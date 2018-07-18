23:32
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 17°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, сьогодні
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, сьогодні
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

АНБ і Кіберкомандування США об'єднають свої зусилля у боротьбі з російським втручанням у вибори

102 Читать новость на русском
АНБ і Кіберкомандування США спільно боротимуться із "російською загрозою" напередодні виборів у Конгрес
АНБ і Кіберкомандування США спільно боротимуться із "російською загрозою" напередодні виборів у Конгрес / VOA News

Агентство національної безпеки США і підрозділ збройних сил США у справах кібервійни відтепер координуватимуть дії, щоб протидіяти потенційному російському втручанню у проміжні вибори до Конгресу восени цього року.

Про це розповів керівник обох цих організацій Пол Накасоне, передає The Washington Post.

Читайте також: Глава розвідки США наполягає на втручанні РФ у вибори США

Спроба максимально наростити зусилля обох відомств збіглася з моментом, коли президент США Дональд Трамп під час зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було.

Газета характеризує розпорядження Накасоне як "новітню ініціативу відомств зі сфери національної безпеки, покликану боротися з російською агресією під час відсутності прямих вказівок Білого дому з цього приводу".

"Спільна група Кіберкомандування та АНБ співпрацює з ФБР, ЦРУ і Міністерством внутрішньої безпеки США. У кожного з цих відомств є своя ініціатива щодо виявлення і стримування російських операцій впливу. Відомства працюють у рамках власних повноважень, але відсутність президентських вказівок щодо врегулювання "російської загрози" як національної проблеми є перешкодою для здійснення ефективніших заходів у боротьбі із втручанням РФ у демократичні процеси у США", – йдеться у статті.

Нагадаємо, 13 липня Міністерство юстиції США звинуватило 12 офіцерів російських розвідувальних служб у втручанні в американські вибори 2016 року.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Вибори у США Кібербезпека
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 18 липня: отруєння дітей у таборі на Донеччині, конкурс у ДБР і проблеми з водою
сьогодні, 22:12 Головні новини 18 липня: отруєння дітей у таборі на Донеччині, конкурс у ДБР і проблеми з водою
1597
Что означает явка Путина с повинной в Хельсинки?
сьогодні, 22:00 Что означает явка Путина с повинной в Хельсинки?
Блог Медіа 1486
Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины
сьогодні, 21:00 Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины
Іван Яковина 860
Зробити візу – ніби зранку почистити зуби, – мандрівний етно-гурт "Фолькнери"
сьогодні, 20:01 Зробити візу – ніби зранку почистити зуби, – мандрівний етно-гурт "Фолькнери"
Катерина Петренко 399
Бій за Азовське море: чи загрожує Україні відкриття морського фронту?
сьогодні, 19:00 Бій за Азовське море: чи загрожує Україні відкриття морського фронту?
Інна Жолобович 1162
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
Головні новини 27 квітня: зустріч лідерів КНДР та Південної Кореї, скандал із Бочковським
 28 квітня , 09:03
Суд у Росії виніс вирок українцеві Роману Сущенку
 4 червня , 15:51
Українка влаштувала фотосесію вагітним сестрам Кардашян
6 лютого , 12:01
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук