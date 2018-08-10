Росія має звільнити Сенцова, перш ніж на її руках буде ще одна смерть, – Волкер

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер звернувся до Росії із закликом звільнити незаконно утримуваного у РФ українського режисера Олега Сенцова, який вже голодує майже три місяці.

Про це Волкер написав у своєму Twitter після того, як стало відомо погіршення стану здоров’я українського режисера.

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Росія повинна звільнити Олега Сенцова, перш ніж на її руках буде ще одна смерть. "Зізнання", мабуть, видобуто під тортурами... Росія повинна бути краще ніж це,

– написав Волкер.

Russia should release Oleh Sentsov before it has another death on its hands. "Confession" apparently extracted under torture... Russia should be better than this. #SaveOlegSentsov #MagnitskyAct https://t.co/IvcnbrUlGT — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 10 серпня 2018 р.

10 серпня минає уже 89-й день голодування незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Напередодні його сестра Наталія Каплан повідомила, що стан брата не просто поганий – він катастрофічний – він практично не встає. Особисто просити про помилування Олег Сенцов відмовився.



7 серпня адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив про значне погіршення його стану. У режисера знизився рівень гемоглобіну, а серцебиття сповільнилось до 40 ударів за хвилину.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.