Про це ввечері 15 вересня повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що протягом дня росія "тероризує населення звільнених районів Харківщини".
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Ворог обстріляв звільнені райони Харківщини
Повідомляється, що окупанти обстріляли населені пункти Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів. Є зруйновані житлові будинки та постраждалі.
Олег Синєгубов зазначив, що в Куп'янському районі, за попередніми даними, 10 людей зазнали поранення. Серед поранених двоє дітей 12 та 13 років. Також поранена одна жінка в Ізюмському районі, та одна – в Харківському.
Глава Харківської ОВА зазначив, що постраждалі госпіталізовані.
ЗСУ звільняють Харківщину
- Українські військові наприкінці серпня – на початку вересня розпочали контрнаступ на Харківщині та Херсонщині. Під контроль України повернулися Ізюм, Балаклія, Куп'янськ та інші населені пункти в Харківській області.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 14 вересня повідомила, що на Харківщині герої ЗСУ звільнили вже 8 500 квадратних кілометрів та 388 населених пунктів.
- Президент Володимир Зеленський 13 вересня повідомив, що на звільнених територіях вже почалася видача пенсій. Водночас там триває зачистка від окупантів. Також Укрзалізниця відправила перший рейс до звільненої Балаклії.
- У звільненому від російських загарбників Ізюму побував Володимир Зеленський. Візит глави держави до Ізюма спричинив істерику в російських пропагандистів.
- На тлі успіху ЗСУ росіяни влаштували серію терактів у Харкові. Ввечері 11 вересня російські військові потужно обстріляли Харків. Відразу двома ракетами загарбники поцілили у ТЕЦ-5, що в Харкові. Це спричинило зникнення світла та води у Харкові. Обстріли Харкова продовжилися і 12 вересня.
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