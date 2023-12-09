Полтавський обласний ТЦК та СП розповів про два варіанти проходження військової служби. У військкоматі пояснили особливості служби в лавах ЗСУ за мобілізацією та контрактом.
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Чим відрізняється контракт від мобілізації
У ТЦК зауважили, що під час воєнного стану в Україні військова служба за мобілізацією є основним способом комплектування ЗСУ. Мобілізовані становлять значну частку у структурі Збройних Сил України.
Конкретних строків перебування у війську за мобілізацією не визначено – до закінчення воєнного стану або оголошення демобілізації. Мобілізовані користуються всіма правами та пільгами, мають такі самі можливості, як і військовослужбовці контрактної форми: забезпечення за всіма видами, підвищення у званні, кар'єрне зростання тощо,
– мовиться у повідомленні.
Служба зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП зазначила, що мобілізовані мають більшу кількість підстав для звільнення з військової служби за сімейними обставинами, ніж контрактники. Як приклад наводиться народження третьої дитини.
Щодо контракту, то він, на відміну від мобілізації, передбачає добровільне бажання приєднатися до ЗСУ.
Сьогодні, в умовах воєнного стану, контракт можуть укласти чоловіки і жінки віком 18 – 45 років на строк від 3 років. Військова служба за контрактом лишається єдиним способом захищати Батьківщину для патріотів призовного віку. Також жінки, які не перебувають на військовому обліку, можуть потрапити до ЗСУ лише на контрактній основі,
– пояснили у військкоматі.
У ТЦК зазначили, що контрактники – це воїни-професіонали. Контракт дозволяє їм обрати спеціальність та підрозділ. Контрактники можуть звернутися до обраної військової частини та поспілкуватися зі своїми майбутніми командирами. У той час як мобілізовані здобувають навички у військовому центрі, після чого їх направляють до тих конкретних військових частин, які потребують доукомплектування.
Інші новини про мобілізацію та контрактну службу
- Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова нещодавно повідомила про проєкт рекрутингу до ЗСУ. Міноборони України підписало контракт з декількома компаніями, які допомагатимуть людям знайти собі місце в армії та максимально ефективно використати свої навички та досвід з цивільного життя.
- Калмикова також наголосила, що проєкт рекрутингу передбачає чітке встановлення направлення військової діяльності людини. Якщо особу найняли за контрактом як дроновода, то з неї не можуть зробити штурмовика. Втім, у такої людини буде можливість перейти на інший рівень посади.
- Не так давно голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснював, що рекрутери вивчатимуть громадян, які хочуть служити, проводитимуть співбесіди з ними тощо. Однак, на його думку, рекрутинг не розв'яже всіх проблем, бо є питання щодо того, як працювати з тими, хто прийшов через повістку.