Полтавський обласний ТЦК та СП розповів про два варіанти проходження військової служби. У військкоматі пояснили особливості служби в лавах ЗСУ за мобілізацією та контрактом.

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Чим відрізняється контракт від мобілізації

У ТЦК зауважили, що під час воєнного стану в Україні військова служба за мобілізацією є основним способом комплектування ЗСУ. Мобілізовані становлять значну частку у структурі Збройних Сил України.

Конкретних строків перебування у війську за мобілізацією не визначено – до закінчення воєнного стану або оголошення демобілізації. Мобілізовані користуються всіма правами та пільгами, мають такі самі можливості, як і військовослужбовці контрактної форми: забезпечення за всіма видами, підвищення у званні, кар'єрне зростання тощо,

– мовиться у повідомленні.

Служба зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП зазначила, що мобілізовані мають більшу кількість підстав для звільнення з військової служби за сімейними обставинами, ніж контрактники. Як приклад наводиться народження третьої дитини.

Щодо контракту, то він, на відміну від мобілізації, передбачає добровільне бажання приєднатися до ЗСУ.

Сьогодні, в умовах воєнного стану, контракт можуть укласти чоловіки і жінки віком 18 – 45 років на строк від 3 років. Військова служба за контрактом лишається єдиним способом захищати Батьківщину для патріотів призовного віку. Також жінки, які не перебувають на військовому обліку, можуть потрапити до ЗСУ лише на контрактній основі,

– пояснили у військкоматі.

У ТЦК зазначили, що контрактники – це воїни-професіонали. Контракт дозволяє їм обрати спеціальність та підрозділ. Контрактники можуть звернутися до обраної військової частини та поспілкуватися зі своїми майбутніми командирами. У той час як мобілізовані здобувають навички у військовому центрі, після чого їх направляють до тих конкретних військових частин, які потребують доукомплектування.

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