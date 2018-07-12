Порошенко зустрівся із Дудою: відомо, про що говорили український та польський лідери

Порошенко закликав польського колегу ініціювати внесення зміни до закону про Інститут національної пам'яті Польщі у частині, яка стосується України.

Зустріч відбулась у Брюсселі в рамках саміту НАТО, інформує прес-служба Президента України.

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Були обговорені питання продовження діалогу у сфері захисту культурної спадщини та увічнення місць пам’яті українського та польського народів на території двох країн,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Порошенко подякував за незмінну підтримку Польщею суверенітету і територіальної цілісності України.

Президенти обох країн приділили також увагу подальшій координації дій з протидії російській агресії у контексті членства Польщі у Раді безпеки ООН.

Також сторони погодилися з важливістю подальшої мобілізації зусиль з метою протидії будівництву "Північного потоку-2".

Нагадаємо, 8 липня Президент України Петро Порошенко відвідав Польщу, своєю чергою, польський лідер здійснив візит в Україну. Тоді Дуда взяв участь у заходах із вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії, а Порошенко відкривав у Польщі меморіал пам'яті українців, які загинули від рук поляків.

Що таке Закон про Інститут національної пам'яті?Це так званий "антибандерівський закон". Закон передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів". Порушникам у Польщі загрожуватиме штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років. 26 січня закон прийняли у польському Сеймі, а 6 лютого його підписав президент Польщі Анджей Дуда.