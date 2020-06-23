Столиця України довгий час не могла перейти на наступний етап послаблення карантину через високий показник нових випадків коронавірусу. Однак за нещодавнім розпорядженням КМДА карантин у Києві таки послаблюють і встановлюють правила для проведення культурних заходів, роботи закладів громадського харчування.

З 22 червня у Києві встановили правила роботи для закладів громадського харчування, які приймають відвідувачів всередині, кінотеатрів, фітнес-центрів, а також проведення культурних заходів. Перелік зазначений у відповідному розпорядженні КМДА. Як розповів у коментарі 24 каналу заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, вони вже набрали чинності.

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Важливо зазначити, що карантин у Києві не скасували, а лише послабили: у більшості областей України до цього етапу приступили ще з 5 червня. Однак через показник інцидентності у столиці не могли застосувати механізм адаптивного карантину. Обов'язковим наразі залишається носіння масок у громадських місцях.

Масові заходи у Києві: правила

розрахунок кількості відвідувачів проводять за схемою: на 5 квадратних метрів повинен перебувати лише один відвідувач ;

повинен перебувати ; протягом усього заходу відвідувачі мають перебувати у належним чином одягнутих масках;

заборонена організація фан-зон ;

; для уникнення натовпів варто облаштувати додаткові пункти вхідного контролю ;

; контроль квитків радять проводити безконтактно : за штрихкодом чи електронним сканером;

: за штрихкодом чи електронним сканером; організатори мають подбати про безперебійну вентиляцію приміщення.

Чому відкривають заклади? У столиці, як і Київській області загалом, станом на 23 червня усі показники дозволяють застосувати послаблення за адаптивним механізмом карантину. Відповідно, саме тому заклади культури можуть відкрити свої зали для відвідувачів, а організатори влаштовувати концерти.

Для закладів із сидячими місцями:

відстань між сидіннями чи столиками повинна становити 1,5 метра;

за столиком повинні перебувати не більше 4 осіб одночасно;

за стаціонарного розміщення сидінь відвідувача розміщують там, де позаду, спереду і обабіч будуть вільні місця.

Крім того, влада столиці дозволила участь груп понад 10 осіб в одному приміщенні у зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних екзаменах та у ряді інших кваліфікаційних іспитів і тестувань.

При цьому наразі заборонена діяльність: