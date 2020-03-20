Новини про коронавірус 20 березня: Київ за крок до надзвичайної ситуації, одужав перший хворий
КМДА прийняла рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в Києві, його озвучать незабаром. В Україні одужав перший хворий коронавірусом – це чоловік з Чернівців. Кернес хоче повернути метро. Кількість померлих від коронавірусу у світі перевищила 10 000 людей. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 20 березня.
Новини про коронавірус в Україні 20 березня
Ситуація з коронавірусом в Україні
- Станом на ранок 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків коронавірусу. Троє людей, на жаль, померли. Одного чоловіка виписали з лікарні. Найбільше хворих зафіксовано на Буковині:
- Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний, 1 одужав);
- Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
- Київ – 3 випадки;
- Київська область – 2 випадки;
- Донецька область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 2 випадки;
- Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний).
Останні дані Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
- МОЗ заявляє: в Україні коронавірус Covid-19 почав передаватися безпосередньо в межах країни. На нього почали хворіти люди, які не виїжджали за кордон. Щонайменше 8 людей з 21 заразилися вже в Україні.
- В Україні розробили власну тест-систему для діагностики коронавірусу. Перша партія експрес-тестів вже надійшла в українські медзаклади.
- В України найменша кількість тестів на коронавірус серед усіх країн, які борються з хворобою. Від початку пандемії в нашій країні зробили лише кілька сотень тестів.
- КМДА уже прийняла рішення щодо надзвичайної ситуації у Києві і озвучить його найближчим часом. Нагадуємо: не плутайте надзвичану ситуацію та надзвичайний стан.
- Кернес хоче відновити роботу метро у Харкові. Він вже готує звернення до Кабміну.
- Нацгвардію залучили до боротьби з коронавірусом. Вони несуть службу на мобільних та стаціонарних постах у населених пунктах та в'їздах до них.
- З 20 березня поліція реально штрафуватиме за порушення умов карантину. Раніше поліцейські проводили роз'яснювальну роботу. За добу в Україні склали 405 адмінпротоколів про порушення карантину і відкрили 6 кримінальних справ.
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Українці за кордоном
- Перші потяги з українцями з Польщі прибули в Україну. Зранку 20 березня вони привезли додому 1150 людей.
- Понад 80 українців застрягли на заблокованому острові Тенеріфе. Громадяни мали летіти з Мадрида, але влада країни не дозволила їм покинути острів. Грошей за квитки авіаперевізник не повернув. Однак МЗС організувало спецрейс для українців з Тенеріфе.
- В Італії від коронавірусу померла вже друга українка. Загалом за кордоном проходять лікування від коронавірусу 12 українців, 5 наших громадян одужали, двоє померли.
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Новини про коронавірус у світі за 20 березня
Головне про коронавірус у світі
- Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 10 000 осіб. Загалом у світі понад 247 000 підтведжених випадків, понад 88 000 людей одужали. Топ-5 країн за кількістю хворих: Китай (80 967), Італія (41 035), Іран (18 407), Іспанія (18 077), Німеччина (15 439).
- У Китаї уже другу добу поспіль не фіксують випадків зараження коронавірусом всередині країни.
- В Італії померли 13 лікарів через коронавірус.
- У Мадриді прогнозують, що коронавірусом захворіє 80% населення іспанської столиці.
Статую Христа в Ріо-де-Жанейро підсвітили прапорами країн, де є коронавірус / Фото CNN
- У США кількість хворих за добу різко зросла – одразу на 3 000 осіб.
- Філіппіни закривають кордони для іноземців. Грузія з 21 березня закриває авіасполучення з іншими країнами.
- Роббі Вільямс влаштував годинний онлайн-концерт в прямому ефірі інстаграму. Таким чином він закликає людей у всьому світі сидіти вдома і берегти здоров'я близьких.
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