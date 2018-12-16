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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Блоги тижня

      Загроза Європі, плани Росії і патріоти "русского мира": топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж каналу 24

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – скасування будівництва "Північного потоку-2", "русский мир" та нова масштабна війна.

      "Удар в спину" российскому экспорту

      Россия намеревалась выйти на рынок Филиппин с предложением своего оружия в кредит на сумму в $2 миллиарда. Таким образом, Москва хотела подстегнуть свой экспорт, на фоне болезненных отказов от Индонезии и Египта. Однако, судьба этого предложения, возможно, уже предрешена.

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      Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"

      Початок тижня у так званих терористичних "республіках" ознаменувався справжньою істерією через фейкові звинувачення Києва бойовиками. Розповіді про те, як "ЗСУ готуються знищити все живе на Донбасі" майже водночас опублікували всі без виключення пропагандистські засоби масової інформації.

      Всі статті автора

       

      Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают

      Луганчане скучают по прошлой жизни и не хотят слушать "кого попало". Недавний концерт в Луганской филармонии имел несколько особенностей.

      Читайте: Блоги о жизни в Луганске

      Европа прозревает: свежие санкции против РФ и прекращение строительства "Северного потока-2"

      Заседание Европарламента сделала обычную среду для Кремля действительно черной. И если вы провели аналогии с черной пятницей, когда магазины заманивают покупателямей большими скидками, то это не совсем так.

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      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"

      Среди крымчан есть особая категория "патриотов русского мира" – они утверждают, что всегда считали Крым российским, а с паспортами Украины жили, так как выбора у них не было.

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини політики Новини України війна Новини Росії Новини Криму Північний потік-2 Публікації Експорт
      Джерело: 24 Канал
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