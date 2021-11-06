Дария Гермак была задержана во время последнего урока. Девочку выдала учительница, которая некоторое время жила с ней под одной крышей.

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10-летняя Дария помогала повстанцам

Дария Гермак родилась в 1936 году в селе Радохинцы Мостиского района. С 10 лет она была связной Украинской повстанческой армии.

"Никто не смотрел в те времена на молодой возраст. Дети умирали. Их, как кошек, за ноги выбрасывали, где какие болота были больше. Никто их не считал. Такое было время", – рассказала Дария Гермак.

Еще тогда маленькая девочка самостоятельно решила помогать повстанцам, ведь среди них был и ее брат Петр. По словам женщины, она и сейчас сделала бы тот же выбор.

Это была Украинская повстанческая армия, там никого не принуждали. Даже дети помогали во всем. И чем могли помогали детям. Поэтому я в таком раннем возрасте приобщилась к помощи повстанцам,

– вспоминает собеседница.

Девочка была довольно меленькой, поэтому никто не мог подумать, что она – связная. Дарья приносила воинам УПА еду, рассказывала, где "москали", и куда можно пойти, а куда – нет. В 1950 году советские власти осудили ее брата.

"Брат был повстанцем, приговоренным к смертной казни. Однако ему сказали, что ты и так "подохнешь", и дали 25 лет каторги. На той каторге такие условия были, что люди долго не выживали", – добавила женщина.

После этого в семейном доме Дарии Гермак поселилась учительница. Девочке стало гораздо труднее помогать УПА.

"Она ела у нас, что было, ничего сама не готовила и вместе с тем следила за мной. Почему она у нас поселилась? Где лучшая хата была, там и поселилась. Никого не спрашивали – хочешь или не хочешь", – рассказала Гермак.



Брат Дарии Гермак был повстанцем / Фото "Милитарный"

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Школьницу приговорили к 10 годам лагерей

Учительница заметила, что девочка постоянно ходит в лес. Она стала следить за Дарией. В сумке школьницы женщина нашла антисоветские открытки и поняла, что та помогает УПА. Учительница решила выдать девушку.

"Когда я уже узнала, что она меня выдала, то говорила папе: "Не обращайте никакого внимания. Пусть люди в селе берут к себе. Выгоняйте ее везде, чтобы и близко не было", – отметила собеседница.

На последнем уроке физики 5 декабря 1951 года Дарию и двух других девушек-связных, Иванку и Анелю Тирус, задержали. После допросов школьницу арестовали и доставили в тюрьму в Дрогобыче. Позже ее перевели в Самбор. За "антисоветскую пропаганду и агитацию" 14-летнюю девушку приговорили к 10 годам лагерей.

Сначала Дарию отвезли в детскую колонию строгого режима в лагеря в Тутаеве Ярославской области. Впоследствии ее перевели в Кинешму Ивановской области.

"Была постоянная амнистия, колония становилась пустой, так что они перемещали меня, как и еще двух политзаключенных – полячек из Западной Беларуси. Так нас кидали, чтобы им была зарплата за то, что якобы кто-то в той колонии есть", – добавила женщина.

Обратите внимание! Дария Гермак присоединилась к созданию проекта "Потерянное детство". Он посвящен историям людей, которые подверглись репрессиям в молодом возрасте. Открытие выставки состоялось 29 октября возле входа во львовский музей "Территория Террора" на проспекте Чорновола, 45г.



Узники в лагере ГУЛАГа / Фото Wikimedia Commons

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Девочку хотели дважды убить

Гермак рассказала, что условия в колонии были ужасающие. Девочку называли "фашисткой" и всячески над ней издевались. Дария отбывала наказание среди детей, осужденных за тяжкие преступления, в частности, за убийство.

"Меня даже дважды хотели убить. Была такая воспитательница, которая говорила на тех, кто убивал людей: "Из них еще люди будут". А обо мне: "Я не знаю, зачем эту фашистку сюда привезли. Ее надо было сразу расстрелять". То есть из той, которая папу на куски порезала или двоих соседских детей убила, будут люди, а из меня нет", – добавила женщина.

Собеседница удивляется, как у нее хватило сил пережить такие тяжелые условия. Однажды Дария села обедать вместе с другими заключенными. Они сразу же отняли у нее еду и разделили между собой. Девочке не оставили и куска хлеба. Она постоянно ходила голодной и пила воду, чтобы не упасть в обморок.

