Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів про ситуацію на деокупованій Харківщині. Він стверджує, що росіяни скоїли там величезну кількість злочинів проти цивільного населення.

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Нелюдські тортури в Балаклії

На території Харківщини вже знайшли 10 катівень. Це число може зрости, адже щодня поліція знаходить нові докази злочинів загарбників проти українців.

2 катівні в Балаклії: Балаклійський ізолятор та місцева друкарня.

На території балаклійського відділку поліції окупанти облаштували одну з катівень. Вони тримали людей у підвальному приміщенні в повній дизентерії.

Там утримували близько 40 осіб. Термін перебування ув'язнених коливався від 7 до 48 днів.

За словами Ігоря Клименка, загарбники не дотримувалися жодних санітарно-гігієнічних норм. Замість прокладок російські злочинці видавали маски ув'язненим жінкам, які залишилися у відділку з часів карантину.

За даними Нацполіції, у катівні перебували представники російського ОМОНу, ФСБ, підрозділи росгвардії та бійці з так званої "лнр". Окупанти жорстоко били людей, знущалися з них.

Катівня в друкарні, за словами місцевих жителів, була ще страшнішою. Кожен боявся туди потрапити.

Загарбники завезли 4 пластикові бокси з Балаклійського суду. Вони тримали ув'язнених у цих боксах.

На руках жертв поліція знайшла сліди від оголених електричних дротів. Це свідчить про те, що росіяни катували затриманих током.

Поліція знайшла молотки та "удавки", якими били й душили місцевих. Одного з аграріїв поліція нещодавно знайшла мертвим зі слідами від дротів на шиї.

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Що робили в інших катівнях

Ще 6 катівень було знайдено в Ізюмі, 1 розташували у селі Гракове і ще 1 – у місті Вовчанськ.

Місто Ізюм ворог зруйнував вщент. Зараз поліція проводить там розслідування і документує злочини, скоєні росіянами.

Правоохоронці досліджують територію масових поховань, де вже знайдено рештки 445 людей. Причини смерті поки встановлюють, однак відомо, що у загиблих присутні сліди тілесних пошкоджень.

Брифінг Голови Нацполіції щодо ситуації На Харківщині: дивіться відео

Катування іноземців

Голова Нацполіції розповів, що 6 громадян Шрі-Ланки, які навчалися в місцевому коледжі у місті Куп'янськ, росіяни вивезли у вовчанську катівню. Зараз вони у Харкові в тяжкому психоемоційному стані.

Поліція бере свідчення в іноземців. Наразі відомо, що двом з них окупанти плоскогубцями відірвали нігті на великих пальцях ніг.

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Ситуація на Харківщині станом на 16 вересня

15 вересня окупанти сильно обстріляли Харківщину. Є зруйновані будинки та постраждалі.

Чоловік підірвався на ворожій розтяжці. Інцидент стався недалеко від Куп'янська.

Лише 6% території Харківщини залишилося деокупувати. Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що майже вся територія Харківської області звільнена від загарбника.

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