Про це 24 каналу розповів президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов. Він каже, що бувають такі випадки, як ця – що Єгипет розірвав угоди щодо зерна з Україною.

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За його словами, це був не такий великий об’єм для нашої країни.

"Навіть ті компанії, які продавали це зерно, продали його завчасно, ще до війни. Тому наразі поставляти зерно Єгипту вчасно було б важко", – наголосив експерт.

Водночас, Горбачьов підкреслив, що відмова без будь-яких штрафних санкцій у цьому питанні – це позитивний сигнал.

Ніхто в суд не пішов і не сказав, що "вивозьте, як хочете. Нам все одно, скільки вам це коштуватиме". Я це сприймаю, як позитивний сигнал,

– сказав він.

А щодо того, чи будуть наслідки для росії через те, що вона краде українське зерно, то президент зернової асоціації вважає, що обов'язково будуть.

"Всі ці випадки фіксуються на міжнародному рівні. І після закінчення війни Україна зможе отримати компенсації за втрачене майно, в тому числі і зерно", – відповів він.

Які країни зараз найбільше потребують українського зерна? На це Горбачьов сказав, що Україна завжди експортувала близько 30% зерна до Африки та близько 40% – до Азії.

За його словами, Єгипет, Туніс, Індонезія, Марокко та африканські країни, що перебувають вище Тахану, потребують українського зерна.

Він наголосив, що Україні тепер треба кожного року готуватися до різних "сюрпризів". Тому нам треба мати "в резерві" такі шляхи, якими ми зможемо експортувати зерно”. "Але це настільки дорого, що фермер не зможе витримати їх, не скорочуючи виробництво", – додав він. А морським шляхом експортувати врожай найдешевше.

З Україною та росією підписали зернові угоди

Нещодавно Україна та росія підписали окремі угоди з ООН і Туреччиною щодо вивезення зерна. Мовиться про розблокування трьох чорноморських портів. Це відкриє шлях до значних обсягів експорту зерна з України.

Проте вже через добу після підписання угод, 23 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Ворог випустив відразу 4 ракети типу "Калібр". Дві з них влучили в Одеський порт.

В кремлі ж розповіли байку, начебто обстріл Одеського порту зовсім не заважає експорту зерна.

Маршрут морського каравану починатиметься поблизу Одеси й тягнутиметься до острова Зміїного. Далі буде район формування караванів.

Зазначимо, що українські порти вже розблокували для експорту зерна. Підготували шлях і для проходу вантажних суден. В мережі опублікував карту, як будуть вивозити зерно.

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