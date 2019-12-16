Мама-тренер та робот Валєра: українські школярі вибороли медалі на змаганнях з робототехніки

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Хлопці витрачають багато грошей на своє хобі / SSG

Четверо українських школярів вибороли друге та третє місця на турнірі з робототехніки MakeX в Китаї. Всього участь брали 1500 команд з 30 країн світу.

Друге місце зайняла команда SSG, бронзу завоювали Yellow Cat, пише The Бабель.

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В кожній з команд по двоє хлопців. Їх об’єднує любов до програмування та роботів. До складу SSG входять 15-річні Міша Іванко та Максим Кисельов з Києва. Їхнім тренером є мама одного з хлопців. Хлопці вже їздили на українські змагання з робототехніки, а тепер вперше поїхали міжнародні. Самого робота вирішили назвати Валєрою.

Там усе було зовсім інакше, треба було всі місії відкатати на 100 відсотків. Тому ми дуже довго займалися, і навіть у Китаї ми постійно тренувалися – десь до першої ночі сиділи,
– розповів один з хлопців.

Бронзові призери Єгор Лінов та Тимофій Сагатий з команди Yellow Cat теж працюють під орудою батьків. Тато Єгора каже, що хлопці вже мали непогані результати на попередніх змаганнях.


Першою стала команда з Індії / фото: сторінка у фейсбук SSG

Один тренер надихає, інший мотивує. В основному вони займаються самі, але ми багато допомагаємо – особливо з тим, що стосується програмування, 
– розповів про організацію роботи Віктор Лінов.

Робототехніка недешеве захоплення. Учасники їздять за свій рахунок, тому змушені шукати спонсорів. Проте команди, які зайняли призові місця, отримують грошові винагородиSSG  15 тисяч юань (близько 50 тисяч гривень) за друге місце, а Yellow Cat  10 тисяч (приблизно 34 тисячі в українській валюті) за третє.

Що таке робототехніка?

  • це прикладна наука з проєктування, розробки та експлуатації роботів;
  • потрібно спочатку написати код для виконання роботом завдань, тоді спроєктувати його та збудувати;
  • також розробнику необхідно мати спеціальне поле для тренувань свого дітища.

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Як відбуваються змагання з робототехніки?

  • учасники отримують завдання для своїх роботів (наприклад, порятунок міста від екологічної катастрофи);
  • тоді всі команди одночасно дають завдання для своїх роботів. Ті повинні вміти переносити предмети та виконувати інші функції;
  • переможцем стає той, хто виконає завдання якнайшвидше та без помилок.

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Техно робототехніка Освіта Освіта в Україні Школа Китай
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