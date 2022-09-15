Про це ввечері 15 вересня повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що протягом дня росія "тероризує населення звільнених районів Харківщини".

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Ворог обстріляв звільнені райони Харківщини

Повідомляється, що окупанти обстріляли населені пункти Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів. Є зруйновані житлові будинки та постраждалі.

Олег Синєгубов зазначив, що в Куп'янському районі, за попередніми даними, 10 людей зазнали поранення. Серед поранених двоє дітей 12 та 13 років. Також поранена одна жінка в Ізюмському районі, та одна – в Харківському.

Глава Харківської ОВА зазначив, що постраждалі госпіталізовані.

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