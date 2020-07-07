На Луганщині спалахнула масштабна лісова пожежа, вже є перші жертви. Конституційний суд почав розгляд щодо закону про мову. Зеленський зізнався, що порушив закону – не абиякий, а антикорупційний. ФСБ влаштувало справжню навалу на кримських татар в окупованому Криму. Такими були головні новини вівторка, 7 липня.

Найважливіші новини України й світу за сьогодні:

Масштабні пожежі на Луганщині

У Луганській області в Новоайдарському районі спалахнула величезна лісова пожежа. Полум'я вже забрало життя чотирьох людей. Ще 9 перебувають у лікарні.

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Вогонь спалахнув ще 6 липня поблизу села Осколонівка. Площа пожежі складала 60 гектарів. Вранці 7 липня пожежу локалізували. Проте через спеку та поривчастий вітер полум'я перекинулось на село Смолянинове.

Вогонь знищив 30 житлових будинків і 80 дачних. Пізніше пожежа дісталася й до Сєвєродонецька. Поліція тим часом почала перекривати дороги. У другій половині дня 7 липня вогонь зайняв площу вже в близько сотні гектарів землі.

До боротьби з пожежею залучили 361 людину й 85 одиниць техніки. Допомагати рятувати населені пункти вирушили рятувальники з Харківщини, Донеччини, Дніпропетровщини й Полтавщини – 220 осіб і 37 автоцистерн.

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Розгляд закону про мову на конституційність

Конституційний суд почав розгляд справи щодо конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідне подання надійшло до суду від 51 нардепа ще у червні 2019 року.

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У чому полягають претензії до закону про мову:

Нардепи, більшість з яких є представниками "Опозиційної платформи – За життя", вважають, що закон порушує конституційні права громадян. Зокрема: на право використання рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і нацменшин України.

Закон начебто ухвалювали з порушенням процедури.

Показовим є те, що на засідання суду прийшов нардеп Вадим Новінський – етнічний росіянин, якому ще Віктор Янукович "з барського плеча" надав українське громадянство. Сам депутат українською практично не розмовляє.

На початку засідання виступив суддя-доповідач у справі – Сергій Головатий. Він зачитав думки науково-експертної групи щодо справи та щодо конституційності закону про мову.

Після цього до виступу запросили учасників подання. Першим з них був народний депутат ОПЗЖ Олександр Долженков.

Окрім цього, на слухання запросили наукових експертів, а також директора Інституту української мови Павла Гриценка, надзвичайного й повноважного посла України Володимира Василенка.

Зеленський зізнався, що порушив закон

Володимир Зеленський заявив, що порушив закон, не задекларувавши зміни у майновому стані. Про це він поінформував і НАЗК. Президент готовий понести покарання.

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У 2019 році родина Зеленського отримала гроші в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 мільйона гривень та придбала ОВДП на 5,2 мільйона гривень.

Вартість облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. У цьому випадку потрібно було повідомити про зміни в майновому стані впродовж 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП.

Однак інформація до реєстру від Зеленського не надійшла. Це містить ознаки порушення закону про запобігання корупції від 2014 року.

Чому це важливо?

Ще будучи кандидатом у президенти Володимир Зеленський обіцяв: якщо порушить законодавство, піде з посади глави держави. Цю обіцянку йому часто нагадують його опоненти.

Масові обшуки в Криму

Російські силовики в анексованому Криму провели обшуки в приватних будинках кримських татар. Вони обшукували одразу кілька будинків у різних районах півострова.

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У кого пройшли обшуки

будинку Еміля Зіядінова в селищі Жовтневе Красногвардійського району,

у Ісмета Ібрагімова в селищі Курці Сімферопольського району,

у Ділявера Меметова в Алушті,

У Бахчисарайському районі — в селі Залізничне у Суфьянова Аліма,

У селі Білокам'янка у Хайретдінова Сейрана.

Кримських татар підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яка визнана в Росії терористичною. Росія ж нав'язує окупованому півострову своє законодавство.

Кого затримали росіяни:

Еміль Зіядінов – активіст, стример. Брав участь в пікетах в Москві в якості протесту проти репресій в Криму.

Ісмет Ібрагімов, Алім Суф'янов – брали участь в організації мусульманських свят. Відвідували суди за політично вмотивованими справами.

Сейран Хайретдінов – був у числі організаторів святкових заходів Курбан і Ураза байрам. Активно відвідував судові процеси щодо кримських татар.

Олександр Сизиков – російський мусульман інвалід I групи, повністю втратив зір у 2009 році. Двічі виходив на поодинокі пікети на підтримку політв'язня Едема Смаілова.

Вадим Бектеміров – активіст, який займався передачами в СІЗО політв'язням.

На протиправні дії росіян вже відреагували в Україні. Прокуратура й поліція АР Крим розпочали кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків.

МЗС наголосило, що Росія продовжує протиправні дії, репресуючи українців з окупованого півострова. Міністерство висловило рішучий протест проти таких дій.

На репресії вже відреагували й у Сполучених Штатах Америки. Там наголосили, що Росія не має жодного права переслідувати українців на українській землі.