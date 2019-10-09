23:07
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, сегодня
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, сегодня
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Главные новости
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого

      72 Читати новину українською
      Новости Украины сегодня 9 октября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 9 октября / Колаж 24 канала

      ГБР возбудило против Порошенко уголовное производство. Между полицией и ветеранами, волонтерами и добровольцами на блокпосту в Кременной произошли стычки. Стрельба в немецком городе Галле: есть жертвы. Вернутся ли переселенцы домой после войны: результаты опроса. Нобелевская премия по химии: кто ее обладатель в 2019-м. Такими были главные новости 9 октября.

      Главные новости среды, 9 октября, в Украине и мире.

      Дело против Порошенко

      Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против пятого украинского президента Петра Порошенко. Ему объявили подозрение из-за возможного декларирования недостоверной информации.

      Читайте также: По Порошенко есть другие серьезные кейсы, – эксперт о новом производства ГБР

      Речь идет о декларации по прибыли, которую Порошенко получил в этом году и будто бы не задекларировал. Именно этот факт и проверяет ГБР.

      Директор Бюро расследований Роман Труба отметил, что не может рассказать о какой именно прибыли идет речь, поскольку это – тайна следствия.

      Никаких следственных действий по этому делу пока не проводили. Однако глава ГБР подчеркнул: сотрудничать и помогать следствию – в интересах самого Порошенко.

      Важно! На данный момент Порошенко фигурирует в 13 делах, расследуемых ГБР, впрочем, по всех он проходит исключительно как свидетель.

      Стычка на блокпосту

      На блокпосту в городе Кременная,  на Луганщине, между правоохранителями и ветеранами войны произошли небольшие стычки. Дело в том, что полицейские остановили колонну из 25-ти автомобилей, которые ехали в Золотое.


      Блокпост в Кременной / фото сфейсбук-страницы Богдана Кутепова

      Почему автоколонна ехала в Золотое?
      Речь идет об участниках акции "Последний блокпост". Они отправились в Золотое для того, чтобы не допустить разведения сил. О том, что ветераны ООС останутся в Золотом даже если будут выведены войска, накануне заявил лидер "Нацкорпуса" и бывший командир "Азова" Андрей Белецкий.

      Так, на блокпосту правоохранители попросили у участников акции документы. Однако, часть граждан делать это отказалась. После этого между полицейскими и добровольцами возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Во время столкновения на одного из правоохранителей наехал автомобиль. Полицейский получил травмы, его с места событий забрала "скорая".

       Очередная потеря: на Донбассе: погиб военнослужащий из Одесской области

      Далее со стороны полиции был предупредительный выстрел в воздух и крики "К бою!". Но все завершилось хорошо: участников акции и их машины проверили и пропустили дальше. Правда, не всех: мужчину, который наехал на полицейского задержали, не пустили дальше еще одного, который находился в розыске.

      Столкновения в Кременной: сюжет

      Стрельба в Галле

      Актуально: Зарплаты шахтерам, кадровые назначения, админуслуги: главное с заседания Кабмина 9 октября

      В Германии, 9 октября, произошла стрельба возле синагоги в городе Галле. Очевидцы слышали на месте серию выстрелов. В результате атаки погибли 2 человека, еще несколько человек получили ранения.

      Вероятно, преступников было двое. Одного вскоре задержала полиция, еще одного соучастника нападения ищут. Он будто бы скрылся с места инцидента на автомобиле.


      Стрельба в Галле/ фото bilder

      По некоторым данным, один из преступников бросил ручную гранату на еврейское кладбище. Очевидцы рассказали, что нападавший был одет в военный камуфляж, у него было несколько видов оружия.

      По информации издания, после этого еще одна стрельба произошла в городке Видерсдорф в 15 километрах к востоку от Галле.

      Интересно! Нападение произошло в день, когда евреи отмечают Йом-Кипур – самый важный праздник в иудаизме. В 2019 году его празднуют с вечера 8 октября до вечера 9 октября.

      В связи со стрельбой в Галле на некоторое время закрыли железнодорожный вокзал.

      Впоследствии стало известно, что террорист, совершивший нападение на синагогу и кафе в Галле, вел прямую трансляцию своих действий. Она началась с антисемитских высказываний и продолжалась 35 минут.

      Стрельба в Галле: видео 18+

      Сколько переселенцев собираются возвращаться домой?

      Вернуться на свое прежнее место жительства на Донбассе после завершения войны планируют только 22% внутренне перемещенных лиц. Еще 21% переселенцев допускают такую ​​возможность в будущем, а 36% – не собираются возвращаться вообще.

       Президент шутит: Вы же девочек боитесь, – Зеленский потролив журналиста из-за истории с Мендель: видео

      В основном не хотят возвращаться на Донбасс те переселенцы, которые сегодня проживают дальше всего от неподконтрольных Украине территорий.

      Доля переселенцев, которые посещали неподконтрольные территории после перемещения, составляет 49%.

      Донбас переселенціСколько переселенцев собираются возвращаться на Донбасс после войны / инфографика 24 канала

      Подробнее о том, почему переселенцы не собираются возвращаться домой и почему посещают оккупирован Донбасс – в материале.

      Нобелевская премия по химии

      Читайте также: В Киеве горела девятиэтажка: из огня вытащили маленьких детей и собачку – фото, видео

      В Стокгольме объявили имена обладателей Нобелевской премии по химии в 2019 году. Ее получили Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Уиттингем и Акира Ёшино. За разработку литий-ионных аккумуляторов.

      Литий-ионные аккумуляторы произвели революцию в нашей жизни и используются повсеместно, от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей. Своей работой лауреаты по химии заложили основу беспроводного, ископаемого топлива.

      Больше о исследования ученых, получивших Нобелевскую премию по химии – здесь.

      blog_ava
      Как всегда выглядеть стильно, имея 10 вещей: полезные советы от Андре Тана
      сегодня
      766
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Петр Порошенко Разведение войск Война на Донбассе столкновения Стрельба Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      сегодня , 22:44 Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      Ірина Вихрущ 72
      Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      сегодня , 22:36 Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      Антон Голобородько 92
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      169
      О Минских соглашениях: Нам срочно нужен свой парадно-выходной крокодил
      сегодня , 22:00 О Минских соглашениях: Нам срочно нужен свой парадно-выходной крокодил
      Блог Соцмережі 267
      Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      сегодня , 21:19 Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      Катерина Петренко 209
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук