Мерія Одеси буде працювати дистанційно: у працівника виявили COVID-19
Коронавірус в Одесі 1 квітня виявили у працівника департаменту звернень громадян міської ради Одеси. За таких умов мерія змушена перейти на дистанційну роботу, та попри це якість роботи міської влади не зміниться.
Про це розповів у фейсбуці заступник міського голови Одеси Павло Вугельман.
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В Україні діють карантинні обмеження, однак більшість співробітників мерії, відповідальних за забезпечення життєдіяльності міста, все ж працювали з адмінбудівлі на Думській площі, 1.
Сьогодні в одного з працівників нашої структури підтвердився діагноз коронавірус COVID-19. Усіх контактних осіб уже встановили й відправили на карантин,
– написав Вугельман.
Представник влади зазначив, що саме цей підрозділ мерії безпосередньо перебував у контакті з мешканцями міста, тож "взяв удар на себе".
Щоб такого більше не відбувалося, 1 квітня керівництво міста вирішило відправити багатьох працівників мерії на віддалену роботу. Вугельман наполягає, що технічні труднощі є, але якість роботи міської влади не зміниться.
Додамо, що у пресслужбі міського голови Одеси розповіли кілька деталей про хворого на COVID-19 працівника:
- Його діагноз підтвердився увечері 1 квітня.
- Тиждень до цього він лікувався вдома.
- Аналіз на коронавірус здав, бо відчув погіршення стану здоров'я.
- Зараз перебуває в Одеській міській клінічній інфекційній лікарні.
Станом на кінець дня 1 квітня загалом в Україні виявили 794 випадки інфікування коронавірусом, з них 14 в Одесі та області.
Коронавірус виживає на різних поверхнях: скільки часу та на яких / Інфографіка 24 каналу
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