Коли закінчиться карантин: економісти показали сценарії зняття обмежень

Аналітики Київської школи економіки розробили модель поширення COVID-19, яка дозволяє спрогнозувати ймовірні дати впровадження 5 етапів зняття карантину, презентованих урядом.

Модель показує, що критичним є питання сезонності. Якщо COVID-19 демонструє сезонність, то можливим є швидке згортання карантину та запуск економіки, передає 24 канал.

Важливо Карантин в Україні продовжать до 22 травня

Якщо сезонність не буде спостерігатися, і бізнесу, і людям потрібно адаптуватися до нової реальності.

Як Україна виходитиме з карантину / інфографіка 24 каналу

Модель включає три типи сценаріїв:

"Зелений": оптимістичний сценарій, значна сезонність, 60% зменшення передачі вірусу.

"Жовтий": середній сценарій, помірна сезонність, передача або активність вірусу знижується на 21%.

"Чорний": негативний сценарій, сезонність відсутня.

Зверніть увагу Скільки триватиме пандемія коронавірусу: прогнози експертів

За "зеленим" сценарієм очікування по зняттю обмежень оптимістичні:

- етап 1 – з 12 травня;

- етап 2 – наприкінці травня;

- етап 3 – середина червня;

- етапи 4 та 5 – до кінця літа 2020 року.

Відповідно до "жовтого" та "чорного" сценаріїв зняття обмежень можна очікувати:

- етап 1 – з 12 травня;

- етап 2 – наприкінці травня;

- етап 3, 4, 5 – не відбудеться у 2020 році.

Як Україна виходитиме з карантину / інфографіка КШЕ

Як розробляли сценарії виходу із карантину?На основі відомої SEIR-моделі, що описує динаміку перебігу захворювання в чотирьох групах: S – чутливі (їх можуть заражати), E – в інкубаційному періоді (заражені, але ще не заражають), I – заразні (заражені і заражають інших), та R – ті, які "випали" з трьох попередніх груп (це або одужавші, або померлі, або ізольовані, що продовжують хворіти). При цьому, базова SEIR-моделі була значно розширена під українські реалії, включаючи понад 20 різних клінічних, статистичних, ресурсних та інших параметрів. Вхідні дані моделі включають адаптовані дані з України, Китаю, Німеччини, лайнеру Diamond Princess, а також останні дослідження щодо COVID-19 від World Health Organization, Centers for Disease Control and Prevention, Imperial College London, University of Oxford, Harvard T.H. Chan School of Public Health та інших міжнародних організацій.

Як зазначається у презентації дослідження, визначити, за яким сценарієм буде відбуватися зростання захворюваності, можна буде наприкінці травня 2020. До цього моделі сценаріїв співпадають одна з одною.

Також, згідно із розрахунками Київської школи економіки, якщо би всі обмеження були скасовані із 12 травня, то при трьох сценаріях можливі наступні наслідки:

"Зелений" сценарій: пік захворюваності припадає на середину грудня, а кількість тих, хто захворіє, може сягнути понад 1,2 млн людей. При цьому пік захворюваності відтерміновується у порівнянні із "чорним" сценарієм на 4,5 місці. Це дозволить медичній системі краще підготуватися до прийому хворих.

"Жовтий" сценарій: пік захворюваності припадає на середину серпня, кількість тих, хто захворіє, може сягнути 800 тис людей.

"Чорний" сценарій: пік захворюваності припадає на кінець червня, кількість тих, хто захворіє, може сягнути понад 1,2 млн людей.

Важливо! Станом на 4 травня в Україні виявили 12 331 випадок захворювання на коронавірус нового типу, 303 людини померли. За останню добу вдалося встановити 418 випадків зараження, з яких 15 летальних.