Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого

ГБР возбудило против Порошенко уголовное производство. Между полицией и ветеранами, волонтерами и добровольцами на блокпосту в Кременной произошли стычки. Стрельба в немецком городе Галле: есть жертвы. Вернутся ли переселенцы домой после войны: результаты опроса. Нобелевская премия по химии: кто ее обладатель в 2019-м. Такими были главные новости 9 октября.

Главные новости среды, 9 октября, в Украине и мире.

Дело против Порошенко

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против пятого украинского президента Петра Порошенко. Ему объявили подозрение из-за возможного декларирования недостоверной информации.

Читайте также: По Порошенко есть другие серьезные кейсы, – эксперт о новом производства ГБР

Речь идет о декларации по прибыли, которую Порошенко получил в этом году и будто бы не задекларировал. Именно этот факт и проверяет ГБР.

Директор Бюро расследований Роман Труба отметил, что не может рассказать о какой именно прибыли идет речь, поскольку это – тайна следствия.

Никаких следственных действий по этому делу пока не проводили. Однако глава ГБР подчеркнул: сотрудничать и помогать следствию – в интересах самого Порошенко.

Важно! На данный момент Порошенко фигурирует в 13 делах, расследуемых ГБР, впрочем, по всех он проходит исключительно как свидетель.

Стычка на блокпосту

На блокпосту в городе Кременная, на Луганщине, между правоохранителями и ветеранами войны произошли небольшие стычки. Дело в том, что полицейские остановили колонну из 25-ти автомобилей, которые ехали в Золотое.



Блокпост в Кременной / фото сфейсбук-страницы Богдана Кутепова

Почему автоколонна ехала в Золотое?

Речь идет об участниках акции "Последний блокпост". Они отправились в Золотое для того, чтобы не допустить разведения сил. О том, что ветераны ООС останутся в Золотом даже если будут выведены войска, накануне заявил лидер "Нацкорпуса" и бывший командир "Азова" Андрей Белецкий.

Так, на блокпосту правоохранители попросили у участников акции документы. Однако, часть граждан делать это отказалась. После этого между полицейскими и добровольцами возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Во время столкновения на одного из правоохранителей наехал автомобиль. Полицейский получил травмы, его с места событий забрала "скорая".

Очередная потеря: на Донбассе: погиб военнослужащий из Одесской области

Далее со стороны полиции был предупредительный выстрел в воздух и крики "К бою!". Но все завершилось хорошо: участников акции и их машины проверили и пропустили дальше. Правда, не всех: мужчину, который наехал на полицейского задержали, не пустили дальше еще одного, который находился в розыске.

Столкновения в Кременной: сюжет

Стрельба в Галле

Актуально: Зарплаты шахтерам, кадровые назначения, админуслуги: главное с заседания Кабмина 9 октября

В Германии, 9 октября, произошла стрельба возле синагоги в городе Галле. Очевидцы слышали на месте серию выстрелов. В результате атаки погибли 2 человека, еще несколько человек получили ранения.

Вероятно, преступников было двое. Одного вскоре задержала полиция, еще одного соучастника нападения ищут. Он будто бы скрылся с места инцидента на автомобиле.



Стрельба в Галле/ фото bilder

По некоторым данным, один из преступников бросил ручную гранату на еврейское кладбище. Очевидцы рассказали, что нападавший был одет в военный камуфляж, у него было несколько видов оружия.

По информации издания, после этого еще одна стрельба произошла в городке Видерсдорф в 15 километрах к востоку от Галле.

Интересно! Нападение произошло в день, когда евреи отмечают Йом-Кипур – самый важный праздник в иудаизме. В 2019 году его празднуют с вечера 8 октября до вечера 9 октября.

В связи со стрельбой в Галле на некоторое время закрыли железнодорожный вокзал.

Впоследствии стало известно, что террорист, совершивший нападение на синагогу и кафе в Галле, вел прямую трансляцию своих действий. Она началась с антисемитских высказываний и продолжалась 35 минут.

Стрельба в Галле: видео 18+

Сколько переселенцев собираются возвращаться домой?

Вернуться на свое прежнее место жительства на Донбассе после завершения войны планируют только 22% внутренне перемещенных лиц. Еще 21% переселенцев допускают такую ​​возможность в будущем, а 36% – не собираются возвращаться вообще.

Президент шутит: Вы же девочек боитесь, – Зеленский потролив журналиста из-за истории с Мендель: видео

В основном не хотят возвращаться на Донбасс те переселенцы, которые сегодня проживают дальше всего от неподконтрольных Украине территорий.

Доля переселенцев, которые посещали неподконтрольные территории после перемещения, составляет 49%.

Сколько переселенцев собираются возвращаться на Донбасс после войны / инфографика 24 канала

Подробнее о том, почему переселенцы не собираются возвращаться домой и почему посещают оккупирован Донбасс – в материале.

Нобелевская премия по химии

Читайте также: В Киеве горела девятиэтажка: из огня вытащили маленьких детей и собачку – фото, видео

В Стокгольме объявили имена обладателей Нобелевской премии по химии в 2019 году. Ее получили Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Уиттингем и Акира Ёшино. За разработку литий-ионных аккумуляторов.

Литий-ионные аккумуляторы произвели революцию в нашей жизни и используются повсеместно, от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей. Своей работой лауреаты по химии заложили основу беспроводного, ископаемого топлива.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

Больше о исследования ученых, получивших Нобелевскую премию по химии – здесь.