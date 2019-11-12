Більше української на Донбасі та менше годин для викладачів: правки у закон про вищу освіту

12 листопада Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за законопроєкт до закону про вищу освіту. У міністерства було багато правок до профільного закону.

Повна назва законопроєкту "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти". Повний текст законопроєкту читайте тут.

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Для того, щоб правки набули чинності, депутати зобов'язані проголосувати ще раз.

Основні зміни, які можуть торкнутися освіти

Менше робочих годин для викладачів

В університетах викладачі не можуть працювати більше ніж 400 годин на рік в межах однієї ставки. Сьогодні ж така норма на рівні 600 годин.

Визнання позапрограмних досягнень студентів

Здобутки студентів в рамках програм обміну, будуть визнаватися всіма державними вишами України. В теперішній редакції закону така норма відсутня.

Запустять базу випускників вишів

Законопроєкт передбачає, що міністерство освіти почне збирати інформацію про працевлаштування студентів після закінчення вишів. Сьогодні законом передбачено таке нововведення, проте не було відомо хто саме має цим займатись.

Якість освіти контролюватиме новий орган

Згідно з законопроєктом, відтепер новостворена Державна служба якості освіти надаватиме наукові ступені, а також контролюватиме якість освіти в державних вишах. Сьогодні цим займається міністерство освіти.

Абітурієнти з окупованих територій зможуть самі вибирати де їм вчитись

В Законопроєкті вказано, що жителі Криму та непідконтрольних територій зможуть вчитись за пільговими правами в будь-якому державному університеті. Квоти для таких осіб визначатиме міністерство.



Зміни набудуть чинності після другого голосування / фото: Getty image

Зараз квотами займається весь Кабінет Міністрів, а жителі Криму за пільговою програмою можуть вчитись лише в університетах на півдні України. Мешканці окупованої частини Донбасу лише в переміщених вишах.

Оцінка діяльності університету залежить від рівня наукових робіт

Тепер основним критерієм оцінки успішності роботи вишів буде рівень цитованості в наукових колах. Сьогодні ж, немає єдиних критеріїв оцінки роботи університетів.

Більше української мови для жителів Донбасу

Міністерство планує збільшити кількість дисциплін, які викладаються українською, для жителів непідконтрольних територій Криму та Донбасу. Сьогодні в законі відсутня така норма.

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Законопроєкт передбачає також багато змін, щодо автономії державних університетів.