З дотриманням дистанції та в масках: у Міносвіти роз'яснили як проводитимуть ЗНО в цьому році

Попри різні припущення та фейки у міністерстві освіти та науки України підтвердили, що ЗНО в цьому році обов'язково відбудеться. Проте з дотриманням соціального дистанціювання та з використанням засобів індивідуального захисту.

Формат і процедура проведення ЗНО не зміниться повідомили у пресслужбі МОН.

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За теперішніми правилами, під час складання ЗНО в аудиторії перебуває максимум 15 учасників та 2 інструктори. Обов'язковою є дистанція 1,5 метри між учасниками в аудиторії. Соціальне дистанціювання також буде забезпечене і біля входу в приміщення, у якому проходитиме тестування, щоб уникнути скупчення людей.

Що зміниться на ЗНО 2020

усі учасники ЗНО та інструктори будуть забезпечені засобами індивідуального захисту та антисептиками;

приміщення будуть провітрювати та дезінфікувати;

учасники, які контактували з хворими або самі інфікувались коронавірусом, зможуть скласти ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають або вийдуть із самоізоляції.

Саме тому проведення ЗНО є набагато безпечнішим ніж вступні іспити, під час яких в аудиторіях перебуває багато людей.

В умовах епідемії проведення ЗНО є набагато безпечнішим, ніж вступні іспити в університетах. Більшість учасників складають ЗНО за місцем проживання, тому їм не потрібно їхати в інше місто чи область. Натомість для складання вступних іспитів навпаки більшості вступників та їхнім батькам доведеться по кілька разів їздити в інші міста, що в рази збільшить кількість переміщень по країні,

– пояснив заступник міністра освіти та науки України Єгор Стадний.

Чи зміниться зміст та кількість тестів?Без змін залишаться кількість тестів та їхній зміст. Кожен учасник може скласти максимум 4 тести, а кількість завдань у них, які ґрунтуються на матеріалі, що вивчається у квітні-травні 11 класу, мізерно мала. Таке завдання може бути лише одне на весь тест, тому передруковувати тираж тестових зошитів через таку малу кількість завдань недоцільно.

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Коли відбудеться ЗНО?Дати проведення ЗНО залежатимуть від остаточного завершення карантину (згідно з останнім рішенням, карантин продовжили до 11 травня, – 24 канал). Якщо карантин завершиться до початку червня, основна сесія тестування пройде між 25 червня та 17 липня. Якщо карантин триватиме до початку серпня, ЗНО відбудеться з 17 серпня до 4 вересня. Вступна кампанія в українських університетах також відповідно зміниться.