Знаете, показывали, что там было в немецких концлагерях. Это даже сравнить нельзя с тем, как было в советских лагерях. Там был акцент на том, чтобы как можно больше уничтожать людей. Не важно, кто, где и что, лишь бы уничтожать,

– отметила Гермак.

Женщина заметила, что в книге Виктора Суворова прочла о так называемой советской победе над фашизмом. Однако она стала возможной ценой множества жизней.

"Это не является победой трупами, такой ценой. Столько человеческих жизней положили. Это – поражение. Ведь что самое ценное в армии? Солдат. А если их нет, то оружие само не будет стрелять", – добавила собеседница.



Дария Гермак (справа) / Фото "Территория террора"

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Трудности после освобождения из лагеря

Дария Гермак была освобождена из заключения в 1954 году. После возвращения она училась 2 курса во Львовском государственном университете имени Ивана Франко. Однако из-за своего политического статуса так и не смогла завершить учебу.

"Мне не дали учиться. Сказали, что я не имею права иметь высшее образование. Тогда мне дали совет: "Если ты окончишь университет, тебе никто не даст работу, иди в какой-то технический вуз", – отметила женщина.

В конце концов она поступила в техникум легкой промышленности. Дария успешно доучилась и пошла работать на швейную фабрику. Преследования прекратились, однако за женщиной продолжали следить.

"Уже повстанцев не было – всех убили. Так что там меня преследовать. Просто следили. Но мне нечего было бояться", – добавила Гермак.

Сейчас Дарии Гермак 85 лет. Она уже вышла на пенсию. Женщина до сих пор придерживается проукраинских взглядов и не забывает свое прошлое. В частности, в Радохонцах она организовала создание мемориального места, где похоронены бойцы УПА.

Открытие выставки "Потерянное детство" / Фото Мирослава Трофимука

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Возле "Територии Террора" открылась чрезвычайная выставка

Львовский мемориальный музей тоталитарных режимов "Территория Террора" открыл выставку с воспоминаниями людей, которые детьми пострадали от советского и нацистского режимов. Она расположена на площади, и прийти сюда можно даже в период жесткого карантина.

Целый год сотрудники музея работали над записью свидетельств людей, которые стали в раннем возрасте жертвами репрессий, депортаций, свидетелями массовых убийств и геноцидов XX века в Центрально-Восточной Европе. Истории документировали вместе с чешской общественной организацией Post Bellum в рамках международного проекта "Потерянное детство", который поддерживает Евросоюз по программе House of Europe.

Уличную выставку "Потерянное детство: услышанное и невиданное" открыли 29 октября. Из-за карантинных ограничений событие произошло в онлайн-формате. Директор музея Ольга Гончар рассказала, что проект создавали тогда, когда уже было понятно, что 2021 год будет годом в карантине. Поэтому специалисты отдавали себе отчет, что нужно думать над новыми форматами.

Наша выставка – это уличный формат, поэтому даже если завтра все закроется, каждый сможет посмотреть ее на нашей музейной площади на украинском и английском языках,

– добавила Гончар.

Героями выставки стали жители и жительницы Запада Украины, крымская татарка и чешка. У некоторых из них был опыт роста в лагерях или в спецпоселениях. Другие же родились в ГУЛАГе или провели детство в период человеческих катастроф – Холокоста, Голодомора или Второй мировой войны.

Например, на стенде есть история Хелены Эстеркесовой. Она – свидетель Холокоста, который проходил в Европе. В свою очередь Калайджу Гульнар депортировали вместе с крымскими татарами. Также о своей жизни рассказали пострадавшие за то, что их родители были участниками повстанческого движения или поддерживали его.

Есть истории двух дочерей священников – здесь мы показываем опыт репрессий против греко-католических священников. Есть история Юрия Зирченко. Он и его родители были свидетелями сразу нескольких событий. Юлия Николин родилась у репрессированных родителей в спецпоселении, а есть история человека, который родился в лагере ГУЛАГа", – отметил научный сотрудник музея Юрий Коденко.

На стендах разместили фото рассказчиков, их биографию и цитаты, которые часто показывают не только опыт одного человека, а могут быть общими для многих, кто пережил страшные события XX века. Также там есть QR-коды, сосканировав которые можно прочитать подробную историю каждого героя или героини на международном архиве Memory of nations.

