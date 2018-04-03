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На переговорах Росія робитиме ставку на силу і зброю, – політолог

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Путін і далі використовуватиме силу на переговорах
Путін і далі використовуватиме силу на переговорах / 24 Канал

Після переобрання Путіна стратегічна лінія Росії залишиться незмінною – агресивна зовнішня політика не тільки щодо України, а й до всього світу. Хоча тактичні зміни можливі.

Про це сайту "24" розповів політичний експерт Василь Мокан.

Читайте також: Саміт щодо миротворців на Донбасі без Росії: у Кремлі дали коментар

Зокрема, за його словами, зараз ідуть кадрові перестановки в російському уряді. Є розмови про зміну міністра зовнішніх справ Лаврова. Це, вважає експерт, може певною мірою позначитися на дипломатичних стосунках Росії і її зовнішній політиці. Але ці зміни будуть незначними.

Росія робить із Заходу колективного ворога для внутрішньої аудиторії і для неї це основний аргумент у міжнародних переговорах – сила і зброя, в першу чергу, ядерна. Та до проведення Чемпіонату світу з футболу Путін не піде якесь загострення. Тому що на тлі дипломатичних скандалів, погіршення стосунків із Заходом Путін не допустить, щоб його четверта каденція розпочалася з провалу Чемпіонату світу,
– наголосив Василь Мокан.

Нагадаємо, російська газета "Коммерсантъ" з посиланням на інформовані джерела в Києві повідомила, що саміт лідерів Німеччини, Франції та України без Росії, присвячений розміщенню миротворців ООН на Донбасі, може відбутися в травні в місті Ахен на заході Німеччини. Джерело в МЗС Росії заявило, що Москва не заперечує проти контактів у подібному форматі. Тому що питання про миротворців на Донбасі вирішуватиметься не в Ахені, а в Радбезі ООН. Як відомо, президент України Петро Порошенко планує 10 квітня з офіційним візитом відвідати Берлін та зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Однією з тем розмови буде розміщення миротворців на окупованому Донбасі.

Що таке Нормандський формат? Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна-Німеччина-Франція-Росія, щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція) в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.

Читайте також: Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Нормандський формат Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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