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      Другий тур виборів президента-2019: відкрилася остання виборча дільниця

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      Другий тур виборів президента України-2019: у Сан-Франциско (США) відкрилася остання виборча дільниця
      Другий тур виборів президента України-2019: у Сан-Франциско (США) відкрилася остання виборча дільниця / Укрінформ

      До виборів президента України долучилися й українці, що проживають як у Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США), так і поблизу цього міста. Тут відкрилася виборча дільниця, що формально завершить голосування. Ще до початку плебісциту люди сформували чергу.

      Загалом проголосувати на виборчій дільниці у Сан-Франциско можуть громадяни України, що проживають у 12 американських штатах. Цю дільницю вважають однією з найбільших за кількістю зареєстрованих виборців.

      Читайте також: Як голосують українці за кордоном: фото та відео

      Сан-Франциско, дільниця, США, голосування, вибори
      Перед голосування на дільниці у США люди сформували чергу

      За словами члена Дільничної виборчої комісії Євгена Сафроненка, на дільниці у Сан-Франциско зареєстровано 23 тисячі 893 виборця. Порівняно з першим туром кількість громадян у списках зросла 257 осіб, передає Укрінформ.

      Окрім Сан-Франциско, українці у США можуть проголосувати ще на трьох виборчих дільницях: у Вашингтоні, Нью-Йорку та Чикаго. Всі вони розміщуються у приміщеннях українських дипломатичних установ (посольствах і консульських відділах) і охоплюють усі 50 американських штатів, округ Колумбія, а також низку острівних держав.

      Читайте також: З якими проблемами при голосуванні стикаються українці за кордоном

      Сан-Франциско, дільниця, США, голосування, вибори
      На дільниці у Сан-Франциско можуть українці, що проживають у 12 штатах США 

      Для проведення другого туру виборів президента України було утворено 199 територіальних виборчих округів і один закордонний, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працює 101 виборча дільниця. Першими за нового очільника держави мали змогу проголосувати українці Австралії: тут вже навіть порахували голоси.

      Зелеснький, Порошенко, вибори, за кордоном, дільниці, США
      Які документи брати на вибори

      Що відомо про президентські вибори 2019 року? Оскільки кожен із кандидатів не подолав бар’єр у 50% за підсумками голосування 31 березня, було оголошено другий тур. Його призначили на 21 квітня. До другого туру вийшли перші два місця, які посіли чинний президент Петро Порошенко (15,95%) і шоумен Володимир Зеленський (30,24%).

      Остаточні результати другого туру ЦВК має оголосити до 1 травня. А до 3 червня має відбутися інавгурація новобраного голови держави. Цього разу президента в Україні обирають всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.

      як відбувається голосування на виборах президента-2019:
      blog_ava
      Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Новини США День виборів
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