Интересно! До конца года обещают создать онлайн-платформу "Потерянное детство". На ней команда проекта разместит эти и другие истории рассказчиков и лекции, которые помогут раскрыть исторический, социальный и психологический контексты темы.



2-летние дети в "яслях" лагеря ГУЛАГа / Фото Юрия Зирченко

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Сибирь не только географический ориентир, но и исторический

Историк Лиана Блихарская рассказала, что когда красная армия вытеснила немецкие войска из Запада Украины, мирная жизнь, к сожалению, не началась. Еще более десяти лет здесь продолжалась борьба с антисоветским сопротивлением, подпольем.

"Жертвами становились не только люди, принимавшие непосредственное участие в подполье, а также их родные, семьи. Часто жертвами были люди, которые с одной стороны были вынуждены прятать партизан, а с другой – их сдавали соседи", – добавила историк.

Блихарская отметила, что преимущественно для проекта записывали интервью о переселении конца 1940 – 1950 годов. По словам историка, об этом нужно говорить, ведь люди, пережившие репрессии, очень быстро умирают, а память стирается.

Поколения молодых людей часто не знают об этих событиях. Мы не понимаем, почему украинцы рождались в Омске, Челябинске, Комсомольске-на-Амуре, Казахстане. Сибирь все чаще становится просто таким географическим ориентиром, а не историческим,

– отметила собеседница.

Авторы проекта ставят "потерянное" детство в противовес счастливому советскому.

"Один из наших тезисов это то, что дети нуждаются в детстве. Все они нуждались в нем, за исключением, если это не были дети "врагов народа". То есть в советском государстве для них не было места. И такого "счастливого советского детства" они не видели", – рассказала Блихарская.

По словам историка, странно, но герои проекта не говорили о своем детстве как о потерянном. Для многих из них это были просто воспоминания, даже вызывающие положительные эмоции.

"Это очень трудно понять, когда ты слушаешь о смерти, голоде, о том, как дети вместо играть учились готовить сусликов, чтобы у семьи было что съесть, и одновременно слышишь о прекрасной природе, самодельных игрушках, дружбе и успехах в учебе", – отметила Блихарская.



Маленький крымский татарин, депортированный за "сотрудничество с немцами" / Фото УИНП

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Яблоки как символ возвращения домой

Историк добавила, что проект "Потерянное детство" побуждает глубже изучить эту тему. Ведь среди героев были и такие, которые никому не рассказывали о своем опыте, даже своим родным.

"Наш проект не только о выселении, но и о возвращении. Мы всегда об этом спрашиваем, ведь в 1953 году после смерти Сталина жители спецпоселений могли вернуться, потому что их освободили из комендатуры. Интересно, что для многих людей, особенно детей, которые не помнили Украину, возвращение ассоциировалось с яблоками", – рассказала Блихарская.

Да, яблоки стали ведущим мотивом проекта. Все герои говорили, что эти фрукты в тайге не растут и им было очень интересно, что такое яблоки и какие они.

"Потому что родители только рассказывали детям о яблоках. Это такое что-то совершенно тривиальное, но очень важное", – отметила историк.

Часто возвращение в Украину было сложнее, чем само выселение. Ведь репрессированным просто не было, куда возвращаться. Людям не разрешали приезжать в свои родные села и города.

"Они не могли прописаться и поэтому не могли получить работу. Если семья возвращалась с детьми, то часто детей отдавали бабушкам, дедушкам, если они также не были вывезены. Тогда родители ехали в большие города, чтобы можно было получить работу, и уже потом забирали детей", – добавила Блихарская.

В большинстве своем политзаключенным удавалось найти постоянное место жительства через десятки лет. Так что их дети уже взрослыми возвращались к родителям. Кроме того, они не могли получить надлежащий доступ к высшему образованию.

"Всем нужно было писать автобиографию и показывать паспорта, в которых говорилось, что они родились в Сибири. И все все понимали", – отметила собеседница.

Историк подытожила, что во время интервью с героями также говорили о провозглашении независимости в 1991 году. Они рассказывали, что для родителей самым важным событием было увидеть флаги Украины, которые вывесили на зданиях. То есть несмотря на тяжелую судьбу и заключение, они не растеряли своих патриотических взглядов. Следовательно, большим счастьем для репрессированных было по крайней мере в старости стать свидетелями рождения того, за что они так жертвенно боролись.



Огромный митинг под Верховной Радой 24 августа 1991 года / Фото Укринформ