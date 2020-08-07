Путин позвонил Лукашенко и предложил "договориться" относительно вагнеровцев. В Сумах мужчина устроил стрельбу по соседям. Депутат от "Батькивщины" Степан Цмоканич жестоко избил женщину на Львовщине. В Украине начали взимать государственную пошлину за каждого пассажира, вылетающего из украинского аэропорта. Такими были главные новости пятницы, 7 августа.

Главные новости в Украине и мире за сегодня:

Путин позвонил Лукашенко

Президент России Владимир Путин позвонил главе Беларуси Александру Лукашенко. В разговоре глава Кремля поднял тему задержания под Минском вагнеровцев.

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Путин предложил решить вопрос с боевиками "в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран". В Кремле также заявили, что стороны обсудили развитие "братских российско-белорусских отношений".

Заметим, что 5 августа Владимир Зеленский по телефону поговорил с Лукашенко о передаче вагнеровцев в Украину. Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.

Вагнеровцы в Беларуси: главное

29 июля в Беларуси задержали более трех десятков иностранных граждан, что оказались боевиками ЧВК "Вагнера".

В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. Вагнеровцев подозревают в подготовке теракта.

Имена многих задержанных вагнеровцев в украинской базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.

Россия в официальных заявлениях называет своих наемников "русскими гражданами, которые опоздали на самолет". Они якобы собирались наведаться в Стамбул.

Стрельба в Сумах

В Сумах бытовой конфликт между соседями завершился стрельбой. После словесной перепалки 55-летний мужчина достал пистолет и открыл стрельбу по соседям. Полиция установила, что конфликт разгорелся между 55-летним Сумчанином и группой мужчин, которые в соседнем доме ремонтировали машины.

Сначала нетрезвый мужчина пришел на шум автомобильного двигателя. Он утверждал, что звуки от двигателя автомобиля "мешают ему отдыхать". Мужчины в ответ начали ругаться и посоветовали соседа проспаться. После этого конфликт перерос в драку, что сопровождалась стрельбой.

Что известно о пострадавших

42-летний мужчина получил огнестрельные ранения живота и грудной клетки.

55-летний стрелок попал в больницу с переломом правой руки и закрытой черепно-мозговой травмой.



В Сумах конфликт между соседями закончился стрельбой / Фото Нацполиции

Депутат от "Батькивщины" избил женщину

Депутат Сколевского районного совета от ВО "Батькивщина" Степан Цмоканич избил женщину. Пострадавшая женщина уже написала заявление в полицию, ей назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Что известно об избиении женщины

Конфликт случился еще во вторник, 4 августа. Видео обнародовал очевидец Макс Мадоф.

На нем происходит словесная перепалка местного депутата Степана Цмоканича с неизвестной женщиной возле дома в городе Сколе.

Депутат с голым торсом около минуты о чем-то спорит с женщиной, а затем наносит ей удар в лицо, после чего женщина падает на землю.

Впоследствии Цмоканич напал и на мужчину, который снимал конфликт на камеру.

Правоохранители открыли против нардепа уголовное производство.

Смотрите видео, как депутат Цмоканич бьет женщину (Осторожно, на видео присутствует нецензурная брань!):

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Сбор за вылет пассажира

В Украине начали взимать государственную пошлину за каждого пассажира, вылетающего из украинского аэропорта. Соответствующий закон вступил в силу 7 августа.

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Размеры взысканий

за пассажира, путешествующего в пределах Украины – 0,5 доллара;

за пассажира, который путешествует за границу – 2 доллара;

за каждую тонну груза в пределах Украины – 2,5 доллара;

за тонну груза, что перевозят за границу или ввозят в Украину – 10 долларов.

Отметим, что госпошлину не будут взымать в таких случаях:

перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств;

перевозки гуманитарной помощи;

в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия и других событий;

санитарных авиарейсов.

Категории пассажиров, которые освобождаются от сбора: