Путін зателефонував Лукашенку і запропонував "домовитися" щодо вагнерівців. У Сумах чоловік влаштував стрілянину по сусідах. Депутат від "Батьківщини" Степан Цмоканич жорстоко побив жінку на Львівщині. В Україні розпочали стягувати державне мито за кожного пасажира, що вилітає з українського аеропорту. Такими були головні новини п'ятниці, 7 серпня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Путін зателефонував Лукашенку

Президент Росії Володимир Путін зателефонував очільнику Білорусі Олександру Лукашенку. У розмові очільник Кремля порушив тему затримання під Мінськом вагнерівців.

Важливо Їхню вину ще треба довести: Лукашенко не поспішає видавати вагнерівців Україні

Путін запропонував розв'язати питання з бойовиками "у дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн". У Кремлі також заявили, що сторони обговорили розвиток "братніх російсько-білоруських відносин".

Зауважимо, що 5 серпня Володимир Зеленський телефоном поговорив з Лукашенком про передачу вагнерівців в Україну. Зеленський висловив переконання, що причетним до дій незаконних формувань на Донбасі не вдасться уникнути справедливого покарання.

Вагнерівці у Білорусі: головне

29 липня у Білорусі затримали понад три десятки іноземних громадян, які виявилися бойовиками ПВК "Вагнера".

У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Вагнерівців підозрюють у підготовці теракту.

Імена багатьох затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.

Росія в офіційних заявах називає своїх найманців "російськими громадянами, що спізнилися на літак". Вони начебто збиралися навідатися до Стамбула.

Стрілянина у Сумах

У Сумах побутовий конфлікт між сусідами завершився стріляниною. Після словесної перепалки 55-річний чоловік дістав пістолет і влаштував стрілянину по сусідах. Поліція встановила, що конфлікт розгорівся між 55-річним сумчанином і групою чоловіків, що у сусідньому будинку ремонтували автівки.

Спершу нетверезий чоловік прийшов на шум автомобільного двигуна. Він стверджував, що звуки від двигуна автомобіля "заважають йому відпочивати". Чоловіки у відповідь почали лаятися й порадили сусіду проспатися. Після цього конфлікт переріс у бійку, що супроводжувалася стріляниною.

Що відомо про постраждалих

42-річний чоловік отримав вогнепальні поранення живота й грудної клітки.

55-річний стрілок потрапив до лікарні з переломом правої руки й закритою черепно-мозковою травмою.



У Сумах конфлікт між сусідами закінчився стріляниною / Фото Нацполіції

Депутат від "Батьківщини" побив жінку

Депутат Сколівської районної ради від ВО "Батьківщина" Степан Цмоканич побив жінку. Постраждала жінка вже написала заяву до поліції, їй призначили судово-медичну експертизу.

Що відомо про побиття жінки

Конфлікт трапився ще у вівторок, 4 серпня. Відео оприлюднив очевидець Макс Мадоф.

На ньому відбувається словесна перепалка місцевого депутата Степана Цмоканича із невідомою жінкою поблизу будинку в місті Сколе.

Депутат з голим торсом близько хвилини про щось сперечається із жінкою, а потім завдає їй удару в обличчя, після чого жінка падає на землю.

Згодом Цмоканич напав і на чоловіка, який знімав конфлікт на камеру.

Правоохоронці відкрили проти нардепа кримінальне провадження.

Дивіться відео, як депутат Цмоканич б'є жінку (Обережно, на відео присутня нецензурна лайка!):

Зверніть увагу Зґвалтував 9-річну дівчинку: суд обрав запобіжний захід для педофіла з Горішніх Плавнів

Збір за виліт пасажира

В Україні розпочали стягувати державне мито за кожного пасажира, що вилітає з українського аеропорту. Відповідний закон набув чинності 7 серпня.

Цікаво Аеропорт "Бориспіль" може збанкрутувати

Розміри стягнень

за пасажира, що подорожує в межах України, – 0,5 долара;

за пасажира, який мандрує за кордон, – 2 долари;

за кожну тонну вантажу в межах України – 2,5 долари;

за тонну вантажу, що перевозять за кордон або ввозять в Україну, – 10 доларів.

Зазначимо, що держмито не будуть стягувати у таких випадках:

перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;

перевезення гуманітарної допомоги;

у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха та інших подій;

санітарних авіарейсів.

Категорії пасажирів, які звільняються від збору: