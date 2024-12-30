Лише 10% біженців висловили бажання повернутися в Україну. Про це свідчать результати опитування Управління з питань інтеграції та різноманітності (IMDi), пише 24 Канал з посиланням на VG.

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Скільки українців у Норвегії не хочуть повертатись додому

Дослідниця Вільде Гернес з Інституту міських та регіональних досліджень (NIBR) при OsloMet зазначає, що серед українців простежується дві тенденції:

Перша – ті, хто вже давно в Норвегії, більшою мірою хочуть залишитися у скандинавській країні. Друга – ті, хто прибув нещодавно, тепер із самого початку говорять, що хочуть осісти в Норвегії.

За словами Гернес, серед недавніх новоприбулих помітно зросла кількість хлопців у віці 16 і 17 років. Вона пов'язує це зростання з обмеженнями, з якими стикаються юнаки у віці 18 років, які більше не матимуть можливості виїхати з України і можуть потрапити під потенційну військову мобілізацію.

Опитування, проведене в січні 2023 року, показало, що кожен третій український біженець висловив бажання залишитися в Норвегії. Однак, результати також показали, що більш ніж половина респондентів не впевнені у своєму майбутньому в країні.

До слова, у Норвегії перебуває понад 65 000 українських біженців. Більшість із них не впевнені, чи хочуть вони повернутися додому.