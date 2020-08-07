Главные новости 7 августа: Путин позвонил Лукашенко, депутат от "Батькивщины" избил женщину
Путин позвонил Лукашенко и предложил "договориться" относительно вагнеровцев. В Сумах мужчина устроил стрельбу по соседям. Депутат от "Батькивщины" Степан Цмоканич жестоко избил женщину на Львовщине. В Украине начали взимать государственную пошлину за каждого пассажира, вылетающего из украинского аэропорта. Такими были главные новости пятницы, 7 августа.
Главные новости в Украине и мире за сегодня:
Путин позвонил Лукашенко
Президент России Владимир Путин позвонил главе Беларуси Александру Лукашенко. В разговоре глава Кремля поднял тему задержания под Минском вагнеровцев.
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Путин предложил решить вопрос с боевиками "в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран". В Кремле также заявили, что стороны обсудили развитие "братских российско-белорусских отношений".
Заметим, что 5 августа Владимир Зеленский по телефону поговорил с Лукашенко о передаче вагнеровцев в Украину. Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.
Вагнеровцы в Беларуси: главное
- 29 июля в Беларуси задержали более трех десятков иностранных граждан, что оказались боевиками ЧВК "Вагнера".
- В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. Вагнеровцев подозревают в подготовке теракта.
- Имена многих задержанных вагнеровцев в украинской базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.
- Россия в официальных заявлениях называет своих наемников "русскими гражданами, которые опоздали на самолет". Они якобы собирались наведаться в Стамбул.
Стрельба в Сумах
В Сумах бытовой конфликт между соседями завершился стрельбой. После словесной перепалки 55-летний мужчина достал пистолет и открыл стрельбу по соседям. Полиция установила, что конфликт разгорелся между 55-летним Сумчанином и группой мужчин, которые в соседнем доме ремонтировали машины.
Сначала нетрезвый мужчина пришел на шум автомобильного двигателя. Он утверждал, что звуки от двигателя автомобиля "мешают ему отдыхать". Мужчины в ответ начали ругаться и посоветовали соседа проспаться. После этого конфликт перерос в драку, что сопровождалась стрельбой.
Что известно о пострадавших
- 42-летний мужчина получил огнестрельные ранения живота и грудной клетки.
- 55-летний стрелок попал в больницу с переломом правой руки и закрытой черепно-мозговой травмой.
В Сумах конфликт между соседями закончился стрельбой / Фото Нацполиции
Депутат от "Батькивщины" избил женщину
Депутат Сколевского районного совета от ВО "Батькивщина" Степан Цмоканич избил женщину. Пострадавшая женщина уже написала заявление в полицию, ей назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Что известно об избиении женщины
- Конфликт случился еще во вторник, 4 августа. Видео обнародовал очевидец Макс Мадоф.
- На нем происходит словесная перепалка местного депутата Степана Цмоканича с неизвестной женщиной возле дома в городе Сколе.
- Депутат с голым торсом около минуты о чем-то спорит с женщиной, а затем наносит ей удар в лицо, после чего женщина падает на землю.
- Впоследствии Цмоканич напал и на мужчину, который снимал конфликт на камеру.
Правоохранители открыли против нардепа уголовное производство.
Смотрите видео, как депутат Цмоканич бьет женщину (Осторожно, на видео присутствует нецензурная брань!):
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Сбор за вылет пассажира
В Украине начали взимать государственную пошлину за каждого пассажира, вылетающего из украинского аэропорта. Соответствующий закон вступил в силу 7 августа.
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Размеры взысканий
- за пассажира, путешествующего в пределах Украины – 0,5 доллара;
- за пассажира, который путешествует за границу – 2 доллара;
- за каждую тонну груза в пределах Украины – 2,5 доллара;
- за тонну груза, что перевозят за границу или ввозят в Украину – 10 долларов.
Отметим, что госпошлину не будут взымать в таких случаях:
- перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств;
- перевозки гуманитарной помощи;
- в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия и других событий;
- санитарных авиарейсов.
Категории пассажиров, которые освобождаются от сбора:
- пассажиры, которые относятся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом;
- дети в возрасте до двух лет;
- транзитные пассажиры;
- пассажиры с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.