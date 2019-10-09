Головні новини 9 жовтня: справа проти Порошенка і сутички поблизу Золотого

ДБР порушило проти Порошенка кримінальне провадження. Між поліцією та ветеранами, волонтерами і добровольцями на блокпості у Кремінній сталися сутички. Стрілянина у німецькому місті Галле: є жертви. Чи повернуться переселенці додому після війни: результати опитування. Нобелівська премія з хімії: хто її володар у 2019-му. Такими були головні новини 9 жовтня.

Головні новини середи, 9 жовтня, в Україні та світі.

Справа проти Порошенка

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти п’ятого українського президента Петра Порошенка. Так йому оголосили підозру через можливе декларування недостовірної інформації.

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Йдеться про декларацію щодо прибутку, який Порошенко отримав у цьому році і начебто не задекларував. Саме цей факт і перевіряє ДБР.

Директор Бюро розслідувань Роман Труба наголосив, що не може розповісти про який саме прибуток йдеться, оскільки це – таємниця слідства.

Жодних слідчих дій у цій справі поки не проводили. Однак глава ДБР наголосив: співпрацювати і допомагати слідству – в інтересах самого Порошенка.

Важливо! Наразі Порошенко фігурує у 13 справах, які розслідує ДБР, втім, у всіх він проходить виключно як свідок.

Сутичка на блокпості

На блокпості у місті Кремінна, що на Луганщині, між правоохоронцями і ветеранами війни сталися невеликі сутички. Річ у тім, що поліцейські зупинили колону з 25-ти автомобілів, які їхали у Золоте.



Блокпост у Кремінній/ фото з фейсбук сторінки Богдана Кутєпова

Чому автоколона їхала у Золоте? Йдеться про учасників акції "Останній блокпост". Вони вирушили у Золоте для того, аби не допустити розведення сил. Про те, що ветерани ООС залишаться в Золотому навіть, якщо будуть виведені війська, напередодні заявив лідер "Нацкорпусу" та колишній командир "Азову" Андрій Білецький.

Так, на блокпості правоохоронці попросили в учасників акції документи. Втім, частина громадян робити це відмовилась. Після цього між поліцейськими та добровольцями виникла словесна суперечка, яка переросла у штурханину. Під час сутички на одного з правоохоронців наїхав автомобіль. Поліцейський отримав травми, його з місця подій забрала "швидка".

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Далі з боку поліції був попереджувальний постріл у повітря та крики "До бою!". Але все завершилось добре: учасників акції та їх автівки перевірили та пустили далі. Щоправда, не всіх: чоловіка, який наїхав на поліцейського затримали, не пустили далі ще одного, який перебував у розшуку.

Сутички у Кремінній: сюжет

Стрілянина у Галле

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У Німеччині, 9 жовтня, сталася стрілянина біля синагоги в місті Галле. Очевидці чули на місці серію пострілів. В результаті атаки загинули 2 людини, ще кілька осіб отримали поранення.

Ймовірно, злочинців було двоє. Одного невдовзі затримала поліція, ще одного співучасника нападу шукають. Він начебто зник з місця інциденту на автомобілі.



Стрілянина в Галле/ фото bilder

За деякими даними, один зі злочинців кинув ручну гранату на єврейське кладовище. Очевидці розповіли, що нападник був одягнений у військовий камуфляж, у нього було декілька видів зброї.

За інформацією видання, після цього ще одна стрілянина сталася в містечку Відерсдорф в 15 кілометрах на схід від Галле.

Цікаво! Напад стався в день, коли євреї відзначають Йом-Кіпур – найважливіше свято в юдаїзмі. У 2019 році його святкують з вечора 8 жовтня до вечора 9 жовтня.

У зв'язку зі стріляниною в Галле на деякий час закрили залізничний вокзал міста.

Згодом стало відомо, що терорист, який скоїв напад на синагогу та кафе в Галле, вів пряму трансляцію своїх дій. Вона почалася з антисемітських висловлювань і тривала 35 хвилин.

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Скільки переселенців збираються повертатися додому?

Повернутися на своє попереднє місце проживання на Донбасі після завершення війни планують лише 22% внутрішньо переміщених осіб. Ще 21% переселенців допускають таку можливість у майбутньому, а 36% – не збираються повертатися взагалі.

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Здебільшого не повертатися на Донбас вирішили ті переселенці, які сьогодні проживають далі від непідконтрольних Україні територій.

Частка переселенців, які відвідували непідконтрольні території після переміщення, становить 49%.



Скільки переселенців збираються повертатися на Донбас після війни/ інфографіка 24 каналу

Детальніше про те, чому переселенці не збираються повертатися додому та чому відвідують окупований Донбас – у матеріалі.

Нобелівська премія з хімії

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У Стокгольмі оголосили імена володарів Нобелівської премії з хімії у 2019 році. Її отримали Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем та Акіра Йошино. За розробку літій-іонних акумуляторів.

Літій-іонні акумулятори зробили революцію в нашому житті і використовуються у всьому, від мобільних телефонів до ноутбуків та електромобілів. Своєю роботою цьогорічні лауреати з хімії заклали основу бездротового, викопного палива.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

Більше про дослідження науковців, які отримали Нобелівську премію з хімії, – тут.