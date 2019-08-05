Главные новости 4 августа: массовые расстрелы в США и непогода в Украине

В Соединенных Штатах за сутки устроили сразу три стрельбы. Центральные и южные регионы Украины пострадали от непогоды. В Украине отмечали День Воздушных Сил. "Слуги народа" закончили обучение в Трускавце. Такими были главные новости 4 августа.

Самые важные новости Украины и мира за 4 августа.

Массовые расстрелы в США

В американском городе Эль-Пасо (штат Техас) неизвестный открыл огонь в популярном торговом центре Walmart. В момент инцидента в заведении находились около 3 тысяч человек. В результате по меньшей мере 20 человек погибли и еще 26 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

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Устроил массовое убийство 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус, который предположительно использовал АК-47. Очевидцы говорят, что у него были сообщники. В частности, видели четырех мужчин, одетых в черное, которые одновременно хаотично открывали огонь. Зато в полиции считают, что стрелок был один.

Очевидцы опубликовали видео из супермаркета после стрельбы:

Через несколько часов после событий в Техасе в США произошла еще одна смертельная стрельба. Так, трагедия произошла в городе Дайтоне, в штате Огайо. В результате атаки погибли 9 человек, еще 27 получили ранения. Правоохранителям уже удалось установить личность предполагаемого стрелка.

Американские правоохранители ликвидировали вероятного нападавшего на месте. Это – 24-летний Коннор Стивен Беттс. Следует отметить, что во время нападения он был одет в бронежилет, а массовый расстрел осуществлял из своего АК-47.



Дайтонский стрелок Коннор Стивен Беттс/ Фото New York Post

Мужчина жил в пригороде в районе Беллбрук. Полицейские и агенты ФБР обыскали его дом.. По словам начальника полиции Дуга Догерти, мужчина никогда не имел дела с правоохранителями.

Известно лишь, что среди жертв вооруженного нападения оказалась 22-летняя сестра нападавшего. По неподтвержденной информации, нападавших могло быть несколько. Один из них мог сбежать с места инцидента на внедорожнике.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi — Chad Baker (@ChadBlue83) 4 серпня 2019 р.

К концу дня в США произошла еще одна стрельба. Семь человек получили ранения из-за действий неизвестного стрелка, который открыл огонь из окна автомобиля вблизи детской площадки в парке Дагласа в американском городе Чикаго. Чудом никто не погиб, кто стрелял – до сих пор неизвестно.

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Известно про 21-летнего парня с ранением в пах, который находится в больнице в критическом состоянии. Еще шесть человек с огнестрельными ранениями различной тяжести доставили в местные медучреждения. Полиция утверждает, что угрозы жизни этих людей нет.



Фото с места стрельбы в Чикаго / NBC

Непогода на Юге и в Центре Украины

Сильный ливень затопил улицы городов оккупированного Крыма, а ураган поломал деревья. В частности, залило дороги в Керчи, уровень воды достигает капотов автомобилей. А еще часть города осталась без света.

Из-за большого количества дождевой воды прорвало дамбу в селе Приозерное. Село просто затопило.

Последствия непогоды в оккупированном Крыму: смотрите видео

Непогода наделала беды и в центральных областях – на Днепропетровщине и Запорожье. В городах еще накануне спасатели объявили "желтый" уровень опасности. На Днепропетровщине без электроэнергии из-за обрыва проводов остались около тысячи человек.

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В самом Днепре ветер устроил деревопад. Известно о не менее 7 случаях. В частности, за кинотеатром "Правда-кино" на Слобожанском проспекте ветер с корнем вырвал дерево из земли и повалил на тротуар.



Вырванное с корнями дерево в Днепре / фото "Информатор"

В свою очередь, в Запорожье непогода тоже повалила деревья. Спасатели информируют о по меньшей мере 2 случаях, когда упали тополи. А на перекрестке проспекта Металлургов и Соборной упал светофор. К счастью, никто не пострадал.



​В Запорожье из-за непогоды упал светофор/ фото zp.vgorode.ua

А в Одесской области воспитанники спортивной школы попали в опасную ситуацию во время мощного ливня, который накрыл регион. Дети находились недалеко от Днестровского лимана в районе села Южное.

Детей, попавших в ловушку непогоды, спасали полицейские совместно с работниками ГСЧС. Они добирались до них ночью в Белгород-Днестровский район.

Так, из-за можного ливня заложниками непогоды стали 25 воспитанников спортшколы, которые в сопровождении тренеров отправились в поход. Дети находились в палаточном городке, который успели разбить еще до начала ливня.

Правоохранители вместе с родителями некоторых детей вывезли всех в безопасное место. К счастью, никто не пострадал.

День Воздушных Сил Украины

В Украине 4 августа отмечали День Воздушных Сил ВСУ. Современным Воздушным Силам Украины исполнилось 15 лет.

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С профессиональным праздником защитников украинского неба военных поздравил президент Владимир Зеленский.

Это праздник мужественных людей, которые днем и ночью охраняют воздушное пространство Родины, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, мастерски и оперативно перебрасывают по воздуху на дальние расстояния военнослужащих, вооружение и технику,

– процитировала Зеленского его пресс-служба.

Президент поблагодарил весь личный состав Воздушных Сил за упорную, самоотверженную службу, мужество и решимость, проявленную во время выполнения возложенных задач.

15 лет Воздушным Силам ВСУ: смотрите видео

Что известно о Дне Воздушных Сил Украины?День Воздушных Сил ВСУ начали отмечать в Украине с 2007 года – в каждое первое воскресенье августа. Этот праздник автоматически отменил День Войск Противовоздушной обороны.



В 2004 году в ходе объединения Войск Противовоздушной Обороны и Военно-Воздушных Сил были образованы современные Воздушные Силы Украины.

Завершение обучения "Слуг народа"

Восьмидневные тренинги будущих депутатов от партии "Слуга народа" в Трускавце завершились. За это время политики знакомились, учились, развлекались. Не забывали "Слуги народа" и делиться фотографиями и впечатлениями в социальных сетях.

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Коллектив отеля "Риксос Прикарпатье", в котором жили и учились народные депутаты, уже успел поблагодарить "слуг народа". Организаторы выразили надежду, что будущие парламентарии в Верховной Раде Украины максимально используют все полученные знания для того, чтобы улучшить жизнь украинцев и сделать нашу страну мирной, богатой и успешной.