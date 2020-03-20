Новини про коронавірус 20 березня: Київ за крок до надзвичайної ситуації, одужав перший хворий

КМДА прийняла рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в Києві, його озвучать незабаром. В Україні одужав перший хворий коронавірусом – це чоловік з Чернівців. Кернес хоче повернути метро. Кількість померлих від коронавірусу у світі перевищила 10 000 людей. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 20 березня.