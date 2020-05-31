На Холодній горі, що у Харкові, компанія п'яних підлітків побила вчителя історії з селища Пісочин.

Сталося це пізно ввечері в суботу, 30 травня, з посиланням на телеграм-канал "Харків News" повідомляє 24 канал.

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Відомо, що підлітки, які спочатку вживали спиртні напої, а потім побили чоловіка, живуть в місті Мерефа Харківської області.

Потерпілого вчителя звати Станіслав Щербак. Про нього добре відгукуються знайомі: кажуть, що він – спокійний і навіть "мухи не образить".



Підлітки побили чоловіка у Харкові / Скриншот посту в телеграмі

На відео, яке опублікував у інстаграмі один з учасників побиття, видно вчителя, який намагається зайти в автобус. Раптом підбігає хлопець та б'є його ногою в лице.

Побиття вчителя у Харкові: дивіться відео

Підлітки часто публікують відео знущань

Випадків, коли підлітки знущаються над іншими та публікують це у соцмережах, чимало. На початку травня у Дніпрі 15-річний хлопець з криками "Я – мільйонер!" відкрив вогонь з травматичного пістолета по машинах та людях та наживо транслював усе в інстаграмі.

А у Чорноморську Одеської області неповнолітні виклали в інтернет відео, на якому знущаються з дівчинки з особливими потребами. Одна з хуліганок побила дівчинку, а її подруги – підбурювали її до жорстоких дій.