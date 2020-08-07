Головні новини 7 серпня: Путін зателефонував Лукашенку, депутат від "Батьківщини" побив жінку
Путін зателефонував Лукашенку і запропонував "домовитися" щодо вагнерівців. У Сумах чоловік влаштував стрілянину по сусідах. Депутат від "Батьківщини" Степан Цмоканич жорстоко побив жінку на Львівщині. В Україні розпочали стягувати державне мито за кожного пасажира, що вилітає з українського аеропорту. Такими були головні новини п'ятниці, 7 серпня.
Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:
Путін зателефонував Лукашенку
Президент Росії Володимир Путін зателефонував очільнику Білорусі Олександру Лукашенку. У розмові очільник Кремля порушив тему затримання під Мінськом вагнерівців.
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Зауважимо, що 5 серпня Володимир Зеленський телефоном поговорив з Лукашенком про передачу вагнерівців в Україну. Зеленський висловив переконання, що причетним до дій незаконних формувань на Донбасі не вдасться уникнути справедливого покарання.
Вагнерівці у Білорусі: головне
- 29 липня у Білорусі затримали понад три десятки іноземних громадян, які виявилися бойовиками ПВК "Вагнера".
- У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Вагнерівців підозрюють у підготовці теракту.
- Імена багатьох затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.
- Росія в офіційних заявах називає своїх найманців "російськими громадянами, що спізнилися на літак". Вони начебто збиралися навідатися до Стамбула.
Стрілянина у Сумах
У Сумах побутовий конфлікт між сусідами завершився стріляниною. Після словесної перепалки 55-річний чоловік дістав пістолет і влаштував стрілянину по сусідах. Поліція встановила, що конфлікт розгорівся між 55-річним сумчанином і групою чоловіків, що у сусідньому будинку ремонтували автівки.
Спершу нетверезий чоловік прийшов на шум автомобільного двигуна. Він стверджував, що звуки від двигуна автомобіля "заважають йому відпочивати". Чоловіки у відповідь почали лаятися й порадили сусіду проспатися. Після цього конфлікт переріс у бійку, що супроводжувалася стріляниною.
Що відомо про постраждалих
- 42-річний чоловік отримав вогнепальні поранення живота й грудної клітки.
- 55-річний стрілок потрапив до лікарні з переломом правої руки й закритою черепно-мозковою травмою.
У Сумах конфлікт між сусідами закінчився стріляниною / Фото Нацполіції
Депутат від "Батьківщини" побив жінку
Депутат Сколівської районної ради від ВО "Батьківщина" Степан Цмоканич побив жінку. Постраждала жінка вже написала заяву до поліції, їй призначили судово-медичну експертизу.
Що відомо про побиття жінки
- Конфлікт трапився ще у вівторок, 4 серпня. Відео оприлюднив очевидець Макс Мадоф.
- На ньому відбувається словесна перепалка місцевого депутата Степана Цмоканича із невідомою жінкою поблизу будинку в місті Сколе.
- Депутат з голим торсом близько хвилини про щось сперечається із жінкою, а потім завдає їй удару в обличчя, після чого жінка падає на землю.
- Згодом Цмоканич напав і на чоловіка, який знімав конфлікт на камеру.
Правоохоронці відкрили проти нардепа кримінальне провадження.
Дивіться відео, як депутат Цмоканич б'є жінку (Обережно, на відео присутня нецензурна лайка!):
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Збір за виліт пасажира
В Україні розпочали стягувати державне мито за кожного пасажира, що вилітає з українського аеропорту. Відповідний закон набув чинності 7 серпня.
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Розміри стягнень
- за пасажира, що подорожує в межах України, – 0,5 долара;
- за пасажира, який мандрує за кордон, – 2 долари;
- за кожну тонну вантажу в межах України – 2,5 долари;
- за тонну вантажу, що перевозять за кордон або ввозять в Україну, – 10 доларів.
Зазначимо, що держмито не будуть стягувати у таких випадках:
- перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;
- перевезення гуманітарної допомоги;
- у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха та інших подій;
- санітарних авіарейсів.
Категорії пасажирів, які звільняються від збору:
- пасажири, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону;
- діти у віці до двох років;
- транзитні пасажири;
- пасажири з сервісними квитками і в разі перевезення менш як 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.