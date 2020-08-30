Докази побиття та катувань у Білорусі та чому затягується нормандська зустріч – відео тижня
24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
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Правозахисники Білорусі звернулись до ООН
Правозахисники в Білорусі закликали спецдоповідача ООН втрутитися в ситуацію з порушенням прав людини в країні. За їхніми даними, правоохоронці жорстоко били більше, ніж 450 осіб. Ув'язнених у СІЗО поліцейські також катували та принижували.
Дивіться відео: докази катувань та побиття
Чому затягується нормандська зустріч
Кілька зустрічей у нормандському форматі, де вирішуються питання окупованого Донбасу, анонсували у вересні 2020 року. Першою, 28 серпня, мала б бути зустріч на рівні радників. Утім її перенесли через відрядження французького представника.
Дивіться відео: яка позиція України
Розкрадання Укрзалізниці
Корупція в Укрзалізниці продовжує завдавати збитків цьому підприємству. До того ж вона вже має системний характер. Нещодавно НАБУ повідомило, що збитки від корупційної діяльності, завдані стратегічному держпідприємству, досягли вже близько 1 мільярда гривень. І, судячи з усього, на цьому корупціонери зупинятись не планують. Можливо, призначення нового голови, Володимира Жмака, допоможе.
Дивіться відео: що відомо про корупційні схеми Дубневича та Ахметова
Що зміниться після прийняття нового законопроєкту про нерухомість
У Верховній Раді запропонували заборонити оренду та продаж нерухомості без рієлтора. Продати чи здати в оренду житло без брокера стане неможливим, а рієлторам доведеться проходити спеціальні іспити, аби підтверджувати свою кваліфікацію.
Дивіться відео: чому потрібен буде рієлтор
Як підозрювану Кузьменко вітали з поверненням додому
У невимушеній атмосфері, під пісні та козацький куліш – такою була вечірка-сюрприз для підозрюваної у справі Шеремета Юлії Кузьменко. Після восьми місяців, проведених у СІЗО, лікарка і волонтерка знову опинилась вдома. Щоправда – під домашнім арештом.
Дивіться відео: яке влаштували привітання близькі