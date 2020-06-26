По данным разведки на сентябрь Россия планирует новое военное наступление на Украину. Пострадавшая в результате изнасилования полицейскими в Кагарлыке рассказала страшные детали трагедии. Зеленский уволил председателя Кировоградской ОГА. Facebook исправил написание столицы Украины с Kiev на Kyiv. Такими были главные новости 25 июня.

Важнейшие новости в Украине и мире за пятницу, 26 июня:

Путин готовит новое наступление на Украину

Актуально Россия может напасть на Украину с юга: новые угрозы со стороны агрессора

В сентябре Россия проведет стратегические учения "Кавказ – 2020" возле украинских границ. В украинской разведке не исключают, что во время учений Путин может прибегнуть к провокациям. Но есть и вариант, когда произойдут и широкомасштабные военные действия против Украины.

Что Россия будет отрабатывать на учениях "Кавказ – 2020"

Учения "Кавказ – 2020" состоятся с сосредоточением большого количества вооружения и военной техники: до 120 тысяч человек, не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. К учениям приглашены военные контингенты вооруженных сил 17 стран.

Во время учений Россия отработает весь комплекс мероприятий по подготовке и применению российских сил общего назначения. К учениям привлечены органы управления, объединения, соединения и части Южного, Западного и Центрального военных округов, воздушно-космических сил, военно-морского флота, воздушно-десантных войск, Росгвардии и других военных формирований.

Откуда может атаковать Россия

По мнению экс-командующего силами США в Европе генерал-лейтенант Бена Ходжеса, Россия может вторгнуться на Юг Украины – Херсонщину. Военные могут захватить плотину на севере области, чтобы вернуть воду в Крым.

В то же время Александр Хара тоже не исключает вторжения России в Украину ради восстановления водоснабжения в Крым. Ведь более 80% потребностей полуострова в пресной воде до аннексии обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. На полуострове много проблем. При этом, Россия будет рассчитывать на определенные пророссийские настроения на Юге Украины. Впрочем, убежден Хара, сомнительно, что жители этих областей поддержат агрессию России, поскольку не хотят иметь второй Донбасс.

По мнению сопредседателя ГИ "Правое дело" Дмитрия Снегирева, Россия не пойдет на непосредственное вторжение в Украину с территории аннексированного Крыма. Эксперт отмечает: главная тактика России – дистанцирование от факта оккупации и вооруженной агрессии против Украины. По словам Снегирева, сейчас на Донбассе происходит накопление и передислокация регулярных подразделений вооруженных сил России.

Вторжение России в Украину возможно в сентябре: смотрите видеосюжет 24 канала

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Хватит ли России сил и оружия для оккупации Украины

Согласно отчету американского аналитического центра RAND, способность армии Путина отправлять войска за границу значительно уменьшилась после развала Советского Союза . Сейчас "экспедиционный" потенциал российских военных составляет лишь 30% от потенциала, который был в советской армии, а потенциал Сухопутных войск – всего 20%.

. Сейчас "экспедиционный" потенциал российских военных составляет лишь 30% от потенциала, который был в советской армии, а потенциал Сухопутных войск – всего 20%. Количество самолетов российской военной транспортной авиации сократилось с 500 до 100 единиц, а количество десантных кораблей – с 80 до 20. Количество танков, которые можно транспортировать – с 603 до 203.

с 500 до 100 единиц, а количество десантных кораблей – с 80 до 20. Количество танков, которые можно транспортировать – с 603 до 203. Аналитики указывают на высокий мобильный потенциал именно Южного и Западного военных округов России, в "сфере ответственности" которых находится Украина. Также на границе с Украиной Кремль продолжает активно развивать свою военную инфраструктуру. Сейчас там на постоянной основе дислоцируются 20-я и 8-я армии.

В то же время даже имея возможность выставить около 215 батальонных тактических групп, РФ никогда не сможет бросить их против Украины . Все из-за невозможности защитить другие стратегические направления.

. Все из-за невозможности защитить другие стратегические направления. Если России удастся перебросить в Украину группировки численностью 130 – 150 тысяч военных, этого может хватить только для нанесения значительных потерь соединением и подразделениям ВСУ.

Однако об "эффективной" оккупации даже Левобережной Украины не может идти речи. В RAND считают, что такого количества военной силы хватит разве что для контроля над большим городом-миллионником, вроде Харькова. Кроме того, призывники составляют значительную часть российских вооруженных сил, но существуют политические ограничения по их использованию для боевых действий.

Обратите внимание! Ранее в Минобороны заявили, что с 2014 года Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины. К 2022 – 2023 годам военные РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

Детали страшной ночи в Кагарлыке от Нели Погребицкой

Важно Знай свои права: как уберечься от полицейского произвола

26-летняя Неля Погребицкая зашла в полицейский участок в Кагарлыке около шести – семи вечера 23 мая. Вышла оттуда утром 24 мая – после 10 часов пыток и надругательств. Женщина дала большое интервью. В нем она раскрыла новые детали пыток.

Пострадавшая рассказала, что нездоровый интерес к ней один из полицейский проявлял еще задолго до изнасилования. Первым издеваться начал Николай Кузив – именно он раньше пробовал добиваться Нели. Потерпевшая говорит, что ее били ногами и руками, таскали за волосы, пугали пистолетом.

