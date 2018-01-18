Головні новини 18 січня: довгоочікуваний закон про Донбас, НБУ отримав нового голову
18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон про реінтеграцію Донбасу, Президент України Петро Порошенко порекомендував Верховній Раді на посади очільника НБУ призначити Якова Смолія, Україна продовжує потерпати від зимової негоди. Такими були головні новини в Україні та світі у четвер, 18 січня.
Україна реінтегруватиме Донбас
Нарешті у Верховній Раді відбулося голосування за проект закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях». За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів, проти – 36, утримались – 2.
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Зауважимо, що обговорення 700 поправок до президентського законопроекту тривало три дні. Найбільше суперечок викликало питання про переміщення товарів до окупованих територій. За словами опозиції, це відновлення фактичної торгівлі з терористами.
Як відбувалося голосування за закон про реінтеграцію Донбасу: сюжет 24 Каналу
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До слова, у Росії у їхньому стилі відреагували на вищезазначений документ.
"Для наших партнерів, США і Євросоюзу, цей закон не критичний. Він зрозумілий і прийнятний. А Росія (це видно по російських телеканалах) просто збісилась. Вона розгорнула цілу пропагандистську кампанію. Росія боїться, в тому числі, того, що прийнятий закон передбачає можливість проведення військової операції на окупованих територіях Донецької та Луганської областей", – наголосив спікер українського парламенту Андрій Парубій.
Крім того, у російському МЗС заявили, що ухвалення цього закону означає, що Україна готується розпочати нову війну.
Як наголошують кремлівські дипломати, відповідно до документу Антитерористичну операцію буде переформатовано на військову та її керівництво буде передано військовим.
З цією метою буде створено затверджений Президентом України об'єднаний оперативний штаб, який отримає можливість планувати та задіяти збройні сили проти мирного населення на всій території країни, і необов'язково тільки на південному сході. Причіму без формального запровадження воєнного стану. По суті, Порошенко отримує необмежені, близькі до диктаторських, повноваження на придушення інакомислення та невдоволення. Інакше як підготовкою до нової війни це назвати не можна,
– зауважили у МЗС Росії.
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До побачення, Валеріє Гонтарева
Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проекти постанов щодо звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України. Призначити очільником НБУ гарант хоче Якова Смолія.
Як повідомляється на офіційному сайті українського парламенту, відповідні проекти постанов №7500 і №7501 є зареєстрованими у Верховній Раді у четвер, 18 січня 2018 року.
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Так, перший є проектом Постанови про звільнення Гонтаревої з посади Голови Національного банку України, а другий – проектом Постанови про призначення Смолія на посаду очільника держрегулятора.
До слова, днями група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді постанову, за якою пропонується звернутися від імені парламенту до президента Петра Порошенка з проханням невідкладно звільнити від обов'язків голову Національного банку України (НБУ) Валерію Гонтареву.
Згідно з Конституцією, очільника НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на сім років.
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Зимова негода не відступає
У четвер, 18 січня, станом на 21:00 в Україні через негоду без електропостачання залишаються 763 населених пункти, що розташовуються у 8 областях.
За інформацією ДСНС, у Черкаській та Чернігівській областях тривають сильні снігопади, у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Сумській областях та у самому Києві – помірний сніг.
Тим часом сніг з дощем спостерігаються у Кіровоградській, Одеській та Полтавській областях, а в Миколаївській та Херсонській областях ллють дощі.
Рятувальники також зазначили, що часткового обмежено рух вантажівок на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях.
Окрім того, на території України розгорнуто понад 4 тисячі пунктів обігріву, у тому числі від ДСНС – 46 пунктів. Зокрема, на в’їздах до Києва розгорнуто 7 пунктів обігріву ДСНС, у Київській області – 6 пунктів обігріву.
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Другий Святвечір і Водохреща
Увечері 19 січня українці відзначають вечір "Голодної куті", або як ще його називають надвечір’я Богоявлення. Так, звечора та до півночі, в ніч на величне свято Йордан 19 січня, православні та греко-католицькі християни вдруге збираються за різдвяним столом.
19 січня всі українці святкують Хрещення Господнє – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу.
Детальніше про традиції цих днів читайте у нашому матеріалі.