У Києві дозволили культурні заходи і роботу кінотеатрів: які правила
Столиця України довгий час не могла перейти на наступний етап послаблення карантину через високий показник нових випадків коронавірусу. Однак за нещодавнім розпорядженням КМДА карантин у Києві таки послаблюють і встановлюють правила для проведення культурних заходів, роботи закладів громадського харчування.
З 22 червня у Києві встановили правила роботи для закладів громадського харчування, які приймають відвідувачів всередині, кінотеатрів, фітнес-центрів, а також проведення культурних заходів. Перелік зазначений у відповідному розпорядженні КМДА. Як розповів у коментарі 24 каналу заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, вони вже набрали чинності.
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Важливо зазначити, що карантин у Києві не скасували, а лише послабили: у більшості областей України до цього етапу приступили ще з 5 червня. Однак через показник інцидентності у столиці не могли застосувати механізм адаптивного карантину. Обов'язковим наразі залишається носіння масок у громадських місцях.
Масові заходи у Києві: правила
- розрахунок кількості відвідувачів проводять за схемою: на 5 квадратних метрів повинен перебувати лише один відвідувач;
- протягом усього заходу відвідувачі мають перебувати у належним чином одягнутих масках;
- заборонена організація фан-зон;
- для уникнення натовпів варто облаштувати додаткові пункти вхідного контролю;
- контроль квитків радять проводити безконтактно: за штрихкодом чи електронним сканером;
- організатори мають подбати про безперебійну вентиляцію приміщення.
Для закладів із сидячими місцями:
- відстань між сидіннями чи столиками повинна становити 1,5 метра;
- за столиком повинні перебувати не більше 4 осіб одночасно;
- за стаціонарного розміщення сидінь відвідувача розміщують там, де позаду, спереду і обабіч будуть вільні місця.
Крім того, влада столиці дозволила участь груп понад 10 осіб в одному приміщенні у зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних екзаменах та у ряді інших кваліфікаційних іспитів і тестувань.
При цьому наразі заборонена діяльність:
- дитячих оздоровчих таборів;
- шпиталізації для планових операцій у лікарнях;
- капітальних ремонтів житла.