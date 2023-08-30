Заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Олександр Савенко розповів на брифінгу 30 серпня, що триває слідство. Він також відповів на питання про ймовірне порушення правил дорожнього руху.

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Попередньо, була водійка. Всі точні обставини будуть встановлені в ході слідства,

– заявив Олександр Савенко.

Він також підтвердив, що наразі у справі затримали одну людину.

Заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури запевнив, що слідство дослідить відео, яке шириться мережею.

Савенко відповів на питання, чи порушив водій машини, яку зупинили, правила дорожнього руху. Зокрема, він не підтвердив, проте й не спростував цю інформацію.

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За кермом міг бути чоловік, який порушив правила дорожнього руху

Видання "Інформатор" 30 серпня опублікувало відео з камер спостереження, на якому помітно, що за кермом машини міг бути чоловік.

Ба більше, журналісти з посиланням на Ситуаційний центр Дніпра, стверджують, що на кадрах видно порушення, через яке правоохоронці зупинили машину.

Видання зазначило, що на відео видно, як на перехресті проспекту Нігояна та вулиці Орловської водій Jaguar порушив правила дорожнього руху, повернувши ліворуч з правого ряду. Після цього за ним поїхали патрульні, які були неподалік.

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