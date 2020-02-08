23:48
8 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ РЫНОК ЗЕМЛИ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в мега депрессивном городе. Полицейские котики
      Вєсті Кремля
      19:34, сегодня
      Вести.UA. Жир: Мастерица кунг-фу Луценко. Скульптура Кивы в Бердянске
      Вєсті.UA
      20:06, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ РЫНОК ЗЕМЛИ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Главные новости 8 февраля: Зеленский в Ватикане, экс-беркутовцы в Киеве и стрельба в Таиланде

      115 Читати новину українською
      Главные новости 8 февраля / Коллаж 24 канала

      Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Ватикан и встретился с Папой Римским Франциском. Двое экс-беркутовцев, которых передали на временно оккупированные территории в рамках обмена, вернулись в Киев. В Таиланде военный открыл массовую стрельбу – пострадали по меньшей мере 20 человек. Проходит первый полуфинал Нацотбора на Евровидение. Такими были главные новости воскресенья, 9 февраля.

      Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

      Зеленский в Ватикане

      Знайте больше: Большое строительство: Гончарук поручил главам областей подготовить планы

      Президент Владимир Зеленский посетил Ватикан с официальным визитом и встретился с Папой Римским Франциском. Глава государства попросил помочь с освобождением украинцев, находящихся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.

      Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине,
      – говорится в сообщении на официальной твиттер-странице Зеленского.

      Как отметил президент, важно, что встреча с Папой Франциском состоялась через 2 месяца после парижского саммита в нормандском формате и до запланированной встречи в Берлине.

      Володимир Зеленський і Папа Римський

      Зеленский встретился с Папой Римским Франциском/ Источник: president.gov.ua

      "Главное, о чем мы говорили, – это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" – вот такой у меня сейчас имидж в Европе", – цитирует его слова пресс-служба Офиса Президента.

      Обсудили также гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. Зеленский отметил, что Папу Франциска очень ждут в Украине, где он имеет очень большую поддержку и доверие.

      Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине – не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что происходит у нас на востоке, надо ехать на восток,
      – резюмировал глава государства.

      Что еще нужно знать? В рамках визита в Ватикан Зеленский встретился и с государственным секретарем, кардиналом Пьетро Паролином. Участие в мероприятии также принял секретарь по межгосударственным отношениям архиепископ Пол Ричард Галлахер.

      Смотрите фото встречи Зеленского с Папой Франциском (фото Офиса президента):

      Смотрите также: Елена Зеленская поддержала мужа во время визита в Ватикан – лаконичный наряд первой леди

      Экс-беркутовцы в Киеве

      Двое обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев. Так утверждает адвокат Алексей Горошинский. Их передали на временно оккупированные территории в рамках обмена 29 декабря 2019 года.

      Кроме того, адвокат опубликовал их открытое обращение к  Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

      Из обращения экс-беркутовцев. Они назвали Революцию Достоинства "вооруженным государственным перевором" и заявили, что "часть протестующих были вооруженными преступниками". они также добавили, что будут участвовать в заседаниях, потому что "им нечего скрывать".

      Экс-беркутовцы утверждают, что не совершали преступлений, поэтому суд не имеет доказательств. При этом они уверяют, что отказ от участия в обмене 29 декабря "подставил бы под угрозу этот обмен в целом", поэтому они "были вынуждены на него согласиться.

      Также мы понимали, что этот обмен позволит привлечь внимание власти и общественности к вопросу объективной оценки событий 2014 года. Это был государственный переворот. А часть протестующих не были мирными они были вооруженными преступниками. Они забрасывали правоохранителей камнями, пытали, жгли "коктейлями Молотова", расстреливали их из огнестрельного оружия,
      – заявляют бывшие беркутовцы.

      Что надо знать об освобождении экс-беркутовцев из СИЗО?
      Вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

      После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не соглашались с таким решением. Люди дежурили там всю ночь и проверяли автомобили, которые выезжали из следственного изолятора, чтобы в них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайдановцев на обмен.

      Однако правоохранителям удалось забрать бывших спецназовцев. После этого активисты начали расходиться, ведь так и не достигли своей цели. В конце концов, бывших беркутовцев передали пророссийским боевикам в пределах обмена.

