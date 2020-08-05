Кількість жертв та постраждалих внаслідок вибуху в Бейруті продовжує зростати. Українці, які стали свідками трагедії, розказали деталі пережитого. Вітольд Фокін прокоментував свою роль у ТКГ. Анастасія Лугова, яку побили та ледь не зґвалтували у потязі, розповіла про психологічний стан сина. Київського терориста Сухроба Карімова арештували на 2 місяці. Такими були головні новини середи, 5 серпня.

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Нові деталі вибуху в Бейруті

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Два потужних вибухи, які було чути по всьому місті, пролунали ввечері 4 серпня з невеликим інтервалом.

Помаранчевий купол вогню спалахнув над портом , за ним пішла ударна хвиля нечуваної сили. У радіусі 10 кілометрів було пошкоджено вікна, будинки поруч із портом розлетілися.

, за ним пішла ударна хвиля нечуваної сили. У із портом розлетілися. Станом на вечір 5 серпня кількість жертв зросла до 113 , постраждалих вже щонайменше 4 тисячі. Крім того, багато людей вважають зниклими безвісти.

, постраждалих вже щонайменше 4 тисячі. Крім того, багато людей вважають зниклими безвісти. Вибух був настільки потужним, що хвиля від нього дійшла до Кіпру, який розташований за 250 кілометрів від столиці Лівану.

який розташований за 250 кілометрів від столиці Лівану. У момент вибуху в порту Бейрута перебував корабель з миротворцями ООН . Члени контингенту отримали травми, дехто – дуже серйозні. Загалом постраждали 48 їхніх працівників.

Загинула пожежна команда – 10 рятувальників. Вони одразу ж після вибухів кинулися на ліквідацію їхніх наслідків і спершу вважалися зниклими безвісти.

Серед жертв і лідер ліванської партії "Аль-Катаїб" Назар Наджаньян. Його у критичному стані забрали до лікарні, однак він помер. Його донька і дружина важко травмовані.

За повідомленнями влади, вибухнула велика партія аміачної селітри – нітрату амонію. Понад 2 тисячі тонни селітри шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

– нітрату амонію. Понад 2 тисячі тонни селітри шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки. Вибух зруйнував сам порт, приміщення його адміністрацій, причал, набережну із відпочинковими зонами; житлові будинки поблизу портів, крамниці; урядовий квартал: постраждали резиденції президента та прем'єра Лівану; хвиля зачепила консульство Німеччини у Лівані: деякі працівники травмувалися.

сам порт, приміщення його адміністрацій, причал, набережну із відпочинковими зонами; житлові будинки поблизу портів, крамниці; урядовий квартал: постраждали резиденції президента та прем'єра Лівану; хвиля зачепила консульство Німеччини у Лівані: деякі працівники травмувалися. На екстреному засіданні Вищої ради оборони Лівану схвалили рішення про введення в Бейруті надзвичайного стану на два тижні.

Зруйновані також 4 лікарні, серед них – коронавірусні.

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Вибух у Бейруті: дивіться відео

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL — Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

Зруйнований порт Бейрута після вибуху / Фото з GettyImages

Чи є серед постраждалих громадяни України

Українських дипломатів та членів їхніх сімей серед жертв та постраждалих немає. Однак кілька українців звернулись із незначними травмами та порізами.

Крім того, за інформацією МЗС, у будинку одного з дипломатів вилетіли вікна. Побиті шибки й у приміщенні українського посольства.

Кораблі з України MERO STAR та RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту Бейрута. Зі сервісу MarineTraffic відомо, що постраждати могли 5 суден, зокрема й українські.

Втім міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в нього поки немає жодної інформації щодо перебування двох українських кораблів у порту.

Українка з Бейрута розповіла про пережите Студентка з України, яка перебувала в місті під час вибуху, описала перші хвилини після трагедії. До теми Почали порівнювати з Чорнобилем, – українці з Бейруту розповіли деталі про потужний вибух Ірина Карапата навчається в ліванському університеті "Каслік". На момент вибуху перебувала за 5 кілометрів від місця події. За її словами, увечері прогримів перший відчутний вибух, який насторожив людей. Згодом, будинок, в якому вона перебувала почало трясти, як під час землетрусу і тоді пролунав другий вибух. Вибух заглушив вуха, а далі паніка, посипались вікна у сусідів. Перша думка – атака Ізраїлю, одразу зник інтернет, зв'язок. Коли ми вибігли на вулицю, побачили клуби червоного диму зі сторони порту,

– розповіла українка. Люди тікали та старалися триматися на безпечній відстані від місця вибуху. Фокін про свою роль у ТКГ Перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін розповів про бачення своєї ролі у Тристоронній контактній групі. Актуально Кравчук і Фокін на переговорах по Донбасу: яка мета призначення і що це змінить За його словами, наразі конкретну посаду для нього не визначили. Те, що на язиці в інших людей, що координатор, розмови й таке інше – це мене не задовольняє, я не хлопчик, щоб займатися, чим хто скаже. Я чекатиму зустрічі перед тим, як почну працювати офіційно,

– сказав Фокін. Та додав, що вже веде розмови з тими людьми, на яких "можна спертися". Політик зазначив, що міг би бути заступником Леоніда Кравчука – нового очільника української делегації. Однак ця посада зайнята. Ексглава уряду також наголосив, що Донбас для нього – рідний, адже він там працював понад 25 років. Фокін стежить за подіями у регіоні та особисто спілкується з переселенцями та людьми з окупованих територій. Щодо конкретних планів щодо роботи у ТКГ, про них політик наразі мовчить. Фокін переконаний, що про це можна буде говорити після того, як буде визначена його роль у делегації. Що раніше про роль Фокіна говорив Кравчук Новий голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що Фокін займатиметься питаннями комунікації. Зокрема, налагоджуватиме контакти з людьми з окупованих територій. Що відомо про призначення Фокіна у ТКГ? Йому 87 років. У жовтні 1990 року виконував обов'язки голови Ради Міністрів УРСР, а вже у листопаді Фокіна затвердили на цій посаді. Прем'єр-міністром України він став у березні 1991 року. 4 серпня 2020 року Вітольд Фокін погодився приєднатися до української делегації у ТКГ. За його словами, пропозицію він отримав від глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Анастасія Лугова про психологічний стан сина Журналістка Анастасія Лугова, яку побили і ледь не зґвалтували в потязі Маріуполь – Київ, розповіла про психологічні проблеми сина Захара.

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Хлопчик, який перебував з матір'ю в купе під час побиття, отримав психологічну травму. Він боїться залишатися один. Про це Анастасія Лугова повідомила у фейсбуці.

Постраждала зазначила, що син подорослішав протягом декількох днів. Жінка намагається вберегти його від публічної уваги з боку ЗМІ, не дозволяє дитині дивитися новини. Адже це може вплинути на його спілкування з ровесниками.

Каже, що страшилки по телевізору не страшні, а страшні йому дядьки. Мене він поки теж боїться. Я дзвоню йому, але без відео,

– розповіла журналістка.

Вона додала, що діти часто все сприймають візуально, тому хлопчику важко звикнути до нинішнього вигляду матері.

Зараз з ним також працюють психологи – роблять все, аби дитина не звинувачувала себе. За словами Лугової, Захар часто каже: "Це я винен, що не врятував тебе, що не прокинувся раніше". Однак "йому досі не зрозуміло, чому дядько бив маму і був голий".

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Побиття та спроба зґвалтування Анастасії Лугової: основне

Жахлива подія сталася в ніч на 1 серпня у поїзді, що прямував з Маріуполя до Києва. До купе, в якому спали журналістка Анастасія Лугова з дитиною проник п'яний чоловік – Віталій Рудзько.

До купе, в якому спали журналістка Анастасія Лугова з дитиною Він кілька разів вдарив жінку по голові. Від криків прокинувся її син. Нападник хотів вдарити і його, але Лугова молила цього не робити та запропонувала нападнику перейти в інше купе.

Від криків прокинувся її син. Нападник хотів вдарити і його, але Лугова молила цього не робити та запропонувала нападнику перейти в інше купе. Жінка змогла вирватися від зловмисника, вона просила про допомогу та стукала у різні купе. Однак ніхто не реагував. Прихистила її провідниця з іншого вагону. Тоді ж про інцидент повідомили начальника поїзда, який наказав охороняти Рудзька до прибуття в Київ.

вона просила про допомогу та стукала у різні купе. Однак ніхто не реагував. Прихистила її провідниця з іншого вагону. Тоді ж про інцидент повідомили начальника поїзда, який наказав охороняти Рудзька до прибуття в Київ. У Києві чоловіка затримали правоохоронці . Нападнику загрожує ув’язнення до 7 років. Наразі його відправили під варту у СІЗО на 2 місяці без права внесення застави.

. Нападнику загрожує Наразі його відправили під варту у СІЗО на 2 місяці без права внесення застави. Чоловік потерпілої зазначив, що їхній 6-річний син Захар вперше піде до психолога.

Арешт київського терориста

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Сухроба Карімова, який 3 серпня захопив відділення "Універсал банку".

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Наступного дня після затримання, 4 серпня, Карімову повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, який створює небезпеку для життя людей.

Санкція статті "Тероризм" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Про тримання під вартою терориста Сухроба Карімова клопотали слідчі. На суді обвинувачений поводився дуже спокійно. Суддя відправив його під варту на два місяці без права внесення застави.

Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі СБУ. Наразі встановлюються всі обставини цього злочину.

Зверніть увагу! Про те, як Карімова затримували у прямому ефірі, детально читайте за посиланням.

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