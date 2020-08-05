Головні новини 5 серпня: нові деталі вибуху в Бейруті, Фокін про свою роль у ТКГ
Кількість жертв та постраждалих внаслідок вибуху в Бейруті продовжує зростати. Українці, які стали свідками трагедії, розказали деталі пережитого. Вітольд Фокін прокоментував свою роль у ТКГ. Анастасія Лугова, яку побили та ледь не зґвалтували у потязі, розповіла про психологічний стан сина. Київського терориста Сухроба Карімова арештували на 2 місяці. Такими були головні новини середи, 5 серпня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Нові деталі вибуху в Бейруті
Все, що наразі відомо
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- Два потужних вибухи, які було чути по всьому місті, пролунали ввечері 4 серпня з невеликим інтервалом.
- Помаранчевий купол вогню спалахнув над портом, за ним пішла ударна хвиля нечуваної сили. У радіусі 10 кілометрів було пошкоджено вікна, будинки поруч із портом розлетілися.
- Станом на вечір 5 серпня кількість жертв зросла до 113, постраждалих вже щонайменше 4 тисячі. Крім того, багато людей вважають зниклими безвісти.
- Вибух був настільки потужним, що хвиля від нього дійшла до Кіпру, який розташований за 250 кілометрів від столиці Лівану.
- У момент вибуху в порту Бейрута перебував корабель з миротворцями ООН. Члени контингенту отримали травми, дехто – дуже серйозні. Загалом постраждали 48 їхніх працівників.
- Загинула пожежна команда – 10 рятувальників. Вони одразу ж після вибухів кинулися на ліквідацію їхніх наслідків і спершу вважалися зниклими безвісти.
- Серед жертв і лідер ліванської партії "Аль-Катаїб" Назар Наджаньян. Його у критичному стані забрали до лікарні, однак він помер. Його донька і дружина важко травмовані.
- За повідомленнями влади, вибухнула велика партія аміачної селітри – нітрату амонію. Понад 2 тисячі тонни селітри шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.
- Вибух зруйнував сам порт, приміщення його адміністрацій, причал, набережну із відпочинковими зонами; житлові будинки поблизу портів, крамниці; урядовий квартал: постраждали резиденції президента та прем'єра Лівану; хвиля зачепила консульство Німеччини у Лівані: деякі працівники травмувалися.
- На екстреному засіданні Вищої ради оборони Лівану схвалили рішення про введення в Бейруті надзвичайного стану на два тижні.
- Зруйновані також 4 лікарні, серед них – коронавірусні.
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Зруйнований порт Бейрута після вибуху / Фото з GettyImages
Чи є серед постраждалих громадяни України
Українських дипломатів та членів їхніх сімей серед жертв та постраждалих немає. Однак кілька українців звернулись із незначними травмами та порізами.
Крім того, за інформацією МЗС, у будинку одного з дипломатів вилетіли вікна. Побиті шибки й у приміщенні українського посольства.
Кораблі з України MERO STAR та RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту Бейрута. Зі сервісу MarineTraffic відомо, що постраждати могли 5 суден, зокрема й українські.
Втім міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в нього поки немає жодної інформації щодо перебування двох українських кораблів у порту.
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Хлопчик, який перебував з матір'ю в купе під час побиття, отримав психологічну травму. Він боїться залишатися один. Про це Анастасія Лугова повідомила у фейсбуці.
Постраждала зазначила, що син подорослішав протягом декількох днів. Жінка намагається вберегти його від публічної уваги з боку ЗМІ, не дозволяє дитині дивитися новини. Адже це може вплинути на його спілкування з ровесниками.
Каже, що страшилки по телевізору не страшні, а страшні йому дядьки. Мене він поки теж боїться. Я дзвоню йому, але без відео,
– розповіла журналістка.
Вона додала, що діти часто все сприймають візуально, тому хлопчику важко звикнути до нинішнього вигляду матері.
Зараз з ним також працюють психологи – роблять все, аби дитина не звинувачувала себе. За словами Лугової, Захар часто каже: "Це я винен, що не врятував тебе, що не прокинувся раніше". Однак "йому досі не зрозуміло, чому дядько бив маму і був голий".
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Побиття та спроба зґвалтування Анастасії Лугової: основне
- Жахлива подія сталася в ніч на 1 серпня у поїзді, що прямував з Маріуполя до Києва. До купе, в якому спали журналістка Анастасія Лугова з дитиною проник п'яний чоловік – Віталій Рудзько.
- Він кілька разів вдарив жінку по голові. Від криків прокинувся її син. Нападник хотів вдарити і його, але Лугова молила цього не робити та запропонувала нападнику перейти в інше купе.
- Жінка змогла вирватися від зловмисника, вона просила про допомогу та стукала у різні купе. Однак ніхто не реагував. Прихистила її провідниця з іншого вагону. Тоді ж про інцидент повідомили начальника поїзда, який наказав охороняти Рудзька до прибуття в Київ.
- У Києві чоловіка затримали правоохоронці. Нападнику загрожує ув’язнення до 7 років. Наразі його відправили під варту у СІЗО на 2 місяці без права внесення застави.
- Чоловік потерпілої зазначив, що їхній 6-річний син Захар вперше піде до психолога.
Арешт київського терориста
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Сухроба Карімова, який 3 серпня захопив відділення "Універсал банку".
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Наступного дня після затримання, 4 серпня, Карімову повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, який створює небезпеку для життя людей.
Санкція статті "Тероризм" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.
Про тримання під вартою терориста Сухроба Карімова клопотали слідчі. На суді обвинувачений поводився дуже спокійно. Суддя відправив його під варту на два місяці без права внесення застави.
Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі СБУ. Наразі встановлюються всі обставини цього злочину.
Захоплення відділення банку в БЦ "Леонардо": що відомо
- Інцидент трапився вдень 3 серпня в приміщенні "Універсал банку", що розташований у бізнес-центрі "Леонардо" у Києві.
- Приблизно о 12:00 прийшов чоловік, який погрожував підірвати вибухівку. Він попросив викликати поліцію, а людям дозволив вийти.
- Добровільно з терористом залишилася керівниця відділення банку.
- Згодом стало відомо про самого терориста. Це 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.
- Вимогою зловмисника була зустріч зі ЗМІ і прямий ефір на телеканалах. Вийшовши наживо на деяких телеканалах, Карімов назвав себе на камеру "богом-духом".
- Правоохоронці взяли штурмом приміщення банку, звільнили заручницю та схопили терориста.
- Ніхто не постраждав, а вибухівки у "мінувальника" насправді не було.