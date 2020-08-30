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Правозахисники Білорусі звернулись до ООН

Правозахисники в Білорусі закликали спецдоповідача ООН втрутитися в ситуацію з порушенням прав людини в країні. За їхніми даними, правоохоронці жорстоко били більше, ніж 450 осіб. Ув'язнених у СІЗО поліцейські також катували та принижували.

Дивіться відео: докази катувань та побиття

Чому затягується нормандська зустріч

Кілька зустрічей у нормандському форматі, де вирішуються питання окупованого Донбасу, анонсували у вересні 2020 року. Першою, 28 серпня, мала б бути зустріч на рівні радників. Утім її перенесли через відрядження французького представника.

Дивіться відео: яка позиція України

Розкрадання Укрзалізниці

Корупція в Укрзалізниці продовжує завдавати збитків цьому підприємству. До того ж вона вже має системний характер. Нещодавно НАБУ повідомило, що збитки від корупційної діяльності, завдані стратегічному держпідприємству, досягли вже близько 1 мільярда гривень. І, судячи з усього, на цьому корупціонери зупинятись не планують. Можливо, призначення нового голови, Володимира Жмака, допоможе.

Дивіться відео: що відомо про корупційні схеми Дубневича та Ахметова

Що зміниться після прийняття нового законопроєкту про нерухомість

У Верховній Раді запропонували заборонити оренду та продаж нерухомості без рієлтора. Продати чи здати в оренду житло без брокера стане неможливим, а рієлторам доведеться проходити спеціальні іспити, аби підтверджувати свою кваліфікацію.

Дивіться відео: чому потрібен буде рієлтор

Як підозрювану Кузьменко вітали з поверненням додому

У невимушеній атмосфері, під пісні та козацький куліш – такою була вечірка-сюрприз для підозрюваної у справі Шеремета Юлії Кузьменко. Після восьми місяців, проведених у СІЗО, лікарка і волонтерка знову опинилась вдома. Щоправда – під домашнім арештом.

Дивіться відео: яке влаштували привітання близькі