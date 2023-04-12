Один із викладачів розповів, яким був загиблий студент. Наразі правоохоронці з’ясовують усі деталі трагедії.

До теми Загадкові смертельні трагедії: у Києві та Львові випали з вікна дитина та жінка

Що відомо про студента, який випав з вікна у Львові

За словами викладача, загиблий хлопець був студентом 1-го курсу, вчився добре та прекрасно здав сесію.

Це була перерва, зайшов у пусту аудиторію, і випав через вузьке вікно,

– розповів чоловік.

У поліції також підтвердили, що загинув 18-річний мешканець Закарпатської області. Він був студентом вишу та випав з вікна 9-го поверху. На жаль, хлопець від отриманих травм загинув на місці.

Самогубства в Україні