсацій.

Звичайно, що ми не знаємо, де буде Росія у 2022 році, а де будемо ми, і що буде у світі. Але після рішення суду того ми ще можемо (я думаю, що і маємо) поставити запитання щодо компенсації за збитки у зв’язку з фінансуванням Росією тероризму на території України. Це питання ставиться після того, як встановлюються факти і визнаються дії порушення,

– зазначила Зеркаль.

Вона додала, що компенсації стосуватимуться не тільки фінансування тероризму, а й расової дискримінації в Криму.

"Я більш ніж впевнена, що всі факти, які ми вкладали у меморандумі щодо расової дискримінації в Криму, також знайдуть своє підтвердження і будуть прийняті судом як порушення", – ствердила заступниця міністра закордонних справ.

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На питання журналіста, чи "вжарить Україна Росію на гроші або на "посадки" після рішення суду і чи не завершиться все тільки світовим визнанням РФ агресором, Зеркаль наголосила, що все ж таки вона дипломатка і тому висловлюється відповідними фразами. Однак після цього додала: погоджується, що "вжарити треба".

Вжаримо-вжаримо! Якщо дозволять, то вжаримо! І я була б дуже задоволена, якби мені дозволили вжарити!

– наголосила Зеркаль.

Рішення суду ООН та подальші кроки Росії

Зеркаль пояснила, що після оголошеного у листопаді 2019 року рішення суду росіяни мають багато чого розповісти у своєму меморандумі: як вони попереджали і не допускали фінансування терористів на території України, як вони вели слідство, як вони переслідували тих, хто фінансував тероризм в Україні, як вони не допускали збирання фондів, як вони з нами співпрацювали в рамках міжнародної допомоги.

Звичайно, що вони будуть говорити, що це взагалі не акти тероризму, що це у нас громадянська війна. Але все рівно їм треба буде наводити факти. Наприклад, щодо 53-ї бригади, яка завезла БУК. Як вони розслідували це завезення БУКу в Україну, що вони зробили. Більше того, вони мають нам надати інформацію в своєму меморандумі, як вони розслідували заклики до фінансування, які були зроблені Зюгановим, Жиріновським. Як вони розслідували і притягали до відповідальності їх. Як вони розслідували роль Шойгу в постачанні зброї в Україну,

– наголосила Зеркаль.

Вона підкреслила, що всі факти, які наведені не тільки в українському меморандумі, а й в доказовій базі, яка була разом із меморандумом подана до суду, – всі свідчать про те, що фонди збиралися, зброя постачалася, що 53-а бригада в’їхала на територію України.

"Є відповідний репорт Беллінкгету, який підтверджує все з усіма фактами. Є матеріали слідчої групи, яка розслідує збиття Боїнгу. Все це їм доведеться не просто коментувати, а наводити докази. Які виходять поза межі тільки скріншотів з їх пропагандистської машини", – підсумувала дипломатка.

Зеркаль йде з МЗС

Ведуча запитала Зеркаль про те, що в серпні дипломатка говорила, що планує піти з МЗС.



Олена Зеркаль йде з посади в МЗС

"На цьому тижні я виконаю своє останнє завдання – проведу процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому та утримувалися Росією, і наших моряків. І все, як я і обіцяла (піде з посади, – 24 канал)", – наголосила Зеркаль.

Мені потрібно зробити перерву. А щодо завдань, які переді мною стояли чи будуть стояти, – я завжди шукала собі щось, що мене цікавило, що було великим викликом, за що ніхто не хотів братися і мав сумніви, чи це можна зробити,

– додала заступниця міністра.

На питання ведучого Дениса Бігуса, чому Олена Зеркаль не хочете залишитися в МЗС як частина системи, яка може робити спротив щодо Росії, дипломатка відповіла: "Я не можу робити супротив, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента".

Зеркаль запевнила, що на момент інавгурації президента вона не бачила себе в Офісі Президента, проте, "указ президента (про її призначення в МЗС, – 24 канал) вийшов до того, як з нею поговорили про це.

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"Якщо повернутися до моменту інавгурації Зеленського, то через тиждень після цього в Гаазі відбувалися слухання, які я не збиралася полишати, бо була не тільки агентом, а й представником держави. Для мене було важливо практична реалізація цього позову і досягнення результату", – відповіла дипломатка.

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Вона наголосила, що тоді і мови не могло бути про те, щоб покинути справи. "Окрім того, це відбулося не в той спосіб, як мало бути. На той момент так склалися обставини, що я не бачила себе в Офісі Президента" – прокоментувала Зеркаль.

Указ президента вийшов до того моменту, як зі мною поговорили. Розумієте, ви для себе робите якісь висновки – можете ви працювати чи ні, вийде це у вас – чи ні. Протягом інавгурації я зробила для себе висновок, що в мене не вийде і про це сказала. Але в той час, коли я це говорила, вже вийшов указ,

– заявила дипломатка.

Після того, за словами Зеркаль, вони поговорили і указ зник, а потім вона залишилася в Міністерстві закордонних справ.

"З точки зору, що ми будемо дружити з Росією, то я не той персонаж, який про дружбу, я все ж таки файтер (з анл. fighter – борець). Я той, хто веде переговори і завжди представляє позиція, яка відмінна від бачення росіян. Бо я з ними була в тристоронніх переговорах по газу, торгівлі та інших", – сказала міністра .

Що буде далі? За словами Зеркаль, Україні просто потрібно будувати себе і взагалі намагатися проводити внутрішню політику, яка буде додавати нам позитиву.