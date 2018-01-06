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Як суддя Усатова рятувала суддю Усатова на кареті швидкої після "п'яного" ДТП: брат за брата

Право на правду 21:30, сьогодні 895 Читать новость на русском

Нещодавно суддя Києво-Святошинського суду Дмитро Усатов потрапив у резонансне ДТП, а одразу опісля – намагався втекти "на швидкій" з місця події не пройшовши алкотесту. Рятувати свого чоловіка приїхала його дружина, яка, о, диво, також працює суддею.

Подивіться на це фото. Це – тверезий суддя Києво-Святошинського райсуду Дмитро Усатов.

А тепер подивіться на це.

Це – вже добряче п'яний суддя Усатов після нещодавньої дорожньо-транспортної пригоди, яку він влаштував на власному автомобілі "Форд Мустанг".

Суддя гнав на швидкості по шосе неподалік Києва, не впорався з управлінням і врізався в інше авто. Інший водій, на щастя, залишився живим, але отримав перелом шийних хребців і потрапив до лікарні.

Тим часом, суддю приїхала на місце ДТП рятувати його дружина і також суддя – Ірина Усатова. Вона намагалася вивезти чоловіка з місця події в кареті швидкої допомоги. Але небайдужі громадяни заблокували швидку і не дали вивезти його вивезти з місця події без проходження алкотесту.

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Коли ж нарешті тест зробили, то з’ясувалося, що в крові служителя Феміди було півтори проміле алкоголю (при нормі, нагадаю, в 0,2), тобто перевищення норми було більш ніж в 7 разів.

Втім, чомусь думається, що судді Уставу ця аварія зійде з рук, бо його дружина працює в Солом'янському суді Києва, де веде чимало резонансних справ. Зокрема, народний депутат Сергій Лещенко раніше розповідав, як суддя Усатова допомагала Генпрокуратурі закрити справу проти поплічника Януковича екс-міністра Ставицького.

А нещодавно стало відомо, що 30 газових родовищ, які незаконно свого часу приватизувала фірма Ставицького, можуть незабаром опинитися в руках оточення президента Порошенка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Не без допомоги суддівської гілки влади, зрозуміло.

Тому питання, звідки в суддівського подружжя Усатових злощасний "Форд Мустанг", та ще й будинок, 3 квартири, 2 іномарки та 5 ділянок землі – це питання доволі смішне, чи не так?

Хоча й Києво-Святошинський райсуд, в якому працює "приборкувач Мустангів" Дмитро Усатов, теж славиться скандальними рішеннями. Зокрема, там освячується дерибан сотень гектарів дорогої землі в околицях Києва.

Словом, слідкуйте за руками. Бо судді Ірині Усатовій часто потрапляють на розгляд ще й провадження НАБУ та Антикорупційної прокуратури. Минулого року вона ледь не закрила справу проти Миколи Мартиненка, якого НАБУ підозрює в масштабній корупції в "Енергоатомі".

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Але, на щастя, апеляція скасувала її рішення. Думається, цього року суддя Усатова, маючи на руках чоловіка з провадженням по ДТП, штампуватиме ще більше скандальних рішень. На радість високопоставленим крадіям.

А може ще й стане суддею нового Антикорупційного суду, згідно з президентським законопроектом. Може, навіть, разом з чоловіком, який, думається, щасливо уникне відповідальності за скоєне ДТП.

"Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было!" – такий же в них улюблений новорічний тост, еге ж?

Автор: Дмитро Гнап
Теги: Право на правду Судді Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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