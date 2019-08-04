Головні новини 4 серпня: масові розстріли у США та негода в Україні

У Сполучених Штатах за добу влаштували одразу три стрілянини. Центральні та південні регіони України постраждали від негоди. В Україні відзначали День Повітряних Сил. "Слуги народу" закінчили навчання у Трускавці. Такими були головні новини 4 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні

Масові розстріли у США

В американському місті Ель-Пасо (штат Техас) невідомий відкрив вогонь у популярному торговому центрі Walmart. У момент інциденту в закладі перебували близько 3 тисяч людей. У результаті щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень, зокрема 2 дитини.

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Влаштував масове вбивство 21-річний мешканець Даласу Патрік Крузіус, який імовірно використовував АК-47. Очевидці кажуть, що у нього були спільники. Зокрема, бачили чотирьох чоловіків, одягнених у чорне, які одночасно хаотично відкривали вогонь. Натомість у поліції вважають, що стрілець був сам.

Очевидці опублікували відео з супермаркету після стрілянини:

За кілька годин після подій у Техасі в США сталася ще одна смертельна стрілянина. Так, трагедія трапилась у місті Дайтоні, що у штаті Огайо. Внаслідок атаки загинули 9 осіб, ще 27 отримали поранення. Правоохоронцям вже вдалося встановити особу ймовірного стрільця.

Американські правоохоронці ліквідували імовірного нападника на місці. Це – 24-річний Коннор Стівен Беттс. Слід зазначити, що під час нападу він був одягнений у бронежилет, а масовий розстріл здійснював із власного АК-47.



Дайтонський стрілець Коннор Стівен Беттс/ фото New York Post

Чоловік мешкав у передмісті в районі Беллбрук. Поліцейські та агенти ФБР обшукали помешкання бойовика. За словами начальника поліції Дуга Догерті, чоловік ніколи не контактував з правоохоронцями.

Відомо лиш, що серед жертв збройного нападу опинилася 22-річна сестра нападника. За непідтвердженою інформацією, нападників могло бути кілька. Один із них міг утекти з місця інциденту на позашляховику.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi — Chad Baker (@ChadBlue83) 4 серпня 2019 р.

До кінця доби у США трапилась ще одна стрілянина. Сім людей зазнали поранень через дії невідомого стрілка, який відкрив вогонь із вікна автомобіля поблизу дитячого майданчика в парку Даґласа у американському місті Чикаго. Дивом ніхто не загинув, хто стріляв – досі невідомо.

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Відомо про 21-річного хлопця, що з пораненням у пах перебуває в лікарні у критичному стані. Ще шістьох людей з вогнепальними пораненнями різної тяжкості доправили до місцевих медзакладів. Поліція твердить, що загрози життю цих людей немає.



Фото з місця стрілянини у Чикаго / NBC

Негода на Півдні та у Центрі України

Сильна злива затопила вулиці міст окупованого Криму, а буревій поламав дерева. Зокрема, залило дороги в Керчі, рівень води сягає капотів автомобілів. А ще частина міста залишилась без світла.

Через велику кількість дощової води прорвало дамбу у селі Приозерне. Село просто затопило.

Наслідки негоди в окупованому Криму: дивіться відео

Наробила лиха негода і в центральних областях – на Дніпропетровщині та Запоріжжі. У містах ще напередодні рятувальники оголосили "жовтий" рівень небезпеки. На Дніпропетровщині без електроенергії через обрив дротів залишились близько тисячі осіб.

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У самому Дніпрі вітер влаштував деревопад. Відомо про щонайменше 7 випадків. Зокрема, за кінотеатром "Правда-кіно" на Слобожанському проспекті вітер з коренем вирвав дерево з землі і повалив на тротуар.



Вирване з корінням дерево у Дніпрі/ фото "Інформатор"

Своєю чергою, у Запоріжжі негода теж повалила дерева. Рятувальники інформують про щонайменше 2 випадки із падінням у місті тополь. А на перехресті проспекту Металургів і Соборної впав світлофор. На щастя, ніхто не постраждав.



У Запоріжжі через негоду впав світлофор/ фото zp.vgorode.ua

А на Одещині вихованці спортивної школи потрапили у небезпечну ситуацію під час потужної зливи, яка накрила регіон. Діти перебували неподалік від Дністровського лиману в районі села Південне.

Дітей, які потрапили у пастку негоди рятували поліцейські спільно з працівниками ДСНС. Вони добиралися до них вночі в Білгород-Дністровський район.

Так, через потужну зливу заручниками негоди стали 25 вихованців спортшколи, які у супроводі тренерів вирушили у похід. Діти перебували у наметовому містечку, яке встигли розбити ще до початку зливи.

Правоохоронці разом з батьками деяких дітей вивезли усіх у безпечне місце. На щастя, ніхто не постраждав.

День Повітряних Сил України

В Україні 4 серпня відзначали День Повітряних Сил ЗСУ. Сучасним Повітряним силам України виповнилося 15 років.

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Із професійним святом захисників українського неба військових привітав президент Володимир Зеленський.

Це свято мужніх людей, які вдень і вночі боронять повітряний простір Вітчизни, у складних умовах здійснюють бойові й навчальні вильоти, майстерно та оперативно перекидають повітрям на далекі відстані військовослужбовців, озброєння і техніку,

– процитувала Зеленського його прес-служба.

Президент подякував усьому особовому складу Повітряних Сил за наполегливу, самовіддану службу, мужність та рішучість, виявлену під час виконання покладених завдань.

15 років Повітряним Силам ЗСУ: дивіться відео

Що відомо про День Повітряних Сил України?День Повітряних Сил ЗСУ почали відзначати в Україні з 2007 року – у кожну першу неділю серпня. Це свято автоматично скасувало День Військ Протиповітряної Оборони.



У 2004 році в ході об'єднання Військ Протиповітряної Оборони та Військово-Повітряних Сил були утворені сучасні Повітряні Сили України.

Завершення навчання "Слуг народу"

Восьмиденні тренінги майбутніх депутатів від партії "Слуга народу" у Трускавці завершилися. За цей час політики знайомилися, навчалися, розважалися. Не забували "Слуги народу" і ділитися фотографіями та враженнями у соціальних мережах.

Важливо: Найближчим часом "Слуга народу" отримає нового керівника

Колектив готелю "Ріксос Прикарпаття", у якому жили і навчалися народні депутати, вже встиг подякувати "слугам народу". Організатори висловили сподівання, що майбутні парламентарі у Верховній Раді України максимально використають всі набуті знання для того, щоб покращити життя українців і зробити нашу країну мирною, заможною та успішною.