Полтавский областной ТЦК и СП рассказал о двух вариантах прохождения военной службы. В военкомате объяснили особенности службы в рядах ВСУ по мобилизации и контракту.
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Чем отличается контракт от мобилизации
В ТЦК отметили, что во время военного положения в Украине военная служба по мобилизации является основным способом комплектования ВСУ. Мобилизированные составляют значительную часть в структуре Вооруженных Сил Украины.
Конкретные сроки пребывания в войске по мобилизации не определены – до окончания военного положения или объявления демобилизации. Мобилизированные пользуются всеми правами и льготами, имеют такие же возможности, как и военнослужащие контрактной формы: обеспечение по всем видам, повышение в звании, карьерный рост и т.д.
– говорится в сообщении.
Служба по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП отметила, что мобилизованные имеют большее количество оснований для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам, чем контрактники. В качестве примера приводится рождение третьего ребенка.
Что касается контракта, то он, в отличие от мобилизации, предполагает добровольное желание присоединиться к ВСУ.
Сегодня, в условиях военного положения, контракт могут заключить мужчины и женщины в возрасте 18 – 45 лет сроком от 3 лет. Военная служба по контракту остается единственным способом защищать Родину для патриотов призывного возраста. Также женщины, не состоящие на военном учете, могут попасть в ВСУ только на контрактной основе,
– объяснили в военкомате.
В ТЦК отметили, что контрактники – это воины-профессионалы. Контракт позволяет выбрать специальность и подразделение. Контрактники могут обратиться в выбранную воинскую часть и пообщаться со своими будущими командирами. В то время как мобилизованные приобретают навыки в военном центре, после чего их направляют в те конкретные воинские части, которые нуждаются в доукомплектовании.
Другие новости о мобилизации и контрактной службе
- Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова недавно сообщила о проекте рекрутинга в ВСУ. Минобороны Украины подписало контракт с несколькими компаниями, которые помогут людям найти себе место в армии и максимально эффективно использовать свои навыки и опыт гражданской жизни.
- Калмыкова также подчеркнула, что проект рекрутинга предполагает четкое установление направления военной деятельности человека. Если конкретное лицо наняли по контракту в качестве дроводовода, то из него не могут сделать штурмовика. Впрочем, у такого человека будет возможность перейти на другой уровень должности.
- Не так давно председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснял, что рекрутеры будут изучать граждан, желающих служить, проводить собеседования с ними и тому подобное. Однако, по его мнению, рекрутинг не разрешит всех проблем, потому что есть вопросы относительно того, как работать с теми, кто пришел из-за повестки.