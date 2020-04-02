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Мерія Одеси буде працювати дистанційно: у працівника виявили COVID-19

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Одеська мерія працюватиме віддалено / Фото з соцмереж

Коронавірус в Одесі 1 квітня виявили у працівника департаменту звернень громадян міської ради Одеси. За таких умов мерія змушена перейти на дистанційну роботу, та попри це якість роботи міської влади не зміниться.

Про це розповів у фейсбуці заступник міського голови Одеси Павло Вугельман.

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В Україні діють карантинні обмеження, однак більшість співробітників мерії, відповідальних за забезпечення життєдіяльності міста, все ж працювали з адмінбудівлі на Думській площі, 1.

Сьогодні в одного з працівників нашої структури підтвердився діагноз коронавірус COVID-19. Усіх контактних осіб уже встановили й відправили на карантин,
– написав Вугельман.

Представник влади зазначив, що саме цей підрозділ мерії безпосередньо перебував у контакті з мешканцями міста, тож "взяв удар на себе".

Щоб такого більше не відбувалося, 1 квітня керівництво міста вирішило відправити багатьох працівників мерії на віддалену роботу. Вугельман наполягає, що технічні труднощі є, але якість роботи міської влади не зміниться.

Додамо, що у пресслужбі міського голови Одеси розповіли кілька деталей про хворого на COVID-19 працівника:

  • Його діагноз підтвердився увечері 1 квітня.
  • Тиждень до цього він лікувався вдома.
  • Аналіз на коронавірус здав, бо відчув погіршення стану здоров'я.
  • Зараз перебуває в Одеській міській клінічній інфекційній лікарні.

Станом на кінець дня 1 квітня загалом в Україні виявили 794 випадки інфікування коронавірусом, з них 14 в Одесі та області.

Коронавірус
Коронавірус виживає на різних поверхнях: скільки часу та на яких / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Одеси Новини України
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