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      Головні новини 18 січня: ядерні ракети Росії біля України та розслідування про Зеленського

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      Новини України 18 січня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 18 січня в Україні та світі / Колаж 24 канал

      18 січня стало відомо, що Росія розгорнула ракети та пускові установки "Іскандер" поблизу кордону з Україною. Журналісти опублікували цікаве розслідування про Володимир Зеленського, який зібрався йти у президенти. У військовій частині Хмельниччини спалахнув секс-скандал. "Укрзалізниця" піднімає ціни на свої послуги. Такими були головні новини 18 січня в Україні та світі.

      Російські "Іскандери" біля України

      Супутникові знімки свідчать, що Росія у Краснодарі за 430 кілометрів від кордонів з Україною, розгорнула ракети та пускові установки "Іскандер".

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      Радіус дії балістичних ракет становить близько 500 кілометрів. Вони можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.

      Аналогічні ракети Росія розгорнула біля кордону з Монголією в Улан-Уде на своєму півдні. Там, зокрема, зафіксували щонайменше 4 пускові установки та системи перезарядки для них.

      Росія Іскандери Україна
      Російські "Іскандери" біля кордонів з Україною

      Розслідування про Зеленського

      Шоумен та ймовірний кандидат у президенти Володимир Зеленський пересувається містом у супроводі автомобіля компанії з умовної бізнес-групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського. Про це свідчить розслідування журналістів програми "Схеми".

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      Так, на відео зафіксували, що після спілкування з журналістами Зеленський сідає у власний Range Rover, за яким вирушає автівка супроводу – мікроавтобус Volkswagen Multivan з одеськими номерами. Ці номери зареєстровані на ПАТ "Синтез Ойл".

      Компанія з перевалки і транспортування нафти "Синтез Ойл" записана на 4 кіпрські фірми і входить до складу одеського комплексу, що контролюється умовною групою "Приват" Коломойського.

      Зеленський Коломойський розслідування Схеми
      Володимир Зеленський

      У листопаді 2018 року Коломойський в інтерв’ю програмі KishkiNa заявляв, що не контролює і не впливає на студію "Квартал 95" Зеленського. Бізнесмен запевняв, що його з шоуменом пов’язують лише бізнесові стосунки – контракт каналу "1+1" Коломойського із продакшеном Зеленського, продукцію якого канал транслює у своєму ефірі.

      Секс-скандал в армії

      На Хмельниччині 24-річна лейтенантка Вікторія Сікал поскаржилась на командира військової частини А1358 Віктора Іваніва. Жінка стверджує, що командир частини протягом року активно до неї залицявся, обіцяючи натомість "легку службу". На відмову жінки командир реагував привселюдними образами.

      При розмові він хапав мене за руки, гладить по нозі, обіймає до себе та змушує до контакту,
      – розповіла Сікал.

      21 грудня лейтенантка звернулась із заявою до поліції Вінниччини, оскільки цю справу відмовились реєструвати на Хмельниччині. Поліція заяву зареєструвала, проте передумала її розслідувати. Вінницькі правоохоронці передають справу про сексуальне домагання у військовій частині своїм колегам на Хмельниччині. Пояснюють рішення тим, що інцидент трапився на території Хмельниччини.

      Дивіться відео, на якому лейтенантка Сікал розповідає про сексуальні домагання командира та його колег:

      "Укрзалізниця" піднімає ціни на свої послуги

      З 15 січня "Укрзалізниця" збільшила ціни на деякі послуги для пасажирів. Зокрема, в поїздах зросла вартість комплекту постільної білизни, чаю, кави і питної води.

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      Так, комплект постільної білизни у вагонах СВ та в міжнародних поїздах тепер коштує 60 гривень, а в купейних і плацкартних – 50 гривень. До подорожчання вартість була 30 гривень.

      Єдина ціна на чай, каву або пляшку води об'ємом півлітра тепер становить 10 гривень.

      В "Укрзалізниці" пояснили, що змушені були переглянути ціни через різке зростання вартості матеріалів, пального, електроенергії, що впливають на собівартість послуг.

      Укрзалізниця послуги подорожчання ціни
      В українських поїздах зросли ціни на напої та постільну білизну

      Теги: Новини України Ігор Коломойський Володимир Зеленський Ціни Новини Росії Залізниця Укрзалізниця Збройні сили України Новини Хмельницького Секс-скандал Розслідування Зброя
      Джерело: 24 канал
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