"Гра" щодо Антикорупційного суду може погано закінчитися для Порошенка, – Le Figaro

Крок вперед, крок назад – так вже чотири роки просувається проект уряду України з антикорупційної боротьби. 7 червня, після двох років інтенсивних дискусій, Верховна Рада схвалила президентський законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. Щоправда, влада придумала документ, що захищає нинішню еліту, люди Порошенка вже роблять підкоп під фундамент цієї будівлі.

Про це пише журналіст французької Le Figaro Стефан Сіохан.

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Порошенко ніколи не був затятим прихильником спеціального Антикорупційного суду, йдеться у статті. Два роки тому він пояснював голові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру, що Україні не потрібен такий орган. Однак створення Вищого антикорупційного суду є вирішальною умовою МВФ для надання чергового траншу фінансової підтримки у 2 млрд доларів, без чого український бюджет виявиться у важкому становищі, зазначає автор публікації.

Україну протягом 25 років формували під запити 15 олігархів. Перемогти корупцію означає перемогти цих людей. Є люди, які хочуть збити зі шляху процес реформ і повернути Україну в той стан, в якому вона перебувала, коли була російською колонією,

– пояснив виданню посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

Сіохан нагадує, що на Порошенка протягом п'яти місяців тиснули з усіх боків, його рейтинг, згідно з опитуваннями, весь час падав, і він нарешті зважився запропонувати законопроект про створення незалежного спеціального суду з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії при Раді Європи. Рада внесла дві тисячі поправок, проте невдовзі експерти та журналісти виявили "приховані статті, не обговорювані в парламенті", які обмежують юрисдикцію суду розслідуваннями, розпочатими після його створення, продовжує журналіст.

Таким чином, розслідування, що проводяться Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), будуть доручені звичайним судам і, швидше за все, "зам'яті", прогнозує Сіохан. Однією рукою голосуючи за Антикорупційний суд, іншою рукою Порошенко нападає на НАБУ, і така гра може погано скінчитися, застерігає автор матеріалу.

"МВФ заморозив програму надання кредиту в 17,5 млрд доларів через непослух Києва щодо вимог кредиторів", – акцентує увагу фінансовий аналітик Тімоті Еш.

У понеділок директор МВФ Крістін Лагард подзвонила Порошенку, вимагаючи від нього внести доповнення в оприлюднений антикорупційний законопроект і підвищити ціну на газ, додає Сіохан.

Це цвях у віко труни нинішньої влади, на яку чекають президентські вибори в березні 2019 року,

– робить висновок французький журналіст.

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Нагадаємо, 19 червня депутатам Верховної Ради тричі не вдалося проголосувати за закон про запуск Антикорупційного суду, який раніше на розгляд парламенту вніс Президент України Петро Порошенко. 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.



9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд. 19 червня український гарант вніс на розгляд парламенту вже технічний документ –законопроект про створення Вищого антикорупційного суду (ВАКС).