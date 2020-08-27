Правоохоронці ввечері 27 серпня відшукали та затримали осіб, які скоїли напад на автобус з представниками ОПЗЖ на трасі Харків – Київ. Машини, на яких були нападники встановлені.

Заступник глави МВС Антон Геращенко на своїй фейсбук-сторінці заявив, що нападників затримали у Красноградському районі Харківщини.

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Що відомо про затримання нападників на Харківщині

За словами Геращенка, конфлікт стався "між двома групами прихильників різних політичних сил". Водночас він наразі не уточнив між ким саме сталася стрілянина.

В результаті нападу на автобус однієї зі сторін були нанесені поранення з травматичної зброї двом чоловікам. Один із них отримав черепно-мозкову травму.

В МВС запевняють, що інформація про загибель когось з учасників протистояння не відповідає дійсності .

. Геращенко запевнив, що всіх, хто винен у стрілянині, затримають та притягнуть до кримінальної відповідальності.

Реакція Авакова

Глава МВС Арсен Аваков у своєму твітері також підтвердив інформацію про те, що загиблих в результаті стрілянини немає. Він також пригрозив політикам, які можуть бути причетні до цього.

"Зайчики в ряд" затримані з м'язами і без мізків. Стріляли в таких же, які їхали з політичних гастролей,

– іронізує Аваков.



Затримані нападники / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка

Стрілянина під Харковом: головне

Ввечері 27 серпня на трасі Київ – Харків біля Люботина невідомі розстріляли автобус з членами організації "Патріоти – За життя" . Інформацію першим оприлюднив нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, який переконував, що напад скоїли начебто представники "Нацкорпусу".

. Інформацію першим оприлюднив нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, який переконував, що напад скоїли начебто представники "Нацкорпусу". У поліції уточнили, що спочатку невідомі автомобілем Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes і змусили його зупинитись. Після цього з легковика вийшли декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус. Після цього зловмисники втекли на своєму автомобілі.

Тим часом, в "Азові" та "Нацкорпусі" всі обвинувачення в свій бік заперечують і кажуть, що не причетні до інциденту. Натомість націоналісти назвали Киву психічно хворою людиною.

і кажуть, що не причетні до інциденту. Натомість націоналісти назвали Киву психічно хворою людиною. За фактом стрілянини відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство.

Дивіться відео нападу на представників ОПЗЖ: