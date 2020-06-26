За даними розвідки на вересень Росія планує новий військовий наступ на Україну. Постраждала в результаті зґвалтування поліцейськими в Кагарлику розповіла страшні деталі трагедії. Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА. Facebook виправив написання столиці України з Kiev на Kyiv. Такими були головні новини 25 червня.

Найважливіші новини в Україні та світі за п'ятницю, 26 червня:

Путін готує новий наступ на Україну

Актуально Росія може напасти на Україну з півдня: нові загрози з боку агресора

У вересні Росія проведе стратегічні навчання "Кавказ – 2020" біля українських кордонів. В українській розвідці не відкидають, що під час навчань Путін може вдатися до провокацій. Але є й варіант, коли відбудеться і широкомасштабні військові дії проти України.

Що Росія відпрацьовуватиме на військових навчаннях "Кавказ – 2020"

Навчання "Кавказ – 2020" відбудеться із зосередженням великої кількості озброєння та військової техніки: до 120 тисяч осіб, не менше 500 танків, 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів. До навчань запрошені військові контингенти збройних сил 17 країн.

Під час навчань Росія відпрацює весь комплекс заходів з підготовки та застосування російських сил загального призначення. До навчань залучать органи управління, об'єднання, з'єднання та частини Південного, Західного і Центрального військових округів, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, повітряно-десантних військ, Росгвардії та інших військових формувань.

Звідки може атакувати Росія

На думку екскомандувача силами США в Європі генерал-лейтенант Бена Ходжеса, Росія може вторгнутися на Південь України – Херсонщину. Військові можуть захопити греблю на півночі області, щоб повернути воду в Крим.

Водночас Олександр Хара теж не виключає вторгнення Росії в Україну заради відновлення водопостачання в Крим. Адже понад 80 % потреб півострова у прісній воді до анексії забезпечувала материкова Україна через Північно-Кримський канал. На півострові багато проблем. При цьому, Росія розраховуватиме на певні проросійські настрої на Півдні України. Утім, переконаний Хара, сумнівно, що жителі цих областей підтримають агресію Росії, оскільки не хочуть мати другий Донбас.

На переконання співголови ГІ "Права справа" Дмитра Снєгирьова, Росія не піде на безпосереднє вторгнення в Україну з території анексованого Криму. Експерт зауважує: головна тактика Росії – дистанціювання від факту окупації і збройної агресії проти України. За словами Снєгирьова, зараз на Донбасі відбувається накопичення і передислокація регулярних підрозділів збройних сил Росії.

Вторгнення Росії в Україну можливе у вересні: дивіться відеосюжет 24 каналу

Радимо ознайомитись Чи зможе Росія окупувати Україну: в США проаналізували військову силу армії Путіна

Чи вистачить Росії сил та зброї для окупації України

Згідно зі звітом американського аналітичного центру RAND, здатність російської армії відправляти війська за кордон значно зменшилась після розвалу Радянського Союзу . Наразі "експедиційний" потенціал російських військових становить лише 30% від потенціалу, який був у радянській армії, а потенціал Сухопутних військ – всього 20%.

. Наразі "експедиційний" потенціал російських військових становить лише 30% від потенціалу, який був у радянській армії, а потенціал Сухопутних військ – всього 20%. Кількість літаків російської військової транспортної авіації скоротилася з 500 до 100 одиниць, а кількість десантних кораблів – з 80 до 20. Кількість танків, які можна транспортувати – з 603 до 203.

з 500 до 100 одиниць, а кількість десантних кораблів – з 80 до 20. Кількість танків, які можна транспортувати – з 603 до 203. Аналітики вказують на високий мобільний потенціал саме Південного та Західного військових округів Росії, у "сфері відповідальності" яких перебуває Україна. Також на кордоні з Україною Кремль продовжує активно розвивати свою військову інфраструктуру. Зараз там на постійній основі дислокуються 20-та та 8-а армії .

. Водночас навіть маючи можливість виставити близько 215 батальйонних тактичних груп, РФ ніколи не зможе кинути їх проти України . Все через неможливість захистити інші стратегічні напрямки.

. Все через неможливість захистити інші стратегічні напрямки. Якщо Росії вдасться перекинути в Україну угруповання чисельністю 130 – 150 тисяч військових, цього може вистачити лише для нанесення значних втрат з'єднанням і підрозділам ЗСУ.

Однак про "ефективну" окупацію навіть Лівобережної України не може йти мови. У RAND вважають, що такої кількості військової сили вистачить хіба що для контролю над великим містом-мільйонником, на кшталт Харкова. Крім того, призовники складають значну частину російських збройних сил, але існують політичні обмеження щодо їх використання для бойових дій.

Зверніть увагу! Раніше в Міноборони заявили, що з 2014 року Росія втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України. До 2022 – 2023 років війська РФ будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступальні дії проти України без проведення мобілізації.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Деталі страшної ночі в Кагарлику від Нелі Погребицької

Важливо Знай свої права: як вберегтися від поліцейського свавілля

26-річна Неля Погребицька зайшла до поліцейського відділення у Кагарлику близько шостої – сьомої вечора 23 травня. Вийшла звідти вранці 24 травня – після 10 годин катувань та наруги. Жінка дала велике інтерв'ю. В ньому вона розкрила нові деталі катувань.

Постраждала розповіла, що нездоровий інтерес до неї один із поліцейський проявляв ще задовго до зґвалтування. Першим знущатись розпочав Микола Кузів – саме він раніше пробував домагатись Нелі. Потерпіла каже, що її били ногами та руками, тягали за волосся, лякали пістолетом.

Як зайшов, витяг протигаз. Одягнув на мене, я ледь не задихнулась. Думаю, чи задушити мене хоче. Але якось все одно вирвалась. І я не пам'ятаю, чи він мене так ударив, що носа розбив, чи в протигазі я була. Бо, як скинув протигаз, каже: "Пішли в туалет". Я подивилась у дзеркало – вся в крові, не відчувала вже нічого,

– згадує жінка.

У райвідділку були й інші поліцейські, але ніхто не прийшов на допомогу. Кузів забрав у постраждалої паспорт та ідентифікаційний код. Досі документів у жінки немає , і їй не можуть провести належний медичний огляд.

, і їй не можуть провести належний медичний огляд. Лікарі відмовлялися надавати Нелі допомогу , бо боялися проблем з поліцією. Також вона мала проблеми з лікуванням, адже каже, що спочатку її не хотіли оглядати ні в Кагарлику, ні в Обухові.

, бо боялися проблем з поліцією. Також вона мала проблеми з лікуванням, адже каже, що спочатку її не хотіли оглядати ні в Кагарлику, ні в Обухові. Жінка і її рідні бояться помсти поліцейських, адже вони погрожували вбити їх. Хоча наразі, за сприяння нової адвокатки Олени Сотник, їй вдома повісили тривожну кнопку, яка викликає правоохоронців.

Як я почуваюся? Страшно, ми всі тут налякані. Я думаю, що вийде цей Микола чи Сергій, приїде та й вб'є – мене або мою родину. Він же казав, вийду – тебе і твою сім'ю знищу,

– сказала Неля.



Потерпіла Неля Погребицька / Фото "Української правди"

До теми 10 годин пекла: зґвалтована у Кагарлику жінка розповіла про моторошні деталі злочину

Зверніть увагу! Нові адвокатки Нелі Олена Сотник та Тетяна Козаченко на брифінгу розповіли, що колишній адвокат постраждалої не вносив жодних клопотань до суду протягом трьох тижнів. Членкиня Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова припустила, що це робили спеціально для "затягування справи".

Зґвалтування у Кагарлику: що треба знати

25 травня затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київська область) за підозрою у зґвалтуванні. Раніше до лікарні звернулася жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями.

Виявилося, що 23 травня її викликали в поліцію на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.

Затримані – це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима.

Правоохоронців одразу ж звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували. Кузіва та Сулиму взяли під варту.

Адвокати потерпілої зазначили, що мати Нелі ще 13 травня зверталась до поліції із заявою, що її доньці погрожував один із підозрюваних.

Спійманого на хабарі главу Кіровоградської ОДА звільнили

До теми Вкрав – сідай: Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА

Володимир Зеленський вирішив відправити у відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА.

Під час робочого візиту в Херсонську область Володимир Зеленський наголосив, що коли отримав інформацію щодо Андрія Балоня, одразу сказав, що звільнить голову облдержадміністрації.

Немає "наші – не наші". Вкрав – сідай,

– пояснив він.

Перший заступник глави ОП Сергій Трофімов зауважив, що українці мають зробити висновок з цієї ситуації. Тому що посадок чекають не лише попередники, а й "теперішні чиновники, які публічно демонструють новий підхід, але продовжують жити по-старому".

Через що затримали Балоня

25 червня НАБУ спільно з Управлінням боротьби з корупцією та СБУ затримало його. За версією слідства, чиновник вимагав хабар у розмірі 1,8 мільйона гривень.

Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду у розмірі 1,8 мільйона гривень.

За це зловмисники пообіцяли не чинити жодні перешкоди в діяльності постраждалого.

Балоню зараз обирають запобіжний захід. САП просить тримання під вартою і 12 мільйонів застави.

Що відомо про Андрія Балоня? Народився він у 1982 році в містечку Стебник на Львівщині. Є юристом за освітою та кандидатом юридичних наук. З 2003 по 2004 рік Балонь працював спершу слідчим, а потім і заступником начальника у різних районних і міських відділах Головного управління МВС на Львівщині. У 2012 – 2013 роках він був керівником слідчих управлінь МВС на Житомирщині та на Полтавщині. Очолив Кіровоградську ОДА 8 листопада 2019 року.



Хабар на суму 1,8 мільйона гривень для Балоня / Фото НАБУ

Facebook виправив написання столиці України з Kiev на Kyiv

Актуально Kyiv not Kiev: Мендель неправильно написала назву української столиці – фотофакт

Компанія Facebook перейшла на написання української столиці правильною транслітерацією – Kyiv. Інженери соцмережі вже переключили свої алгоритми на новий лад.

Коли і як зміняться алгоритми в соцмережі

Раніше, якщо ви намагались позначити українську столицю, то першою опцією за визначенням алгоритм пропонував Kiev. Відтепер це буде Kyiv – адреси та місця, в яких згадується столиця України, використовуватимуть саме цю транслітерацію.

Те саме з відмітками відвідання місць. Користувачі бачитимуть першою пропозицією саме Kyiv. Навіть якщо шукали неіснуючий Kiev.

Водночас старі, вже виставлені у минулому теги та відмітки досі існують – їх неможливо наразі змінити "заднім числом".

Кампанія України щодо правильного написання української столиці

Ще в жовтні 2018 року МЗС розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в межах якої закликало іноземних журналістів під час згадок української столиці писати Kyiv, а не транслітерацію з російської Kiev. 12 червня 2019 року стало відомо, що Рада США з географічних назв одноголосно прийняла рішення про заміну офіційної назви столиці України з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, до цього призвели "десятки і сотні листів, електронних, паперових, дзвінків у всі офіси – від європейських до західного узбережжя США".

Кулеба також наголосив, що правильне написання української столиці – це важлива річ, що формує масову свідомість англомовного світу і привчає до розуміння, що Україна – це Україна.