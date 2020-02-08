Главные новости 8 февраля: Зеленский в Ватикане, экс-беркутовцы в Киеве и стрельба в Таиланде

Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Ватикан и встретился с Папой Римским Франциском. Двое экс-беркутовцев, которых передали на временно оккупированные территории в рамках обмена, вернулись в Киев. В Таиланде военный открыл массовую стрельбу – пострадали по меньшей мере 20 человек. Проходит первый полуфинал Нацотбора на Евровидение. Такими были главные новости воскресенья, 9 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

Зеленский в Ватикане

Знайте больше: Большое строительство: Гончарук поручил главам областей подготовить планы

Президент Владимир Зеленский посетил Ватикан с официальным визитом и встретился с Папой Римским Франциском. Глава государства попросил помочь с освобождением украинцев, находящихся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.

Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине,

– говорится в сообщении на официальной твиттер-странице Зеленского.

.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

Как отметил президент, важно, что встреча с Папой Франциском состоялась через 2 месяца после парижского саммита в нормандском формате и до запланированной встречи в Берлине.

Зеленский встретился с Папой Римским Франциском/ Источник: president.gov.ua

"Главное, о чем мы говорили, – это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" – вот такой у меня сейчас имидж в Европе", – цитирует его слова пресс-служба Офиса Президента.

Обсудили также гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. Зеленский отметил, что Папу Франциска очень ждут в Украине, где он имеет очень большую поддержку и доверие.

Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине – не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что происходит у нас на востоке, надо ехать на восток,

– резюмировал глава государства.

Что еще нужно знать? В рамках визита в Ватикан Зеленский встретился и с государственным секретарем, кардиналом Пьетро Паролином. Участие в мероприятии также принял секретарь по межгосударственным отношениям архиепископ Пол Ричард Галлахер.

Смотрите фото встречи Зеленского с Папой Франциском (фото Офиса президента):

Смотрите также: Елена Зеленская поддержала мужа во время визита в Ватикан – лаконичный наряд первой леди

Экс-беркутовцы в Киеве

Двое обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев. Так утверждает адвокат Алексей Горошинский. Их передали на временно оккупированные территории в рамках обмена 29 декабря 2019 года.

Кроме того, адвокат опубликовал их открытое обращение к Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Из обращения экс-беркутовцев. Они назвали Революцию Достоинства "вооруженным государственным перевором" и заявили, что "часть протестующих были вооруженными преступниками". они также добавили, что будут участвовать в заседаниях, потому что "им нечего скрывать".

Экс-беркутовцы утверждают, что не совершали преступлений, поэтому суд не имеет доказательств. При этом они уверяют, что отказ от участия в обмене 29 декабря "подставил бы под угрозу этот обмен в целом", поэтому они "были вынуждены на него согласиться.

Также мы понимали, что этот обмен позволит привлечь внимание власти и общественности к вопросу объективной оценки событий 2014 года. Это был государственный переворот. А часть протестующих не были мирными – они были вооруженными преступниками. Они забрасывали правоохранителей камнями, пытали, жгли "коктейлями Молотова", расстреливали их из огнестрельного оружия,

– заявляют бывшие беркутовцы.

Что надо знать об освобождении экс-беркутовцев из СИЗО?

Вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.



После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не соглашались с таким решением. Люди дежурили там всю ночь и проверяли автомобили, которые выезжали из следственного изолятора, чтобы в них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайдановцев на обмен.



Однако правоохранителям удалось забрать бывших спецназовцев. После этого активисты начали расходиться, ведь так и не достигли своей цели. В конце концов, бывших беркутовцев передали пророссийским боевикам в пределах обмена.



Впоследствии в ГПУ объяснили, что подозреваемых в деле о расстрелах на Майдане экс-беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.

Обращение экс-беркутовцев:

Фото с фейсбук-страницы Алексея Горошинского

Читайте также: В Казахстане произошел массовый межэтнический конфликт со стрельбой – детали и видео

Стрельба в Таиланде

Военный армии Таиланда Джакрапант Томми открыл огонь по прохожим возле торгового центра в городе Накхонратчасиме. Мужчина убил по меньшей мере 20 человек, затем забаррикадировался на 4 этаже ТЦ Terminal 21 и мог захватить заложников.

Стрелок сделал селфи в военной форме и шлеме, держа винтовку, и снимал видео. В частности, рассказывал, что "устал нажимать на курок". Убийца также записал в соцсетях, должен ли он сдаться.

Нападавший успел сделать селфи во время своей атаки/ Фото из соцсетей



Фото с места кровавой стрельбы/ Источник: metro.co.ru

Силы безопасности перекрыли улицу, ведущую к торговому центру "Terminal 21", и начали штурм. Из торгового комплекса эвакуировали сотни людей.

Мы не знаем, почему он это сделал. Похоже, он сошел с ума,

– сказал спикер Минобороны Таиланда.



Работники торгового центра скрываются, услышав выстрелы / источник: metro.co.uk

Одно из видео стрелка:

Справка. Накхонратчасиме или Корат – третий по величине город Таиланда и является столицей северо-восточного региона. Здесь расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы.

Важно: Массовый расстрел в Таиланде – нападающий мог украсть еще сотни патронов

Нацотбор Евровидения-2020

Происходит первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 от Украины. За право выступить на песенном конкурсе будут бороться 16 конкурсантов – вот пришло время первой восьмерки.

Ведущим традиционно будет шоумен Сергей Притула. Оценивать конкурсантов в Национальном отборе будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Порядок выступления участников Национального отбора 8 февраля



Порядок выступления конкурсантов на первом полуфинале Евровидения

1. [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

Внимание! Все новости о Евровидении-2020 и выступления конкурсантов смотрите по ссылке.



Порядок виступу конкурсантів на першому півфіналі Євробачення

В финал Нацотбора прошли Jerry Heil, Krut и Gо_A. Все новости о Евровидении-2020 и выступления конкурсантов смотрите по ссылке.

Результаты голосования первого полуфинала – жюри:

1. [О] – 3

2. Jerry Heil – 7

3. Katya Chilly – 4

4. KRUTЬ – 8

5. Go-A – 6

6. CLOUDLESS – 5

7. GIO – 2

8. Assol – 1

Результаты голосования первого полуфинала – зрители:

1. [О] – 2

2. Jerry Heil – 6

3. Katya Chilly – 3

4. KRUTЬ – 8

5. Go-A – 7

6. CLOUDLESS – 5

7. GIO – 4

8. Assol – 1

Интересно: Кто является вашим фаворитом в первом полуфинале Нацотбора Евровидения-2020 – опрос

Смотрите видео национального отбора на Евровидение-2020