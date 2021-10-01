Главные новости Киева за неделю 27 сентября – 1 октября:

Актуально В киевском зоопарке треснувшее стекло в вольере заклеили аппликацией

Обстрел главы Госархива: ранен водитель

Неизвестный злоумышленник открыл огонь из пневматической винтовки по машине председателя Государственного архива Анатолия Хромова. Показательно, что его самого в этот момент в авто не было. Инцидент произошел 30 сентября.

В результате ранение в подбородок получил водитель чиновника. Сейчас мужчине уже ничего не угрожает.

Предполагаемого стрелка задержали. Он утверждает, что не хотел никому навредить, а целился якобы в птиц.

В "Борисполе" поселился американец

Путешественник из США был вынужден поселиться прямо в терминале аэропорта "Борисполь" из-за ограбления. Злоумышленники украли у него в одном из кафе аэропорта более 9 тысяч долларов.

Впрочем, мужчина не впал в отчаяние и решил подождать, пока ему на карточку поступят очередные социальные выплаты. По словам Нейдера Догана, он моется под краном в общественной уборной, а питается тем, чем угостят неравнодушные люди.

Скандал с пьяной матерью и малышом

В Оболонском районе столицы неравнодушная женщина заметила на улице маленького мальчика без присмотра. Ребенок плакал, пока его нетрезвая мать спала рядом. Об инциденте в полиции рассказали 30 сентября.

Прибыв на вызов, правоохранители застали ребенка одного, поскольку горе-мать уже куда-то ушла. В конце концов женщину задержали, составили на нее протокол, а мальчика забрали из семьи и отправили на осмотр в больницу.

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Пожар в гимназии на Осокорках

Масштабный пожар с задымлением охватил 1 октября столовую столичной гимназии на улице Княжий затон, 12А. На место немедленно прибыли спасатели, 1500 учеников и сотрудников образовательного учреждения оперативно эвакуировали. Так как дым быстро распространился по всему зданию и даже крыше.

Потушить пламя пожарным удалось за 15 минут. На место инцидента прибыли четыре машины ГСЧС и 15 членов экипажей. Дым от пожара в микрорайоне Осокорки был виден отовсюду.

Смотрите видеокадры пожара в гимназии на Осокорках:

Кличко анонсировал масштабную антикоррупционную проверку в Киеве

После обвинений киевских властей в коррупции, которые звучали в последние месяцы, мэр Виталий Кличко решил провести масштабную проверку. Для этого он инициировал заключение меморандума между городом и независимой юридической компанией.

Кличко предположил, что определенным силам могут не нравиться позитивные изменения в столице. Следовательно, они поставили себе целью дискредитировать команду действующего мэра. Однако оценить правдивость таких упреков можно будет только после серьезной проверки.

Нам крайне важно, чтобы была обнародована объективная информация, а не манипуляции, которые происходят в последнее время,

– подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко хочет осуществить в Киеве независимую антикоррупционную проверку: видео

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Киев в The New York Times назвали "столицей пандемических вечеринок"

Американская журналистка Роза Листер напечатала в The New York Times статью о Киеве. Главный город Украины она назвала "пандемической столицей вечеринок", которая слишком привлекает иностранцев.

По словам женщины, главными прелестями для туристов являются дешевизна Киева, доступность наркотиков и практически беспрепятственная возможность попасть сюда из любой точки мира во времена пандемии.