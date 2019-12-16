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      Росія слабне, а Україна прогресує і вчиться протистояти Москві, – CSM

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      Володимир Зеленський та Володимир Путін / Getty images

      Україна йде правильним шляхом до повноправного членства в ЄС, а Путін з усіх сил намагається завадити її дрейфу в бік Заходу.

      Попри той страх, який сьогодні вселяє Росія (наприклад, коли втручається у вибори чи хизується новим озброєнням), її президент Володимир Путін видався не таким уже й грізним на своїх перших переговорах з президентом України Володимиром Зеленським. Ба більше, несподівано виникло таке враження, що сила зараз на боці України. Путін пішов на поступки, які послаблять конфлікт на сході України. А ще він погодився за чотири місяці провести нові переговори в нормандському форматі, пише CSM.

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      Одна з причин такої зговірливості може полягати в усвідомленні Путіним того, що сила не тільки в ракетах, кібервійнах і замовних убивствах. Вона ще й у тому, щоб зробити Росію привабливим місцем для молоді, яка могла б там працювати і створювати сім'ї. А в цьому плані Путін як керівник зазнає невдачі. І він, напевне, знає про це.

      Згідно з опитуваннями, майже половина росіян молодше 24-х років хотіла б переїхати за кордон. Це дуже різкий ріст у порівнянні з ситуацією п'ять років тому. Крім того, реальні доходи в Росії скорочуються вже шість років, а протестна хвиля наростає. У країні також скорочується населення.

      І навпаки, в Україні зростає заробітна плата, а з відродженням демократії там може піти на спад міграція населення за кордон. Міжнародний валютний фонд вже поставив свою печатку схвалення на реформах, які проводяться в Україні, виділивши 5,5 мільярдів доларів позикових коштів. Попри битву з олігархами і корупцію з глибоким корінням, молодь відчуває якусь надію.

      Ми билися з Росією у 2014-му, не маючи нічого. Ми створили армію з нуля, – каже міністр економіки Тимофій Милованов. – Єдине, що залишилося зробити, це почати вірити у себе.

      Такі протилежні тенденції пояснюють, чому Україна йде правильним шляхом до повноправного членства в ЄС (а може статися, і в НАТО), а Путін з усіх сил намагається завадити дрейфу сусідньої держави у бік Заходу і прийняттю нею демократичних цінностей. Чим більше він виходить за межі дозволеного за кордоном, тим більше втрачає молоді у себе в країні.

      Про це у своїй новій книзі "Повернення російського Левіафана" пише професор факультету соціальних наук Вищої школи економіки Сергій Медведєв. Війна в Україні та захоплення Криму в 2014 році, заявляє він, це хороший приклад того, що Росія діє через страх і на підставі міфу про те, що її оточують вороги. І цей страх став пророцтвом, яке збувається саме зараз.

      "Сьогодні Росії потрібні не геополітичні міфи, які ведуть до війни та мобілізації, а програма національної демобілізації та зниження градусу ненависті та конфронтації із Заходом, – пише Медведєв. – Холодна війна закінчилася. Час зводити будинок і ростити дітей, а не відправляти їх на смерть".

      Україна поки що не вийшла з-під російського впливу. Але оскільки її народ прийняв демократичні ідеали ЄС і хоче рівних можливостей, він у стані перемогти в російськомовних східних регіонах. Привабливість сильніша, ніж зброя.

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Україна – Росія Володимир Зеленський Публікації
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