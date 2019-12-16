Мама-тренер та робот Валєра: українські школярі вибороли медалі на змаганнях з робототехніки

Четверо українських школярів вибороли друге та третє місця на турнірі з робототехніки MakeX в Китаї. Всього участь брали 1500 команд з 30 країн світу.

Друге місце зайняла команда SSG, бронзу завоювали Yellow Cat, пише The Бабель.

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В кожній з команд по двоє хлопців. Їх об’єднує любов до програмування та роботів. До складу SSG входять 15-річні Міша Іванко та Максим Кисельов з Києва. Їхнім тренером є мама одного з хлопців. Хлопці вже їздили на українські змагання з робототехніки, а тепер вперше поїхали міжнародні. Самого робота вирішили назвати Валєрою.

Там усе було зовсім інакше, треба було всі місії відкатати на 100 відсотків. Тому ми дуже довго займалися, і навіть у Китаї ми постійно тренувалися – десь до першої ночі сиділи,

– розповів один з хлопців.

Бронзові призери Єгор Лінов та Тимофій Сагатий з команди Yellow Cat теж працюють під орудою батьків. Тато Єгора каже, що хлопці вже мали непогані результати на попередніх змаганнях.



Першою стала команда з Індії / фото: сторінка у фейсбук SSG

Один тренер надихає, інший мотивує. В основному вони займаються самі, але ми багато допомагаємо – особливо з тим, що стосується програмування,

– розповів про організацію роботи Віктор Лінов.

Робототехніка недешеве захоплення. Учасники їздять за свій рахунок, тому змушені шукати спонсорів. Проте команди, які зайняли призові місця, отримують грошові винагороди. SSG – 15 тисяч юань (близько 50 тисяч гривень) за друге місце, а Yellow Cat – 10 тисяч (приблизно 34 тисячі в українській валюті) за третє.

Що таке робототехніка?

це прикладна наука з проєктування, розробки та експлуатації роботів;

потрібно спочатку написати код для виконання роботом завдань, тоді спроєктувати його та збудувати;

також розробнику необхідно мати спеціальне поле для тренувань свого дітища.

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Як відбуваються змагання з робототехніки?