Головні новини 8 лютого: Зеленський у Ватикані, ексберкутівці у Києві та стрілянина в Таїланді

Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідав Ватикан та зустрівся з Папою Римським Франциском. Двоє ексберкутівців, яких передали на тимчасово окуповані території у межах обміну, повернулися до Києва. У Таїланді військовий відкрив масову стрілянину – постраждали щонайменше 20 осіб. Відбувається перший півфінал Нацвідбору на Євробачення. Такими були головні новини неділі, 8 лютого.

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Зеленський у Ватикані

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Президент Володимир Зеленський відвідав Ватикан із офіційним візитом та зустрівся з Папою Римським Франциском. Глава держави попросив допомогти зі звільненням українців, які перебувають у полоні на Донбасі, в Криму та в Росії.

Папа Римський робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після "Норманді" в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні,

– мовиться у повідомленні на офіційній твітер-сторінці Зеленського.

.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

Як зазначив президент, важливо, що зустріч з Папою Франциском відбулася через 2 місяці після паризького саміту в нормандському форматі і до запланованої зустрічі в Берліні.



Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском/ Джерело: president.gov.ua

"Головне, про що ми говорили, – це мир. Він навіть назвав мене "президентом миру" – ось такий у мене зараз імідж у Європі", – цитує його слова пресслужба Офісу 3Президента.

Обговорили також гуманітарні ініціативи для допомоги дітям і захисту довкілля. Зеленський зазначив, що Папу Франциска дуже чекають в Україні, де він має надзвичайно велику підтримку та довіру.

Я його запросив в Україну. Я впевнений, що він буде в Україні – не тільки в столиці. Я сказав, що для того, щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на сході, треба їхати на схід,

– резюмував глава держави.

Що ще треба знати? У межах візиту до Ватикану Зеленський зустрівся і з державним секретарем, кардиналом П'єтро Пароліном. Участь у заході також взяв секретар з міждержавних відносин, архієпископ Пол Ричард Галлахер.

Дивіться фото зустрічі Володимира Зеленського із Папою Римським

Дивіться фото зустрічі Зеленського з Папою Франциском (фото Офісу президента):

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Ексберкутівці у Києві

Двоє обвинувачених у розстрілах на Майдані ексберкутівців Олександр Маринченко та Сергій Тамтура повернулися до Києва. Так стверджує адвокат Олексій Горошинський. Їх передали на тимчасово окуповані території у межах обміну 29 грудня 2019 року.

Окрім того, адвокат опублікував їхнє відкрите звернення до Володимира Зеленського, генпрокурора Руслана Рябошапки та голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Зі звернення ексберкутівців. Вони назвали Революцію Гідності "збройним державним перевором" та заявили, що "частина протестувальників були озброєними злочинцями". вони також додали, що будуть брати участь у засіданнях, бо "їм нічого приховувати".

Ексберкутівці стверджують, що не здійснювали злочинів, тому суд не має доказів. При цьому вони запевняють, що відмова від участі в обміні 29 грудня "підставила б під загрозу цей обмін загалом", тому вони "були змушені" на нього погодитися.

Також ми розуміли, що цей обмін дозволить привернути увагу влади та громадськості до питання об'єктивної оцінки подій 2014 року. Це був державний переворот. А частина протестувальників не були мирними - вони були озброєними злочинцями. Вони закидували правоохоронців камінням, катували, палили "коктейлями Молотова", розстрілювали їх з вогнепальної зброї,

– заявляють колишні беркутівці.

Що треба знати про звільнення ексберкутівців з СІЗО?Ввечері 28 грудня Київський апеляційний суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут". Олегу Янішевському, Сергію Зінченку та Павлу Аброськіну, які перебували в СІЗО, змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.



Після цього під СІЗО почали приходити активісти, які не погоджувалися з таким рішенням. Люди чергували там цілу ніч і перевіряли автомобілі, які виїжджали зі слідчого ізолятора, щоб у них не вивезли підозрюваних у вбивствах євромайданівців на обмін.



Проте правоохоронцям таки вдалося забрати колишніх спецпризначенців. Після цього активісти почали розходитися, адже так і не досягли своєї мети. Зрештою, колишніх беркутівців передали проросійським бойовикам у межах обміну.



Згодом у ГПУ пояснили, що підозрюваних у справі про розстріли на Майдані ексберкутівців відпустили під особисті зобов'язання, але саму справу не закривають. Слідство у ній триває, а винних можуть засудити і заочно.

Звернення ексберкутівців:

Фото з фейсбук-сторінки Олексія Горошинського

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Стрілянина у Таїланді

Військовий армії Таїланду Джакрапант Томмі відкрив вогонь по перехожих біля торгового центру у місті Накхонратчасіма. Чоловік убив щонайменше 20 осіб, потім забарикадувався на 4 поверсі ТЦ Terminal 21 та міг захопити заручників.

Стрілец зробив селфі у військовій формі та шоломі, тримаючи гвинтівку, та знімав відео. Зокрема, розповідав, що "втомився натискати на курок". Вбивця також записав у соцмережах, чи має він здатися.



Нападник встиг зробити селфі під час своєї атаки/ Фото з соцмереж



Фото з місця кривавої стрілянини/ Джерело: metro.co.uk

Сили безпеки перекрили вулицю, що веде до торгового центру "Terminal 21", та розпочали штурм. З торгового комплексу евакуювали сотні людей.

Ми не знаємо, чому він це зробив. Схоже, він збожеволів,

– сказав речник Міноборони Таїланду.



Працівники торгового центру ховаються, почувши постріли/ Джерело: metro.co.uk

Одне із відео стрільця:

Довідка. Накхонратчасіма або Корат – третє за величиною місто Таїланду і є столицею північно-східного регіону. Тут розташовані промислові підприємства, в тому числі з виробництва автомобілів. У самому місті туристичних об'єктів немає, проте неподалік розташований державний заповідник Кхао Яй, який часто відвідують туристи.

Важливо: Масовий розстріл в Таїланді – нападник міг вкрасти ще сотні патронів

Нацвідбір Євробачення-2020

Відбувається перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020 від України. За право виступити на пісенному конкурсі поборяться 16 конкурсантів – і ось прийшов час першої вісьмірки.

Ведучим традиційно буде шоумен Сергій Притула. Оцінюватимуть конкурсантів у Національному відборі будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Порядок виступу учасників Національного відбору 8 лютого



Порядок виступу конкурсантів на першому півфіналі Євробачення

1. [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

Увага! Усі новини про Євробачення-2020 та виступи конкурсантів дивіться за посиланням.

Цікаво: Хто є вашим фаворитом у першому півфіналі Нацвідбору Євробачення-2020 – опитування

Дивіться відео національного відбору на Євробачення-2020