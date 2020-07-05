В аеропорту грецької столиці Афін затримали 17 українців, зокрема дітей. У Новій Каховці на Херсонщині сталася пожежа у п’ятиповерхівці та в результаті вогнем охопило дах. Підозрювані в організації вбивства Павла Шеремета Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко скаржаться на умови утримання в СІЗО. В Одесі пройшов парад кораблів до Дня ВМС. Такими були головні новини 5 липня.

Найважливіші новини Україні і світу за сьогодні, 5 липня:

Українців затримали в Греції

Увечері 4 липня українці прибули до аеропорту Афін двома рейсами з Києва. Користувалися вони послугами лоукотерів Ryanair і Wizz Air. За словами пасажирів, після прибуття на летовищі під час паспортного контролю 17 громадянам України відмовили у в'їзді в країну та затримали. Серед них – 15 дорослих і двоє дітей віком 8 та 9 років.

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У результаті затриманих відправили ночувати у поліцейський відділок, де розмістили в камерах, зокрема дітей. Крім того, грецька поліція відібрала в українців всі речі, не дає воду та їжу, а також погрожувала депортацією.

У МЗС України та в посольстві України в Греції пояснюють ситуацію тим, що українців не пропустили на територію Греції через карантинні обмеження. Тобто їх не захотіли пропускати через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн. Водночас українські дипломати розповіли затриманим пасажирам, що ті повинні повертатися в Україну тими ж рейсами, якими і прибули. Але обидва літаки будуть тільки 14 липня.

Пасажири додають, що перед вильотом в аеропорту "Київ" на реєстрації їх суворо розпитували та розглядали весь пакет документів. Люди навіть зробили тест на коронавірус у лабораторії та надали його результати з мокрою печаткою. А коли вони все показали й розповіли, їх пропустили на паспортний контроль.

Зараз цим питанням опікується посольство України в Греції. Зокрема, консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до застряглих українців, яких вже віднесли до категорії "небажані", не застосовували процедуру "депортації". Інакше це б загрожувало їм декількарічній забороні на відвідування ЄС.

Увечері 5 липня стало відомим, що до українських туристів пустили консула. За словами однієї із затриманих, дипломат привіз їм речі першої потреби: мило, пляшку дезінфікуючого засобу, воду, туалетний папір і матраци.

Дивіться відео із затриманими українцями в Греції

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Масштабна пожежа в Новій Каховці

Удень 5 липня в Новій Каховці на Херсонщині в одній з п’ятиповерхівок сталася пожежа. Вогонь спалахнув із такою силою, що швидко перекинувся на дах, а звідти охопив всю площу будинку. Після цього полум’я дісталося й до квартир на четвертому поверсі. Оскільки пожежа почала посилюватися, мешканці покинули свої квартири та викликали пожежників із поліцією. Рятувальникам вдалося загасити полум’ям повністю аж за 4 години (приблизно о 18:40).

Масштаби пожежі в Новій Каховці: відео

За словами очевидців, займання сталося в одній із квартир на 5 поверсі. Цю версію підтвердили і у поліції. За їхніми даними чоловік, що тут мешкає, вживав вдома алкогольні напої, після чого вирішив покурити на дивані та заснув. Розбудили його сусіди, коли квартира вже була у вогні. Проте розбудити чоловіка вдалося не з першого разу – люди щонайменше упродовж 10 хвилин стукали в двері. А коли він не відкрив (а з квартири йшов дим), вони їх вибили та побачили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння та палаючу квартиру.

Зараз мешканці п’ятиповерхівки фактично опинилися без даху над головою. Місцева влада, зі свого боку, думає, що з ними робити. Наразі щодо ситуації засідає оперативний штаб. Найближчим часом, мають ухвалити рішення про допомогу людям. Окрім того, розглядатимуть термінове відселення родин, чиї квартири постраждали від вогню.

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Справа Шеремета: гучні заяви підозрюваних Антоненка та Кузьменко

Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко, яких підозрюють у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета, мають проблеми зі здоров'ям. Також вони поскаржилися на умови утримання в СІЗО.

Зауважимо, що підозрювані перебувають у СІЗО вже понад 200 днів. Тож, у них з'явилися збої ритму серця та проблеми із тиском і судинами. Про це повідомив цивільний чоловік Кузьменко – Петро Киян.

За його словами, на стан здоров'я підозрюваних могли вплинути умови СІЗО. Адже влітку у камері тримається висока температура.

Через те, що дуже висока температура в камері – вона не провітрюється, вікна не відкриваються – починаються збої ритму серця, проблеми із тиском, з суглобами й воно з кожним днем накопичується і погіршується. 206 днів у темній камері – це дуже багато,

– наголосив Петро Киян.

Водночас адвокат підозрюваного Андрія Антоненка Станіслав Кулик розповів, що його підзахисному не надають меддопомогу вже тиждень. За інформацією Кулика, Антоненко має проблеми зі судинами та венами.

Сам Андрій Антоненко повідомив, що за час перебування у СІЗО він зіштовхувався з фізичним насиллям. Також був і психологічний тиск.

Мені забороняли теплі речі. Забороняли стригтися. Голитися. Не надавали медичної допомоги, коли боліли зуби (зараз, до речі, також не надають). Не дозволяли побачень. Підсаджували різних людей,

– зазначив Антоненко.

За його словами, до нього в камеру підсаджували чоловіка з літературою про нацистів, а інший сусід розповідав, як у нього знайшли гранати. Антоненко схарактеризував ці випадки лаконічно: "у в'язниці збігів не буває".

Загалом цю справу він називає спробою збереження Аваковим посади міністра внутрішніх справ.

"Я вважаю себе політв’язнем і військовополоненим у власній країні. Це не справа про вбивство журналіста. Це справа про збереження посади міністра МВС. Тобто пряма й безперечна політика. І той ганебний брифінг — однозначний доказ мого твердження", – наголосив чоловік.

До речі Аваков фабрикує й фальсифікує справу про вбивство Шеремета, – Антоненко

Парад кораблів до Дня ВМС у Одесі: був там і Зеленський

В Одесі пройшов військово-морський парад, приурочений до святкування Дня Військово-морських сил ЗС України. Щоправда, дійство відбулося у закритому форматі через пандемію коронавірусу. Участь узаході взяв і Президент України Володимир Зеленський.

Слідкував український лідер за усім на борту фрегата "Гетьман Сагайдачний". А тим часом у небі військові гелікоптери здійснили проліт із прапором України та Військово-Морським прапором. Далі акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери.

Після цього військові катери та гелікоптери продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, що зазнав лиха. Крім того, акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту.

Як проходив парад кораблів у Одесі (Фото пресслухби ВМС ЗСУ)

У пам’ять про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам’ять загиблих героїв ушанували також хвилиною мовчання.