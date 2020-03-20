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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Новини про коронавірус 20 березня: Київ за крок до надзвичайної ситуації, одужав перший хворий

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 20 березня / nbcnews.com

      КМДА прийняла рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в Києві, його озвучать незабаром. В Україні одужав перший хворий коронавірусом – це чоловік з Чернівців. Кернес хоче повернути метро. Кількість померлих від коронавірусу у світі перевищила 10 000 людей. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 20 березня.

      Новини про коронавірус в Україні 20 березня

      Ситуація з коронавірусом в Україні

      • Станом на ранок 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків коронавірусу. Троє людей, на жаль, померли. Одного чоловіка виписали з лікарні. Найбільше хворих зафіксовано на Буковині:
      • Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний, 1 одужав);
      • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
      • Київ – 3 випадки;
      • Київська область – 2 випадки;
      • Донецька область – 1 випадок;
      • Дніпропетровська область – 2 випадки;
      • Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний).

      Останні дані Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019

      • В Україні розробили власну тест-систему для діагностики коронавірусу. Перша партія експрес-тестів вже надійшла в українські медзаклади.
      • Нацгвардію залучили до боротьби з коронавірусом. Вони несуть службу на мобільних та стаціонарних постах у населених пунктах та в'їздах до них. 

      Варто знати кожному Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція

      Українці за кордоном

      • Понад 80 українців застрягли на заблокованому острові Тенеріфе. Громадяни мали летіти з Мадрида, але влада країни не дозволила їм покинути острів. Грошей за квитки авіаперевізник не повернув. Однак МЗС організувало спецрейс для українців з Тенеріфе
      • В Італії від коронавірусу померла вже друга українка. Загалом за кордоном проходять лікування від коронавірусу 12 українців, 5 наших громадян одужали, двоє померли.

      Прогноз Карантин не закінчиться 3 квітня: прогноз експерта і позиція МОЗ

      Новини про коронавірус у світі за 20 березня

      Головне про коронавірус у світі

      • Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 10 000 осіб. Загалом у світі понад 247 000 підтведжених випадків, понад 88 000 людей одужали. Топ-5 країн за кількістю хворих: Китай (80 967), Італія (41 035), Іран (18 407), Іспанія (18 077), Німеччина (15 439).
      • В Італії померли  13 лікарів через коронавірус. 

      статуя Христа в ріо-де-жанейро
      Статую Христа в Ріо-де-Жанейро підсвітили прапорами країн, де є коронавірус / Фото CNN

      • Філіппіни закривають кордони для іноземців. Грузія з 21 березня закриває авіасполучення з іншими країнами.
      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Києва Коронавірус Covid-19 Здоров'я
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