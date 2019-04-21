Другий тур виборів президента-2019: відкрилася остання виборча дільниця

До виборів президента України долучилися й українці, що проживають як у Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США), так і поблизу цього міста. Тут відкрилася виборча дільниця, що формально завершить голосування. Ще до початку плебісциту люди сформували чергу.

Загалом проголосувати на виборчій дільниці у Сан-Франциско можуть громадяни України, що проживають у 12 американських штатах. Цю дільницю вважають однією з найбільших за кількістю зареєстрованих виборців.

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Перед голосування на дільниці у США люди сформували чергу

За словами члена Дільничної виборчої комісії Євгена Сафроненка, на дільниці у Сан-Франциско зареєстровано 23 тисячі 893 виборця. Порівняно з першим туром кількість громадян у списках зросла 257 осіб, передає Укрінформ.

Окрім Сан-Франциско, українці у США можуть проголосувати ще на трьох виборчих дільницях: у Вашингтоні, Нью-Йорку та Чикаго. Всі вони розміщуються у приміщеннях українських дипломатичних установ (посольствах і консульських відділах) і охоплюють усі 50 американських штатів, округ Колумбія, а також низку острівних держав.

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На дільниці у Сан-Франциско можуть українці, що проживають у 12 штатах США

Для проведення другого туру виборів президента України було утворено 199 територіальних виборчих округів і один закордонний, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працює 101 виборча дільниця. Першими за нового очільника держави мали змогу проголосувати українці Австралії: тут вже навіть порахували голоси.



Які документи брати на вибори

Що відомо про президентські вибори 2019 року? Оскільки кожен із кандидатів не подолав бар’єр у 50% за підсумками голосування 31 березня, було оголошено другий тур. Його призначили на 21 квітня. До другого туру вийшли перші два місця, які посіли чинний президент Петро Порошенко (15,95%) і шоумен Володимир Зеленський (30,24%).



Остаточні результати другого туру ЦВК має оголосити до 1 травня. А до 3 червня має відбутися інавгурація новобраного голови держави. Цього разу президента в Україні обирають всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.