АНБ і Кіберкомандування США об'єднають свої зусилля у боротьбі з російським втручанням у вибори

Агентство національної безпеки США і підрозділ збройних сил США у справах кібервійни відтепер координуватимуть дії, щоб протидіяти потенційному російському втручанню у проміжні вибори до Конгресу восени цього року.

Про це розповів керівник обох цих організацій Пол Накасоне, передає The Washington Post.

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Спроба максимально наростити зусилля обох відомств збіглася з моментом, коли президент США Дональд Трамп під час зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було .

Газета характеризує розпорядження Накасоне як "новітню ініціативу відомств зі сфери національної безпеки, покликану боротися з російською агресією під час відсутності прямих вказівок Білого дому з цього приводу".

"Спільна група Кіберкомандування та АНБ співпрацює з ФБР, ЦРУ і Міністерством внутрішньої безпеки США. У кожного з цих відомств є своя ініціатива щодо виявлення і стримування російських операцій впливу. Відомства працюють у рамках власних повноважень, але відсутність президентських вказівок щодо врегулювання "російської загрози" як національної проблеми є перешкодою для здійснення ефективніших заходів у боротьбі із втручанням РФ у демократичні процеси у США", – йдеться у статті.

Нагадаємо, 13 липня Міністерство юстиції США звинуватило 12 офіцерів російських розвідувальних служб у втручанні в американські вибори 2016 року.