      Впоследствии в ГПУ объяснили, что подозреваемых в деле о расстрелах на Майдане экс-беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.

      Обращение экс-беркутовцев:

      Фото с фейсбук-страницы Алексея Горошинского

      Читайте также: В Казахстане произошел массовый межэтнический конфликт со стрельбой – детали и видео

      Стрельба в Таиланде

      Военный армии Таиланда Джакрапант Томми открыл огонь по прохожим возле торгового центра в городе Накхонратчасиме. Мужчина убил по меньшей мере 20 человек, затем забаррикадировался на 4 этаже ТЦ Terminal 21 и мог захватить заложников.

      Стрелок сделал селфи в военной форме и шлеме, держа винтовку, и снимал видео. В частности, рассказывал, что "устал нажимать на курок". Убийца также записал в соцсетях, должен ли он сдаться.

      Нападавший успел сделать селфи во время своей атаки/ Фото из соцсетей


      Фото с места кровавой стрельбы/ Источник: metro.co.ru

      Силы безопасности перекрыли улицу, ведущую к торговому центру "Terminal 21", и начали штурм. Из торгового комплекса эвакуировали сотни людей.

      Мы не знаем, почему он это сделал. Похоже, он сошел с ума,
      – сказал спикер Минобороны Таиланда.


      Работники торгового центра скрываются, услышав выстрелы / источник: metro.co.uk

      Одно из видео стрелка:

      Справка. Накхонратчасиме или Корат – третий по величине город Таиланда и является столицей северо-восточного региона. Здесь расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы.

      Важно: Массовый расстрел в Таиланде – нападающий мог украсть еще сотни патронов

      Нацотбор Евровидения-2020

      Происходит первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 от Украины. За право выступить на песенном конкурсе будут бороться 16 конкурсантов –  вот пришло время первой восьмерки.

      Ведущим традиционно будет шоумен Сергей Притула. Оценивать конкурсантов в Национальном отборе будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

      Порядок выступления участников Национального отбора 8 февраля

      євробачення
      Порядок выступления конкурсантов на первом полуфинале Евровидения

      1. [О]
      2. Jerry Heil
      3. Katya Chilly
      4. KRUTЬ
      5. Go-A
      6. CLOUDLESS
      7. GIO
      8. Assol

      Внимание! Все новости о Евровидении-2020 и выступления конкурсантов смотрите по ссылке.

      євробачення
      Порядок виступу конкурсантів на першому півфіналі Євробачення

      В финал Нацотбора прошли Jerry Heil, Krut и Gо_A. Все новости о Евровидении-2020 и выступления конкурсантов смотрите по ссылке.

      Результаты голосования первого полуфинала – жюри:

      1. [О] – 3
      2. Jerry Heil – 7
      3. Katya Chilly – 4
      4. KRUTЬ – 8
      5. Go-A – 6
      6. CLOUDLESS – 5
      7. GIO – 2
      8. Assol – 1

      Результаты голосования первого полуфинала – зрители:

      1. [О] – 2
      2. Jerry Heil – 6
      3. Katya Chilly – 3
      4. KRUTЬ – 8
      5. Go-A – 7
      6. CLOUDLESS – 5
      7. GIO – 4
      8. Assol – 1

      Интересно: Кто является вашим фаворитом в первом полуфинале Нацотбора Евровидения-2020 – опрос

      Смотрите видео национального отбора на Евровидение-2020

      Почему Путин отправил своего помощника Суркова в отставку: мнение Дейнеги
      сегодня
      958
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Таиланд Стрельба в Таиланде Евровидение 2020 Теракт Революция достоинства Обмен пленными Беркут Украинцы в плену РФ Ватикан Папа Римский Президент Украины Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:05 Коронавирус против технологий: как эпидемия влияет на IT-сферу
      Михайло Года 1058
      сегодня , 22:00 Не все потеряно
      Ярослава Гресь 118
      сегодня , 18:00 Орлы Авакова в деле: как горе-полицейские накрыли частный детсад
      Віталій Шабунін 497
      сегодня , 12:00 Фейки, боты и опытные тролли: почему соцсети опасны для украинских военных
      АрміяInform 161
      сегодня , 09:00 Дестабилизация Балкан: как церковь стала оружием России
      Олександр Коваленко 412
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук