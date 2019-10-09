Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
ГБР возбудило против Порошенко уголовное производство. Между полицией и ветеранами, волонтерами и добровольцами на блокпосту в Кременной произошли стычки. Стрельба в немецком городе Галле: есть жертвы. Вернутся ли переселенцы домой после войны: результаты опроса. Нобелевская премия по химии: кто ее обладатель в 2019-м. Такими были главные новости 9 октября.
Главные новости среды, 9 октября, в Украине и мире.
Дело против Порошенко
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против пятого украинского президента Петра Порошенко. Ему объявили подозрение из-за возможного декларирования недостоверной информации.
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Речь идет о декларации по прибыли, которую Порошенко получил в этом году и будто бы не задекларировал. Именно этот факт и проверяет ГБР.
Директор Бюро расследований Роман Труба отметил, что не может рассказать о какой именно прибыли идет речь, поскольку это – тайна следствия.
Никаких следственных действий по этому делу пока не проводили. Однако глава ГБР подчеркнул: сотрудничать и помогать следствию – в интересах самого Порошенко.
Важно! На данный момент Порошенко фигурирует в 13 делах, расследуемых ГБР, впрочем, по всех он проходит исключительно как свидетель.
Стычка на блокпосту
На блокпосту в городе Кременная, на Луганщине, между правоохранителями и ветеранами войны произошли небольшие стычки. Дело в том, что полицейские остановили колонну из 25-ти автомобилей, которые ехали в Золотое.
Блокпост в Кременной / фото сфейсбук-страницы Богдана Кутепова
Почему автоколонна ехала в Золотое?
Речь идет об участниках акции "Последний блокпост". Они отправились в Золотое для того, чтобы не допустить разведения сил. О том, что ветераны ООС останутся в Золотом даже если будут выведены войска, накануне заявил лидер "Нацкорпуса" и бывший командир "Азова" Андрей Белецкий.
Так, на блокпосту правоохранители попросили у участников акции документы. Однако, часть граждан делать это отказалась. После этого между полицейскими и добровольцами возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Во время столкновения на одного из правоохранителей наехал автомобиль. Полицейский получил травмы, его с места событий забрала "скорая".
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Далее со стороны полиции был предупредительный выстрел в воздух и крики "К бою!". Но все завершилось хорошо: участников акции и их машины проверили и пропустили дальше. Правда, не всех: мужчину, который наехал на полицейского задержали, не пустили дальше еще одного, который находился в розыске.
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Стрельба в Галле
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В Германии, 9 октября, произошла стрельба возле синагоги в городе Галле. Очевидцы слышали на месте серию выстрелов. В результате атаки погибли 2 человека, еще несколько человек получили ранения.
Вероятно, преступников было двое. Одного вскоре задержала полиция, еще одного соучастника нападения ищут. Он будто бы скрылся с места инцидента на автомобиле.
Стрельба в Галле/ фото bilder
По некоторым данным, один из преступников бросил ручную гранату на еврейское кладбище. Очевидцы рассказали, что нападавший был одет в военный камуфляж, у него было несколько видов оружия.
По информации издания, после этого еще одна стрельба произошла в городке Видерсдорф в 15 километрах к востоку от Галле.
Интересно! Нападение произошло в день, когда евреи отмечают Йом-Кипур – самый важный праздник в иудаизме. В 2019 году его празднуют с вечера 8 октября до вечера 9 октября.
В связи со стрельбой в Галле на некоторое время закрыли железнодорожный вокзал.
Впоследствии стало известно, что террорист, совершивший нападение на синагогу и кафе в Галле, вел прямую трансляцию своих действий. Она началась с антисемитских высказываний и продолжалась 35 минут.
Стрельба в Галле: видео 18+
Сколько переселенцев собираются возвращаться домой?
Вернуться на свое прежнее место жительства на Донбассе после завершения войны планируют только 22% внутренне перемещенных лиц. Еще 21% переселенцев допускают такую возможность в будущем, а 36% – не собираются возвращаться вообще.
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В основном не хотят возвращаться на Донбасс те переселенцы, которые сегодня проживают дальше всего от неподконтрольных Украине территорий.
Доля переселенцев, которые посещали неподконтрольные территории после перемещения, составляет 49%.
Сколько переселенцев собираются возвращаться на Донбасс после войны / инфографика 24 канала
Подробнее о том, почему переселенцы не собираются возвращаться домой и почему посещают оккупирован Донбасс – в материале.
Нобелевская премия по химии
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В Стокгольме объявили имена обладателей Нобелевской премии по химии в 2019 году. Ее получили Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Уиттингем и Акира Ёшино. За разработку литий-ионных аккумуляторов.
Литий-ионные аккумуляторы произвели революцию в нашей жизни и используются повсеместно, от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей. Своей работой лауреаты по химии заложили основу беспроводного, ископаемого топлива.
Больше о исследования ученых, получивших Нобелевскую премию по химии – здесь.
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