Как зашел, достал противогаз. Надел на меня, я чуть не задохнулась. Думаю, задушить меня хочет. Но как-то все равно вырвалась. И я не помню, или он меня так ударил, что нос разбил, или в противогазе я была. Ибо, как сбросил противогаз, говорит: "Пошли в туалет". Я посмотрела в зеркало – все в крови, не чувствовала уже ничего,

– вспоминает женщина.

В райотделе были и другие полицейские, но никто не пришел на помощь. Кузив забрал у пострадавшей паспорт и идентификационный код. До сих пор документов у женщины нет , и ей не могут провести надлежащий медицинский осмотр.

, и ей не могут провести надлежащий медицинский осмотр. Врачи отказывались предоставлять Нели помощь , потому что боялись проблем с полицией. Также она имела проблемы с лечением, ведь говорит, что сначала ее не хотели осматривать ни в Кагарлыке, ни в Обухове.

, потому что боялись проблем с полицией. Также она имела проблемы с лечением, ведь говорит, что сначала ее не хотели осматривать ни в Кагарлыке, ни в Обухове. Женщина и ее родные боятся мести полицейских, ведь они угрожали убить их. Хотя сейчас, при содействии нового адвоката Елены Сотник, ей дома повесили тревожную кнопку, которая вызывает правоохранителей.

Как я чувствую себя? Страшно, мы все здесь напуганы. Я думаю, что выйдет этот Николай или Сергей, приедет и убьет – меня или мою семью. Он говорил, выйду – тебя и твою семью уничтожу,

– сказала Неля.

Потерпевшая Неля Погребицкая / Фото "Украинской правды"

К теме 10 часов ада: изнасилованная в Кагарлыке женщина рассказала о жутких детали преступления

Обратите внимание! Новые адвокаты Нели Елена Сотник и Татьяна Козаченко на брифинге рассказали, что бывший адвокат пострадавшей не вносил никаких ходатайств в суд в течение трех недель. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова предположила, что это делали специально для "затягивания дела".

Изнасилование в Кагарлыке: что нужно знать

25 мая задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании. Ранее в больницу обратилась женщина, которая заявила об избиении и изнасиловании правоохранителями.

Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали.

Задержанные – это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.

Правоохранителей сразу же уволили. Все отделение Кагарлыкской полиции, где они работали, расформировали. Кузива и Сулиму взяли под стражу.

Адвокаты потерпевшей отметили, что мать Нели еще 13 мая обращалась в полицию с заявлением, что ее дочери угрожал один из подозреваемых.

Пойманного на взятке главу Кировоградской ОГА уволили

К теме Украл – садись: Зеленский уволил председателя Кировоградской ОГА

Владимир Зеленский решил отправить в отставку Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА.

Во время рабочего визита в Херсонскую область Владимир Зеленский отметил, что когда получил информацию относительно Андрея Балоня, сразу сказал, что уволит главу облгосадминистрации.

Нет "наши – не наши". Украл – садись,

– объяснил он.

Первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов отметил, что украинцы должны сделать вывод из этой ситуации. Потому что посадок ждут не только предшественники, но и "нынешние чиновники, которые публично демонстрируют новый подход, но продолжают жить по-старому".

За что задержали Балоня

25 июня НАБУ совместно с Управлением по борьбе с коррупцией и СБУ задержало его. По версии следствия, чиновник требовал взятку в размере 1,8 миллиона гривен.

Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в размере 1,8 миллиона гривен.

За это злоумышленники пообещали не создавать каких-либо препятствий в деятельности пострадавшего.

Балоню сейчас избирают меру пресечения. САП просит содержание под стражей и 12 миллионов залога.

Что известно об Андрее Балоне?

Родился он в 1982 году в городке Стебник Львовской области. Юрист по образованию и кандидат юридических наук. С 2003 по 2004 год Балонь работал сначала следователем, а затем и заместителем начальника в различных районных и городских отделах Главного управления МВД во Львовской области. В 2012 – 2013 годах он был руководителем следственных управлений МВД в Житомирской и Полтавской области. Возглавил Кировоградскую ОГА 8 ноября 2019 года.



Взятка в 1,8 миллиона гривен для Балоня / Фото НАБУ

Facebook исправил написание столицы Украины с Kiev на Kyiv

Актуально Kyiv not Kiev: Мендель неправильно написала название украинской столицы – фотофакт

Компания Facebook перешла на написание украинской столицы правильной транслитерацией – Kyiv. Инженеры соцсети уже переключили свои алгоритмы на новый лад.

Когда и как изменятся алгоритмы в соцсети

Ранее, если вы пытались обозначить украинскую столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv – адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно эту транслитерацию.

То же с отметками посещения мест. Пользователи будут видеть первым предложением именно Kyiv. Даже если искали несуществующий Kiev.

В то же время старые, уже выставленные в прошлом теги и отметки до сих пор существуют – их невозможно пока изменить "задним числом".

Кампания Украины относительно правильного написания украинской столицы

Еще в октябре 2018 года МИД начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой призвал иностранных журналистов во время упоминаний украинской столицы писать Kyiv, а не транслитерацию с русского Kiev. 12 июня 2019 года стало известно, что Совет США по географическим названиям единогласно приняла решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, к этому привели "десятки и сотни писем, электронных, бумажных, звонков во все офисы – от европейских до западного побережья США".

Кулеба также отметил, что правильное написание украинской столицы – это важная вещь, что формирует массовое сознание англоязычного мира и приучает к пониманию, что Украина – это Украина.